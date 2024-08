Encontré a mis dobles en internet y me inventé sus vidas

A veces pienso en qué haría si me encontrara conmigo misma. Si me encontrara conmigo misma en el sentido material de la expresión, un día así por la calle. Entonces empiezo a fantasear con si mi otro yo me reconocería o solo la reconocería yo a ella, con las reacciones y las conversaciones que tendríamos, con qué ocurriría si no pudiéramos comunicarnos porque no habláramos el mismo idioma o con si nos abrazaríamos o nos daríamos miedo la una a la otra. Al final siempre acabo en lo mismo, conjeturando con cómo sería ligar con ella y terminar acostándonos, algo sobre lo que, supongo, tendrían mucho que decir los psicoanalistas.

El caso es que a veces pienso en qué haría si me encontrara con mi doble y Yandex, el Google ruso me ha dado la posibilidad de hacerlo. El procedimiento es sencillo: subes un selfie a la plataforma y te devuelve decenas de imágenes de personas cuyos rasgos coinciden con los tuyos.

Videos by VICE

En primer lugar hay que subir una foto, así que procedo a sacármela. Llevo las “gafas de hacer la Transición” porque las nuevas me las he dejado en casa, así que a parte de no ver un carajo, me veo en la obligación de ser muy cordial, de consensuar todo y de hacer artículos que no valgan para una mierda, como el del derecho a la vivienda o este.

Cuando ya la tengo la coloco en el cajetín “upload”. Estoy nerviosa. Yandex puede devolverme la verdad sobre mí misma, mis mejores y mis peores versiones. Pulso ENTER. Me aparecen un montón de señoras de más de 40 y un montón de niños de menos de 16, todos ellos con el peinado de TEO, ese chaval que en la adolescencia desarrolló ansiedad por el trajín que tuvo en la infancia o del chaval sin dientes de Stranger Things, con el que, por cierto, el buscador me comparó.

Decepcionada con los resultados y en última instancia conmigo misma —porque yo soy todas esas personas, joder, los rusos nunca fallan— elegí a algunas de ellas y procedí a inventarme sus vidas. Porque quizá yo sea un poco todas ellas, en pasado, presente o futuro. Si fantaseé o no con follármelas es algo que prefiero guardarme para mí misma.

La señora de Podemos

Esta señora de aquí arriba se llama Maria del Carmen, vive en Getafe y trabaja en un comedor escolar. Hace siete años que se separó y tres que se afilió a Podemos. Desde entonces se compra todo lo que puede —fulares, calcetines, pendientes— de color morado. Ahora la gente cree que es por el feminismo y ella piensa que mira, que así mata dos pájaros de un tiro.

Comparte en su muro de Facebook publicaciones de una página que se llama “El arte de vivir despiertos”, noticias de 2013 que piensa que son actuales y fotos con las del Pilates, disciplina que empezó a practicar cuando dejó de confiar en los sindicatos y por ende, de ser portavoz de CCOO.

El niño actor

Jaime tiene seis años y es un niño actor. Hizo de amigo del niño bizco en Verónica y será el hermanito secreto del hijo de Ana Duato en la segunda temporada de Élite. En las excursiones del colegio todo el mundo quiere ponerse con él porque sale en la tele, pero a los 15 le saldrán granos, se quedará bajito y repetirá tercero de la ESO. Entonces abandonará el mundo de la actuación y se pondrá a pasar hachís. Sus clientes le guardarán en el móvil como “El niño de Élite”. Su abuela nunca quitará del comedor la foto de cuando hizo de amigo del niño bizco en Verónica y algún que otro domingo seguirá diciendo aquello de “¿No era mi niño más bonico que el estrábico y cogieron al otro de protagonista?”.

La chica que tiene 9 k en Instagram

Bea tiene 20 años, 9.000 seguidores en Instagram y pasa gratis al CHA-CHÁ. Solo hizo hasta cuarto de la ESO pero este año ha descubierto su verdadera pasión, el maquillaje, y lo ha puesto en el repaso de su año en stories. Habla en lenguaje inclusivo con la -e y el año pasado aprendió los términos racializade, androcentrismo y deconstrucción y los usa siempre que tiene la ocasión. Una vez estuvo en un after con Los Javis.

Irantzu Varela recién salida de la peluquería

De camino a combatir el patriarcado y con bien de colorete.

La profesora de latín

Emma es profesora de latín en un instituto público desde que con 25 años se sacó la plaza. Este año en una excursión a Segóbriga se le extraviaron dos chiquillos y los pilló fumando porros cerca de las termas monumentales. Era la primera vez que Emma olía la marihuana. Está suscrita a Meetic, a la revista Historia y Vida y desde hace un mes también a Netflix.

La que lleva yendo al Sónar 10 ediciones

María, a quien todos sus amigos llaman “Mai”, lleva yendo al Sónar desde que cumplió los 18 y lleva diciendo que lleva yendo al Sónar desde que cumplió los 18 desde entonces. También lleva una década diciendo que es vegana, pero en realidad cuando vuelve de fiesta se pilla a veces porciones de jamón en el Papizza. Le interesa la holística y hace mindfulness menos si es sábado y son las 7 de la mañana. Entonces le interesan más las puntitas de speed.

Tú también puedes buscar a tus dobles y comprobar que sus vidas son mejores que las tuyas aquí.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.