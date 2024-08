Ya puedes escuchar “Ill Wind” de Radiohead en plataformas de streaming

No sabemos bien qué pasa con Radiohead. Quizá tampoco ellos. Se han tomado una pausa desde el lanzamiento de A Moon Shaped Pool de 2016 –aunque su último release haya llegado a mediados de 2017 con el relanzamiento de una edición de aniversario de Ok Computer titulada OKNOTOK– para enfocarse en proyectos en solitario de distinta naturaleza, y parece que no hay nada que los una, más allá de su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, en el futuro cercano.

Mientras Thom Yorke recibe consejos de Jonny Greenwood para que el soundtrack que elaboró para Suspiria sea nominado al Óscar, los británicos calman las ansias de Radiohead subiendo a diversas plataformas de streaming una auténtica rareza de su discografía, “Ill Wind”, un unicornio que corría por la pradera del Internet entre links caídos de Mega y videos de Youtube bajados al instante.

El track apareció originalmente en el box-set edición especial de A Moon Shaped Pool junto a la versión de Radiohead del tema de la película de James Bond, Spectre. Se puede escuchar ya en Apple Music, iTunes, Spotify, Amazon Music, Google Play, Deezer.

