Ya puedes escuchar el nuevo EP de 2Chainz: The Play Do not Care Who Make It

A principios de esta semana, 2Chainz mostró un fragmento de una canción inédita a través de su Instagram, haciéndole saber a todos sus seguidores que habría «NUEVA MIERDA EN UNOS DÍAS». Después de el lanzamiento de Pretty Girls Like Trap Music el año pasado, Chainz no se ha tomado mucho tiempo libre después de tourear utilizando una silla de ruedas después de romperse la pierna. Pero, ahora ya con su pierna sana, un juego de baloncesto de celebridades y el lanzamiento de su nuevo EP The Play Do not Care Who Make It It , es justo decir que la temporada de 2Chainz ha llegado.

Chainz incluyó a YG y Offset en este nuevo proyecto, y colaboró con productores como Non-Stop Da Hit Man de la 808 Mafia y Street Runnerz. Disfruta de su nuevo EP a continuación.

https://open.spotify.com/embed/album/5C3uZS83u9pXWFEpl47hWb

