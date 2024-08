Ya que estás aquí decides quedarte y ver algunos grupos

Miras el horario y ves varias cosas que te interesan. Están Kurt Vile, Jawbreaker y Amyl and The Sniffers. Decides hacerte una ruta manteniendo estos tres puntos clave pero a la que te pones a andar algo le pasa a tu rodilla y te quedas tieso. Ayer seguramente te caíste por el suelo y te hiciste daño mientras estabas emborrachándote para ir a ver Guided by Voices, antes de que te encontraran con la camisa llena de vómito. Joder, es que ya eres un puretilla colega, los festivales ya no son para ti.