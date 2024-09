Joven y gay: Las reinas jamaiquinas de ‘la Quebrada’

En Jamaica, los ataques, el asesinato y la violación son actos bastante comunes en contra de las personas LGBT, con poca o ninguna retribución por parte de la justicia que condene a los responsables. Después de verse obligados a dejar los tugurios, los edificios en ruinas y a sus propias familias, muchos jamaiquinos LGBT sin hogar han encontrado refugio en las alcantarillas de Kingston, conocidas localmente como ‘la Quebrada’.

Para las chicas trans y gay que no pueden o no están dispuestas a ocultar su sexualidad, el sentido de comunidad y seguridad relativa que ofrece la Quebrada actúa como un acogedor santuario para muchas, una esperanza del cambio que vendrá. VICE News viajó a la zona de New Kingston para ver lo que es la vida LGBT en Jamaica, donde ser quien eres puede significar vivir una vida bajo el suelo.