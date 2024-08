YesAllMen tenemos que dejar de decir que “No todos los hombres somos iguales”

Dedicado a todos los que ante la realidad que se vive en México con los distintos tipos de violencias contra las mujeres —México está entre los 20 peores lugares del mundo para ser mujer—, lo primero y único que “argumentan” es un #NotAllMen (#NoTodoslosHombres) somos iguales.



Sí. Es un hecho que casi todas las mujeres que conozco y que conoces, sin importar la edad que tengan, han vivido violencia directa en alguna de sus formas y los datos oficiales así lo corroboran.



Tan sólo en 2016, más de 600 mil mujeres sufrieron y denunciaron hostigamiento o violación; hacia el mismo año, se presentaron más de 150 mil denuncias por violencia familiar y más de 31 mil por delitos sexuales, que son perpetrados el 99.6 por ciento de las veces por un hombre. Adicional a esto, se estima que durante 2017 quedaron sin denuncia alrededor del 98 por ciento de los delitos sexuales.

#YesAllMen que dicen #NoTodosLosHombres somos iguales, lo dicen porque les aterra y les incomoda tremendamente hablar de toda esta misoginia, y si bien se vale sentirse incómodo, quedarnos callados no puede ser una opción: el silencio ante algo así es tal vez la forma más cobarde de perpetuar la violencia. Negar esa realidad nos hace co-responsables de ella.

#SíTodosLosHombres tenemos que ver con esas agresiones. El 84.1 por ciento de los victimarios a nivel nacional son hombres, y 99.6 por ciento de los delitos sexuales los cometemos hombres, y aunque eso no significa que ni tú ni yo, literalmente, seamos uno de los agresores, lo jodido, lo preocupante y el hecho, es que ese 90 por ciento es un patrón que demuestra un programa establecido de comportamiento misógino, mundial y consistentemente masculino. Eso significa que tú y yo, por el simple hecho de nacer hombres, formamos parte de él.

#SíTodosLosHombres en realidad no nacemos hombres, sino que nacemos machos porque, independientemente de nuestro lugar de origen, lo hacemos bajo un paradigma y contexto mundial que está diseñado para someter a toda persona que no sea o no se comporte según el estereotipo de “hombre, blanco y heterosexual”, algo que va moldeando nuestra manera de ver, entender y relacionarnos con todo lo que nos rodea, fortaleciendo un sentido de identidad que tiende a controlar y a oprimir al resto con cada cosa que hacemos, hayamos hecho o tengamos la posibilidad de hacer.

#SíTodosLosHombres en algún momento de nuestras vidas hemos abusado de nuestro poder o privilegios de manera inconsciente o consciente, indirecta o directa, hostigando o incordiando en cualquiera de sus versiones. Según datos de Seguridad Pública, el 99.6 por ciento de los delitos vinculados al hostigamiento sexual son realizados por hombres, en su mayoría en el espacio y transporte públicos. En la Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido abuso verbal o físico en el transporte público.

#SíTodosLosHombres crecimos con el porno como “educador sexual”. Solamente en Pornhub acceden 45 mil 400 nuevos visitantes y se consumen más de 200 mil videos por minuto. Durante 2018 se registraron más de 33 mil millones de visitas al sitio, eso equivale a casi 92 millones de visitas diarias y el 69 por ciento son de hombres. México se ubica en el lugar 11 dentro del top 20 de países que consumen porno.

#SíTodosLosHombres alguna vez nos hemos tomado a la ligera las reglas básicas del consentimiento.

#SíTodosLosHombres hemos piropeado, dando por hecho que eso es lo que tiene que ser porque “obvio” es agradable, es de hombres y podemos hacerlo.

#SíTodosLosHombres hemos Manspleineado o lo seguimos haciendo.

#SíTodosLosHombres alguna vez dijimos o escuchamos —y no rebatimos— que “los hombres no lloran/pelean/juegan/corren como una niña”.

#SíTodosLosHombres nos sentimos desorientados o nos preguntamos cuál tiene que ser nuestro rol ante un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres.

#SíTodosLosHombres contribuimos cada día a sostener un sistema patriarcal que, en términos reales y estadísticos, está acabando con el medio ambiente. Desde el fracking, hasta la forma de entender el desarrollo y el éxito en cualquiera de “las industrias”, está construido desde una forma de sometimiento que está destruyendo el Planeta.

#SíTodosLosHombres tenemos la oportunidad de demostrarnos y mostrarles a nuestros familiares, parejas, hij@s, amig@s, conocid@s, que podemos ser una versión menos tóxica que la aparentemente única forma de ser y comportarnos como hombres.

#SíTodosLosHombres podemos tenemos que ser otro tipo de hombres y decidir encontrarnos cada día con nuestra propia masculinidad para dejar de vivir la hegemónica e impuesta.

#SíTodosLosHombres tenemos que dejar de decir #NotAllMen (#NoTodosLosHombres) porque eso le resta gravedad a un problema que nos afecta a todos y en términos cuantitativos, especialmente a nosotros —el 95 por ciento de los homicidios del mundo los cometen hombres y la mayoría de las víctimas (80 por ciento en 2018) son hombres—, nos convierte en cómplices del abuso, el acoso, la violencia y la desigualdad, y demuestra nuestra falta de conciencia, empatía, inteligencia y humanidad.

#SíTodosLosHombres tenemos que pasar #demachosaHOMBRES y tal vez eso empiece por parar de decir #NoTodosLosHombres.

@NickoNogués es activista defensor de la Igualdad y los Derechos Humanos, consultor estratégico, director creativo y fundador de MIRACLE y del Instituto #demachosaHOMBRES.