Workaholics: Homer Murray comparte la mejor forma de usar las sobras de arroz

En nuestra nueva serie de cocina Workaholics, invitamos a chefs, bartenders y otras personalidades del mundo de la gastronomía —timadores expertos— para que compartan sus trucos para preparar comidas rápidas y creativas después del trabajo. Cada platillo presentado en Workaholics toma menos de 30 minutos en hacerse, y ha sido probado y aprobado por quienes están súper ocupados y tienen buen gusto en la cocina.

Cuando un restaurante promedio de Brooklyn reabre con un nuevo nombre y convoca a un bartender invitado para la fiesta de inauguración, The New York Times, CNN, US Weekly, People, The Independent y el resto de los medios internacionales por lo regular no cubren el evento.

Pero ese no fue el caso cuando el restaurantero Homer Murray abrió 21 Greenpoint, e hizo que su padre —el actor masivamente famoso Bill Murray— actuara como bartender para la noche.

Homer Murray. Todas las fotos son de Farideh Sadeghin.

Y ¿cómo ocurrió eso? Por sugerencia de Peter Kelly, un chef que es amigo de los Murray.

«Él sabe que a mi papá le gusta atender el bar y sugirió que lo hiciéramos. Siempre me juré a mí mismo que nunca haría algo así, pero parecía una bonita coincidencia y el momento perfecto».

Un par de días después de la noche que tuvo a todo Brooklyn y más allá en frenesí, Homer y Sean Telo —quien dirige la cocina de 21 Greenpoint— pasaron por la Cocina de MUNCHIES para hacer lo suyo y cocinar un platillo de arroz increíble que no puede esconder su gran influencia portuguesa. Es perfecto para después del trabajo: «Estoy exhausto, hambriento y sin humor de hacer algo extravagante». A pesar de que, si empiezas desde cero, se puede tardar como una hora en su preparación, ese tiempo se reduce muchísimo si usas las sobras de arroz del día anterior.

Sean Telo.

«Por lo general me voy temprano a las 10:30 PM más o menos, me echo un trago en el bar y me voy a casa para pasear a mi perra, Meg Ryan ,ella es lo único que me mantiene cuerdo», dice Murray. Es evidente que Murray comparte el sentido del humor seco de su padre. Ha cocinado durante toda su vida, «Incluso vendía cuchillos de puerta en puerta en la preparatoria», pero cuando se presentó la oportunidad de asistir a la escuela de gastronomía o escuela de arte, escogió la fotografía, «La cual fue, evidentemente, una idea brillante», dice sarcásticamente. Años después, sin embargo, regresó a la comida: «Luego de estar cuatro años en la fotografía, mi amigo chef de Roebling Tea Room, me preguntó si quería trabajar con él en el turno de la mañana. Al día siguiente renuncié a la fotografía. Salir a comer siempre ha sido algo muy especial para mí y quería ser parte de eso, hacerlo para los demás».

La instrucción en el mundo culinario de Murray empezó verdaderamente con Murray Bros. Caddyshack, el restaurante en St. Augustine, Florida propiedad de Bill Murray y sus cinco hermanos. Su eslogan es «Eat, Drink and Be Murray» (Come, Bebe y Sé Murray). Homer Murray dice: «Trabajé allí un verano cuando tenía 18 años, preparando ensaladas César y cocteles de camarón. ¡Fue genial!».

Eventualmente, Homer abrió un restaurante llamado River Styx; hoy en día convertido en 21 Greenpoint en la misma ubicación de Brooklyn. El chef Sean Telo dirige la cocina y como dice Murray, «Obviamente la comida será mejor, porque ya no la preparo yo».

Cuando no está en el trabajo, Murray explica, le gusta mantener las cosas simples. «Realmente no cocino para mí mismo en las noches. Estoy más concentrado en otras cosas. Normalmente, en las mañanas me gusta cocinar huevos para mi novia antes de irme a trabajar».

Podemos considerar este arroz portugués, que combina longaniza, verduras y arroz jazmín —acompañado con un par de huevos estrellados— como el brunch definitivo. Una vez tengas el arroz listo, simplemente fríe la longaniza, el ajo, el apio y la cebolla; fríe con el arroz hasta que esté crujiente; casca un par de huevos encima y al horno.

Listo: una comida fácil, llenadora y lo mejor es que puedes disfrutarla como cena para la noche o como desayuno para el día.

RECETA: Arroz frito portugués

Y no lo olviden, workahólicos, ese arroz de la comida china de ayer todavía puede servir.

El arroz frito es, después de todo, las sobras por excelencia. Ahora que lo pienso, podríamos comerlo todos los días como si fuera El día de la marmota.

21 Greenpoint, de Homer Murray y Sydney Silver, abrió oficialmente la semana pasada. La cocina está dirigida por el antiguo chef de Extra Fancy, Sean Telo.