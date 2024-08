Wos vuelve a jugar con guitarras y amigos en “Terraza”

Tiene 21 años, es el más reciente campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, la cara más relevante del nuevo rap argentino que busca de una vez por todas romper el techo de cristal del género en el país, y tiene las cosas bien claras en su mente. Ese es Valentín Oliva alias Wos.

El MC bonaerense ha decidido restarle tiempo a su carrera en la improvisación para darle mayor forma a su proyecto en el estudio y lo la hecho, como lo ha declarado, con una fórmula que busca edulcorar la densidad propia del hip hop con bases melódicas mucho más tersas, dándole a su juego de métricas un soporte de guitarras bien claro, quizás entendiendo que el rock sigue siendo el producto de más fácil consumo en la Argentina.

El fin de semana lanzó “Terraza”, su nuevo sencillo, y una muestra clara del punto anterior. El tema está más cercano a caer en el cajón del pop rock que del rap, aunque técnicamente no es ni uno ni otro. Comienza con un aura muy Calle 13 que poco a poco va evolucionando hacia algo más Cuarteto de Nos, en una clase de ejercicio muy cercano a eso que logró junto a Perras on the Beach en “Municipálida”. Más allá de esas etiquetas y búsqueda de símiles, el track –producido por Ca7riel, EvlayBeats y Jaime Jaimes (Louta)– parece ser muy Wos en el sentido de sus sensaciones adolescentes, de su crisis existencial, y de su acompañamiento de amigos. “Todo pasa muy rápido, y cada canción atrapa algo que sentí en algún momento. Ahí va este”, escribió en su Insta.

Wos se presentará este fin de semana en Lollapalooza Argentina, en su primer gran show ––fuera de la arena de RBBDLG–– y, posteriormente, estará en el Festival Marvin de la Ciudad de México. Como sea, vete preparando escuchando “Terraza” aquí abajo. Alto tema wacho.

