Woodstock regresará este verano para festejar su aniversario 50

El mito de Woodstock no tiene comparación con ninguna otra cosa en la música popular contemporánea. El abuelo de los festivales ––después de Newport––, el que marcó las primeras huellas en el camino, el que mandó a la mierda tabúes y prejuicios de la época y fue casa del vínculo definitivo entre contracultura y juventud. “3 días de paz y música” que buscarán ser devueltos a su gloria este año, justo en su aniversario 50.

El co-creador del festival original, Michael Lang, confirmó hoy en entrevista para Rolling Stone y The New York Times que el legendario evento será revivido el próximo verano, coincidiendo con las fechas originales del festival entre el 16 y 18 de agosto, para celebrar sus cinco décadas en tres días de concierto a llevarse a cabo en Watkins Glen, NY –que no es la granja Bethel, sitio original donde Woodstock fue organizado.

Lang fue enfático en establecer que Woodstock 50 buscará serle fiel de todas las formas posibles a su versión original, dejando de lado el festival organizado en ‘99 donde existieron diversos casos de violencia y abuso sexual, mientras que ahora se buscará crear de nuevo una experiencia completa, con el activismo como raíz fundacional. “Queremos que sea más que un concierto. Y con suerte, muchas de las bandas que se presenten serán parte del esfuerzo de hacer que la gente se levante y se haga escuchar”, declaró al Times.

Sobre el line up, Lang estableció que se tratará de un cartel surtido en géneros y sonidos. “Queremos que sea una propuesta ecléctica, que tenga hip-hop y rock y un poco de pop y algunas bandas legado del festival original”, dijo a Rolling Stone. “También buscamos que haya colaboraciones únicas, tal vez alguna reunión, y mucho talento emergente. Ojalá haya también actuaciones tributo a bandas como Janis Joplin y Jefferson Airplane”.

Las entradas –que serán aproximadamente cien mil por cada día de festival– serán puestas a la venta a finales de enero en una venta limitada solo para estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años. El cartel –que contará con más de 60 actos divididos en tres escenarios de acuerdo al comunicado de prensa del evento– será revelado en semanas posteriores.

