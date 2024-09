¿Ya se terminó? Estos tracks de techno redefinen el significado de «eterno»

¿En algún momento va a terminar?

No necesitas un musicologo para saber que la mayoría de la música electrónica es muy larga. Está hecha para los clubes, no para la radio, así que hay más tiempo para construir una idea. Ya sea que estés escuchando un himno para el MainStage o algo de bass británico, casi siempre estarán en el rango de los 4 a los 6 minutos. Claro, en ocasiones podemos toparnos con un radio edit de temas de Flying Lotus o similares, pero la mayoría de las veces, los productores en nuestro mundo quieren darte una experiencia lejos de la corta longitud de la música pop.

Estas son sólo algunas ocurrencias; sin embargo, cuando el tema va más allá de la norma, en un mundo completamente de ellos, entran los productores de techno. Desde Juan Atkins hasta Richie Hawtin, estos artistas han sido aclamados por estrechar los limites del diseño de sonido, dándonos tracks que borran las lineas entre el «puede funcionar» y el «suficiente es suficiente.» La mayoría de las producciones más influyentes del género han dependido de su longitud; tracks que lentamente se van presentando, implosionan y luego vuelven a la vida, y nos producen una pregunta, qué demonios estamos escuchando.

Aquí están unas de las producciones más largas, en ocasiones incomodas y definitivamente brillantes que podemos recordar:

Villalobos – «Fizheuer Zieheuer»

Quizá él está de forma ocasional muy jodido para darse cuenta cuando es momento de presionar el botón de apagado, aún así Villalobos es el rey del techno largo. Su alabada producción del 2006, «Fizheuer Zieheuer», tiene increíbles 37 minutos y está principalmente construida sobre el sampleo de una trompeta gypsy, «Pobjednicki Cocek», del grupo serbia Blehorkestar Bakija Bakic. (Pista: volveremos a ver a Ricardo de nuevo más adelante).

Michael Hoenig & Manuel Göttsching – «Early Water»

«Early Water» de Manuel Göttsching (del grupo de krautrock aleman Ash Ra Tempel) y otro compositor aleman, Michael Hoening, borra la linea entre una «canción» y una composición completa. No importa, es fascinante y es una creación que contiene elementos que van del techno al ambient y más importante, algo llamado Escuela de Berlin. Este fue un estilo de música electrónica que surgió en 1970 como una derivación del Krautrock. La naturaleza psicodélica y espaciosa de esta pieza fue considerada por algunos como catalizador para el crecimiento de la electrónica, el new age e incluso la música trance.



Luciano – «Rise Of Angel»

«Rise of an Angel» del artista sueco-chileno, Luciano, raya ligeramente en espectro del tech house, pero igual es tan larga y asombrosa que vale la pena incluirla. Este track tan emocional ronda los 16 minutos y contiene una linea de sintetizador que gradualmente se construye y expande por el curso de la canción. Aproximadamente a los cinco minutos, unos sutiles acordes de piano entran y no es hasta el minuto nueve que escuchas el punteo de las cuerdas. Este track también es un homenaje al último hijo de Luciano, de quien dijo cuando lo publicó: «ahora vive con los ángeles.» Como muchas otras canciones de esta longitud, sólo se puede comprender de verdad en vivo y siempre es uno de los momentos más importantes en un DJ set.

Manuel Göttsching – «E2-E4»

Si, Göttsching no tiene una, sino dos de las canciones de música electrónica más largas que se hayan creado en este planeta. Originalmente publicada en 1984, el álbum consiste de una hora de minimalistas tracks progresivos en algunos momentos subdivididos en tracks sencillos, de acuerdo al tipo de canción. La composición fue nombrada como el movimiento más famoso del mundo para abrir un juego de ajedrez, «1. e2-e4», además del hecho de que la guitarra tocada por Göttsching está afinada de E2 (el tono más bajo) a E4 (el tono más alto). Muchos historiadores de música electrónica han acreditado esta pieza como fundamental en el desarrollo del house y techno de finales de los 80s y principios de los 90s.

Gas – «Königsforst 5»

Este track de quince minutos viene de Königsforst, el tercer álbum del productor aleman Wolfgang Voigt y su proyecto Gas. Fue publicado en 1999 en el sello Mille Plateaux y se dice que fue nombrado como un bosque cerca del pueblo de Voigt en Köln. También se dice que su joven experimento con LSD le dio inspiración para todo lo que hizo como Gas. ¡Que sorpresa!

Shackleton – «Blood On My Hands (Ricardo Villalobos’ Apocalypse Version)»

¡Hola de nuevo Rick! En esta ocasión el chileno-aleman tira casi veinte minutos con «Blood on My Hands» de Shackleton. Este remix esta conducido por obscuros y siniestros tonos y se siente como se sentiría ser succionado por un hoyo negro, si puedes imaginarlo. Eso o una noche de ketamina. Se dice que Villalobos es un gran fan del sello Skull Disco y sus publicaciones las cuales se caracterizan por tener vocales étnicas, sub bajos masivos y una fuerte influencia del proyecto Muslimgauze.

DJ Hell Feat. P Diddy – «The DJ (Radio Slave Remix)»

En el 2009, DJ Hell hizo equipo con P. Diddy en el track «The DJ». No mucho tiempo después, el par reclutó al DJ británico Radio Slave, quien fundó el sello Rekids, para darle un giro de casi 30 terroríficos minutos al track. Construido sobre diversos clips de Diddy (discutiendo sobre la ausencia de canciones largas en la música dance) Radio Slave estrecha la psicodelía más lejos y profundo antes de llevarnos a un solo de piano por el minuto 22. La aparición de Diddy en este track parece venida del cielo. No es un secreto que al afamado rapero, productor y hombre de negocios le gusta ponerse raro con la familia del techno. Sólo dale una escuchada a su colaboración con Guy Gerber.



Steve Roach – «Arc of Passion»

Seguramente no has escuchado de Roach, pero el chico ha estado girando perillas y cerebros desde mucho antes de que nacieras. Su sonido ha sido llamado una amalgamación de tribal ambiental, techno y música espacial. También fue uno de los primeros en incluir un didgeridoo en la música electrónica. Gracias por eso Steve. Aunque la mayoría de sus producciones por lo general no tienen un beat constante, «Arc of Passion», de su álbum del 2008 del mismo nombre, contiene una saludable dotación de techno que no quiere terminar. Y no lo hace. El track incluso tiene una segunda parte que se extiende por otros 30 minutos. Despiertenme cuando termine por favor.



DJ Pierre – «What Is House Muzik (Ricardo Villalobos What Is Remix)»

Publicado recientemente en Get Physical, ‘Lobos está de vuelta estrechando «What Is House Muzik» de DJ Pierre casi tanto como el ecuador del trasero de Kim Kardashian, titulando su trabajo adecuadamente como «What Is» remix. ¿Qué es que Ricardo? ¿La longitud adecuada de un track de techno? ¿El nivel de tu cordura? ¿La trama de Interstellar? No tenemos pista y así es como nos gusta.



Kraftwerk – «Autobahn»

¿Dónde más podríamos terminar sino con el que lo inició todo? El largo y original tema de techno, responsable de crear una década de historia de largo techno. El track que da título al álbum de 1974 del cuarteto aleman influenció a una generación de gira perillas, como al trio de Detroit The Belleville Three (Atkins, May, Saunderson) quienes fueron responsable de la creación del techno más adelante. Son 22 minutos de sonidos computarizados sin los cuales no estarías leyendo esto.

David podría necesitar terapia después de pasar todo el día escuchando estos tracks. @DLGarber