Ya hay videos para dos tracks de ‘My Dear Melancholy’, el nuevo EP sorpresa de The Weeknd

Abel Tesfaye ha lanzado un nuevo EP como The Weeknd: My Dear Melancholy.

El EP llegó a los servicios de streaming a primera hora el viernes por la mañana después de que Tesfaye diera atisbos de un nuevo proyecto en una serie de publicaciones en redes sociales a principios de la semana. En una, una captura de pantalla de una conversación de mensaje de texto, Tesfaye escribió: «¿deberíamos dejarlo caer el viernes? Soy indiferente, de ser honesto».

My Dear Melancholy es el material que sigue álbum Starboy de 2016. Ese álbum llegó a la cima de las listas de Billboard, impulsado por los singles con Daft Punk «Starboy» y «I Feel It Coming». Este año, The Weeknd apareció junto a Kendrick Lamar y SZA en «Pray for Me», la última canción en la banda sonora de Black Panther.

Escucha My Dear Melancholy abajo

Update: Videos predecibles llenos de humito para «Try Me» y «Call Out My Name» han aparecido en Spotify, ambos son exclusivos para esta plataforma.



