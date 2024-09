Los fans del Liverpool y del Dortmund cantan al unísono el ‘You’ll Never Walk Alone’

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El partido entre el Liverpool FC y el Borussia Dortmund era uno de los más esperados de los cuartos de final de la Liga Europa: dos de los mejores equipos de la competición cara a cara y dos de las mejores aficiones del mundo reunidas en el Signal Iduna Park, uno de los estadios con mejor atmósfera en Europa.

En el retorno a casa de Jürgen Klopp, exentrenador de los alemanes, las aficiones de ambos clubes se unieron para cantar el célebre y vibrante himno del equipo inglés, que ahora entrena Klopp. Las buenas relaciones entre ambas hinchadas dio un resultado electrizante, una versión particular del You’ll never walk alone que no dejó a nadie indiferente:

El canto lo arrancó el muro amarillo poco antes del inicio del encuentro y todo el estadio se unió para levantar una atmósfera brillante. Los aficionados Reds, por supuesto, se sumaron desde la tribuna visitante en una muestra de amistad y unión que traspasa las fronteras del fútbol.

El Liverpool sacó un empate de Alemania que le da una ligera ventaja para la vuelta: Mats Hummels respondió al tanto inicial de Divock Origi para los locales y el partido terminó 1-1.