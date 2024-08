Dentro de xHamster: una investigación encubierta del sitio de pornografía

Una versión de este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania.

Es 5 de septiembre y estamos discutiendo sobre cómo reconocer a un menor en uno de los sitios pornográficos más visitados del mundo. Es un punto clave para el equipo internacional de moderadores voluntarios de xHamster: su trabajo consiste en vetar las fotografías subidas al sitio que contengan imágenes pornográficas de menores.

Uno de los participantes en la discusión es “Holger”, un usuario falso de xHamster creado por VICE para infiltrarse en el equipo de moderadores y observar cómo trabajan. Holger se encuentra entre 100 trabajadores voluntarios sin sueldo que se hacen llamar el “Reviewers Club”. Desde ese momento, él también tendrá cierto control sobre las fotos que se publican y que se eliminan. Estas decisiones impactan a millones de personas en todo el planeta: xHamster es actualmente el 22º sitio más visitado del mundo, más popular que eBay. Cualquiera puede publicar fotos, vídeos e historias breves de forma anónima en la plataforma.

Cuando se sube nuevo contenido, el equipo de voluntarios se pone a trabajar. Provistos de un manual de 480 palabras en el que se explica qué imágenes están permitidas, los miembros del Reviewers Club analizan miles de fotografías nuevas todos los días. Por razones que xHamster no ha querido compartir, un grupo de empleados pagados se encarga de la revisión de los videos.

Los moderadores llevan a cabo su labor de forma anónima con sus propias cuentas privadas y xHamster solo conoce sus nombres de usuario. Esto es extremadamente conveniente para nuestra investigación porque nadie sospecha que un periodista de VICE se encuentra detrás de la cuenta de Holger.

Como miembros del equipo moderador de xHamster, escudriñamos el contenido potencialmente ilegal durante semanas, estudiamos las normas internas de la plataforma y hablamos con otros usuarios del equipo. VICE descubrió que xHamster pide expresamente a los moderadores que pasen por alto los contenidos sobre los que tengan dudas legales considerables. Si creen que algo debe ser eliminado, han de estar cien por cien seguros de que viola las normas, a menudo cuestionables, de xHamster.

Las fotos de supuestos menores, que son obviamente ilegales en muchos países, se examinan a través de un proceso que como mínimo es deficiente. Las imágenes que parecen haber sido compartidas sin consentimiento también se pasan por alto. De hecho, nuestra investigación muestra lo poco que xHamster parece invertir en proteger a las víctimas de violencia sexual y digital, como el porno de venganza. Los moderadores no reciben ni dinero ni preparación y los administradores de xHamster ofrecen muy poco apoyo.

Intrigados por averiguar por qué la gente desempeña este trabajo, a veces terrible, de forma gratuita, hablamos con algunos de los compañeros de Holger. Niklas*, alemán de 19 años, dice que él examina fotografías de menores simplemente porque “están prohibidas” y quiere evitar que otros miembros las vean. Nos dijo que con ciertas imágenes las reglas no son del todo claras.

Quizás, como es de esperar, otros lo hacen por algún interés personal. Bryan*, un conserje londinense, ha estado revisando fotografías tan solo un par de semanas. xHamster es su sitio pornográfico favorito y puede pasarse horas en él. “Soy adicto al porno y al sexo”, dijo. “Quería experimentar algo nuevo”.

Su colega Luke*, singapurense de 20 años, también se unió a la causa con la esperanza de conseguir ciertos “privilegios”, como ver perfiles y contenido privado del sitio web. Entre los videos que Luke ha subido a su cuenta se encuentran Adolescente caliente en la ducha 4 y Voyeur de vestidor. En su perfil, pregunta si alguien conoce a la mujer de su imagen de perfil y dónde puede encontrar más contenido de ella.

Enviamos 67 preguntas por correo a xHamster y recibimos respuestas breves y generales que evaden muchos de los problemas. No ofrecieron ningún comentario a los inconvenientes que presentan las normas de eliminación, a pesar de enviar varias peticiones. “No podemos dar detalles sobre nuestro sistema interno de revisión por varias razones”, escribió Alex Hawkins, vicepresidente de xHamster, argumentando que daría ideas a la gente sobre cómo eludir su sistema. “Tenga por seguro que existen controles y revisiones”, dijo, sin abordar los problemas que nosotros habíamos encontrado en esos mismos controles y revisiones.

Advertencia: el siguiente texto contiene descripciones explícitas de violencia sexual, que bajo ciertas circunstancias podrían ser traumáticas.

En sus condiciones de uso en inglés, xHamster describe una imagen idílica de la pornografía en internet. Para los que suben contenido, se requiere expresamente que tengan “el consentimiento, renuncia y/o permiso escrito de todas y cada una de las personas identificables en la publicación”. Si se les pide o no demostrar que tienen ese permiso es otra cuestión. Además de las infracciones de los derechos de autor, todo el material subido que sea “ilícito, dañino, amenazador, abusivo, hostigante, (…) u objetable en cualquier otra forma” está prohibido. Asimismo, xHamster enfatiza con mayúsculas: “TENEMOS UNA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO CONTRA LA PORNOGRAFÍA EN LA QUE APAREZCAN MENORES”.

Dentro de xHamster: el lugar de trabajo del equipo moderador

Plataforma central para moderadores: el perfil “solo amigos” de RClub. Captura de pantalla: xHamster

Para acceder al Reviewers Club, se necesitan dos cosas: paciencia y fotografías pornográficas. Los usuarios pueden solicitarlo por correo electrónico una vez que hayan estado registrados en la plataforma 200 días o más. Para pasar el examen de acceso, pedimos a una trabajadora sexual que participara en nuestra investigación. Ella accedió a ofrecer desnudos para la cuenta de Holger. En el verano de 2020, Holger recibió una invitación oficial.

Primero, Holger debía leer las normas de moderación, un “manual” de 480 palabras y 38 fotografías a modo de ejemplo. Los moderadores se comunican entre ellos a través del perfil de una cuenta de xHamster llamada “RClub” que en octubre tenía 130 amigos.

La interfaz para los moderadores. Sin pixelar en el original | Captura de pantalla: xHamster

Tras iniciar sesión en xHamster, Holger podía acceder a la interfaz de la página web para revisar las nuevas imágenes cargadas con tan solo dos clics. Como una presentación de diapositivas, cada fotografía aparece en un fondo negro y los moderadores deben examinar cada una con cuidado antes de presionar uno de los 11 botones diferentes.

Siete botones son para eliminar, si, por ejemplo, se infringen los derechos de autor o aparece un menor en la imagen. También se debe eliminar la fotografía si aparecen animales o excremento. Si no estás seguro, puedes pasar a la siguiente imagen y dejar que otro compañero tome esas decisiones.

Premios para el “Revisor del mes” | Captura de pantalla: xHamster

Las fotografías solo son borradas cuando muchos moderadores las denuncian. Si la mayoría tiene una opinión diferente, la foto permanece en el sitio web y se registra un error en las estadísticas personales del moderador que la haya denunciado. Según un manual de moderación más antiguo, aquellos que clasifiquen de forma incorrecta más de un 15 por ciento de las fotos perderán de forma permanente su puesto en el Reviewers Club. xHamster no dijo si esta norma todavía sigue vigente.

Tampoco dijo cuántos moderadores hacen falta para que una foto sea eliminada. Según Hawkins, los informes de los moderadores también se revisan de nuevo de forma interna, pero se desconoce bajo qué criterios.

‘Identificar las fotos de menores de edad es prácticamente imposible’

Captura de pantalla: xHamster, “Manual para los nuevos revisores”

A Holger le resulta extremadamente difícil decidir si una mujer joven de una foto es menor de edad. Físico delgado, rasgos jóvenes: ¿cómo puedes saber con una foto si alguien tiene 16, 18 o 23 años? El manual no ofrece demasiada ayuda sobre cuándo se debe eliminar una imagen: “La edad legal de la persona en la fotografía es cuestionable, con una gran probabilidad de que sea menor de 18. Busca detalles que te sirvan para averiguar si se trata de una imagen de un menor o no”. Dicho de otra forma, a Holger le piden que elimine fotografías cuando la probabilidad de que se trate de un menor de edad sea “alta” pero no si es “media”.

Holger pregunta a sus compañeros del Reviewers Club cómo toman esas decisiones. Uno contesta: “El manual dice lo que no está permitido, así que si no se menciona en el manual deberías asumir que está bien”. Otro escribe: “Hombre, es imposible comprobar si son menores”.

A pesar de la complicada labor de los moderadores, xHamster no ha dicho cuáles son los pasos extra que toman para examinar el contenido subido. En su lugar, Hawkins nos dice que el equipo de apoyo de xHamster siempre está disponible y que el contenido que se marca como problemático no se sube a la plataforma, al mismo tiempo que, si se publica algo que viola las condiciones de uso, se elimina. No ofreció más información sobre el proceso.

Los moderadores tienen que decidir si un llanto es “real” o actuado.

Una frase específica del manual hace que este trabajo sea particularmente difícil: “No elimines contenido a menos que estés cien por ciento seguro de que es ilegal”. Esta superregla alienta a los moderadores a pasar por alto sus preocupaciones, lo cual técnicamente significa que Holger debería dar al botón de “omitir” aun cuando tenga dudas. Si pulsa el botón “otro”, al menos puede escribir una justificación de por qué considera que la imagen se debería prohibir.

Otro asunto peliagudo son las simulaciones de violaciones. El manual solo aborda el tema de la violencia en la categoría “Otros”, donde prohíbe: “sangre, violencia, violaciones, BDSM extremo, llantos reales, ahorcamientos reales”. Preguntamos a xHamster cómo la distinción entre un llanto “real” o uno falso supone una forma bien fundada de protección para las víctimas de violencia sexual, pero no obtuvimos respuesta.

Discusión entre moderadores | Captura de pantalla: xHamster

Si crees que no puedes clasificar una foto con certeza, el manual dice que deberías preguntar a otros moderadores. Además, no menciona en ningún lugar el ejemplo más común de grabaciones de mujeres que parecen haber sido tomadas a escondidas y sin su consentimiento. xHamster no quiso indicar si el voyerismo no consentido está permitido en la plataforma o por qué no se habla de ello en el manual.

Los compañeros de Holger parecen haber sido aconsejados por los administradores sobre este tema. Uno escribe: “Cámara oculta, voyeur, por debajo de la falda, todo OK, a menos que haya alguna otra violación”. Otro coincide: “A mí tampoco me gusta y es un crimen aquí en EUA, pero los administradores de xHamster dijeron que era voyerismo y estaba bien”.

Holger pregunta a un administrador de xHamster si alguna vez piden realmente a la gente que sube videos que demuestre que tienen permiso por escrito. El administrador explica que se puede contactar a los usuarios si hay una queja por copyright. Esa queja solo se puede llevar a cabo por quienes tengan los derechos originales, así que los moderadores no pueden presentar quejas por parte de otros.

‘¿Administración, nos escuchas?’

En el perfil del RClub los moderadores a menudo se quejan del deficiente apoyo administrativo de xHamster. Una conversación del 23 de septiembre es particularmente emotiva.

“He pedido un manual nuevo, actualizado y exhaustivo un montón de veces… pero no he recibido respuesta de ningún administrador”, escribe uno. Otro responde: “¿¿¿¿ADMINISTRACIÓN, NOS ESCUCHAS ???? O… prefieres solo seguir cobrando tus cheques de pago? ¡Muevan sus perezosos culos y hagan algo!”.

El vicepresidente de xHamster, Alex Hawkins, dijo que a ellos les “interesaría mucho escuchar” todos los problemas a los que se enfrentan los moderadores y ver “cómo se puede mejorar el servicio”. Después, el 23 de septiembre, un administrador de xHamster se dirigió al RClub: “Estamos listos para considerar sus ideas y mejoras, por favor envíennos sus ideas”.

Todavía es un poco pronto para saber si ese día Holger fue testigo de una rebelión exitosa por parte de los moderadores.

*Los nombres han sido cambiados