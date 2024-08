Ya puedes escuchar el disco póstumo de Sean Price

Uno de los más importantes y respetados artífices de la palabra en el rap de mochila al hombro, independiente y subterráneo es el finado Sean Price, una mitad del dúo Heltah Skeltah, parte del colectivo Boot Camp Click y uno de los héroes más queridos en el noble arte de escupir barras raperas como lingotes de adamantio. Sean tenía una voz rasposa, con un timbre siempre funky, y una capacidad única para generar líneas de golpe en cada rima, con imágenes poderosas siempre como súper héroes surcando los cielos.

Con 16 tracks, el disco póstumo de Sean se llama Imperius Rex y Rcuk Down Records y Duck Down Music. El disco cuenta con apariciones de Doom, Prodigy, Styles P, Smif N Wessun, Rock, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, Junior Reid, Buckshot, Ruste Juxx y Bernadette Price. Y tiene producción de The Alquemist, Harry Fraud y Nottz, entre otros.

Tal vez el track que más ha llamado la atención, además del homónimo a la placa, que tiene un video, y el que salió ayer que es la colabo con DOOM, el otro corte que vale la pena revisar es «The 3 Lyrical Ps», con Prodigy y Styles P. Por supuesto, a la luz del fallecimiento de ambos, Sean y Prodigy, el estatus de legendario para esta rolita, de inmediato subió al tope.

Descansa en paz, Sean Price. Tu legado como uno de los más grandes raperos llegará a miles más. Escucha abajo Imperius Rex.

