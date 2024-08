Ya puedes comprar pasto del Sunday Service de Kanye

Como si la ironía, esa de llevar el góspel y la espiritualidad a uno de los espacios de explotación comercial más huecos del mundo, esa de vender mercancía simplona que llevaba impresa cosas como “confía en Dios” en cientos de dólares, esa de rechazar participar porque no le hicieron un domo pero al final estar tocando sobre una loma eclesiástica que hace dos semanas no existía, del Sunday Service de Kanye West –ironía perfectamente medida, eso sí– no tuviera fin, alguien ha decidido llevarlo a la siguiente escala de elevación.

El domingo, un asistente al festival decidió agarrar un pedacito del cesped donde se llevó a cabo todo el show, lo metió en una bolsita ziploc, y lo subió a eBay con la esperanza de que alguien entendiera el siguiente nivel del performance de Ye y decidiera ofrecer una suma de dinero estúpida por él. “Pasto del Sunday Service de Kanye West en Coachella. En condición mágica, ítem muy raro. Bendecido el domingo de Pascua por Dios mismo: Kanye West”, fue como dremau5 anunció el objeto. La subasta comenzó en $50 dólares, y terminó ayer en apenas $100, que de todos modos es mucho para un pedazo de hierba que apenas te alcanzaría para un par de porros.

Ahora, veámoslo de manera positiva. Ya pagaste $100 dólares por pasto. ¿Qué harías con él?. Lo más obvio sería comértelo o fumártelo con la esperanza de que te cure la depresión y te quite la cruda por el resto de los siglos, ¿no? También puedes casi disecarlo cubriéndolo de barniz y cambiarlo por la virgencita de tu cuadra, o plantarlo en el parque junto al resto del césped no tocado por Dios con la esperanza de que el pasto sacrosanto termine evangelizando a los demás aunque realmente lo terminen crucificando. Las posibilidades son interminables. Quiero pasto de $100 dólares.

