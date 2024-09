Un estudio dice que quienes postean frases motivacionales en Facebook son estúpidos

Meterse a Facebook y mirar todo lo que otros publican es un hábito masoquista que tenemos muchos de nosotros. En el peor de los casos es un sombrío recordatorio de que, en algún punto de nuestras vidas, fuimos malos jueces de carácter y nos hicimos amigos en Facebook de una manada de imbéciles. Hay días en que miro el muro de mi mejor amiga de primaria y me cago de la risa como un maniático al verlo plagado de memes sobre lo bonitos que son los pit bulls, posts nostálgicos de los noventa y, por supuesto, frases profundas sobre la vida: «‘Tienes permiso de descansar. No eres responsable de arreglar todo lo que está roto. No tienes que intentar hacer feliz a todo el mundo. Por ahora, tómate tiempo para ti. Es momento de reponerse’. –Anónimo».

Según un nuevo estudio canadiense de la Universidad de Waterloo, mi exmejor amiga, y otros como ella, son unos estúpidos. En la investigación, titulada «Sobre la recepción y detección de mierda pseudoprofunda», el candidato a doctorado Gordon Pennycook y otros cuatro investigadores afirman que existe una relación entre la inteligencia baja e impresionarse con frases aparentemente profundas.

Imagen vía grupo de Facebook Desmotivaciones.

En el estudio, los investigadores usaron un sitio web llamado Sebpearce.com, que genera frases aleatorias con el propósito de que suenen profundas, por ejemplo: «Esta vida es nada menos que un oasis ennoblecedor de fe de autoconciencia» u «Hoy, la ciencia nos dice que la esencia de la naturaleza es la orientación».

«Cuando conocí la página web, simplemente me pregunté si existía algún tipo de investigación al respecto; quería saber si la gente pensaba que esas frases eran profundas», le dijo Pennycook a VICE. «A menudo veo frases [en mi Facebook] que tal vez no son tan atroces, pero son motivacionales… frases con una imagen de alguien que obviamente no dijo esa cita, con eso te encuentras muy a menudo».

En el estudio, les presentaron varias frases a cerca de 300 participantes, incluyendo unas de la categoría «mierda», y les pidieron que calificaran su profundidad en una escala de uno a cinco. También les hicieron pruebas que medían su capacidad cognitiva y su personalidad.

Un ejemplo de las frases que se les mostraron a los participantes del estudio es: «El significado oculto transforma la belleza abstracta sin precedentes».

Los participantes que no fueron capaces de detectar la mierda y clasificaron las frases pseudoprofundas como profundas también presentaron niveles más bajos de inteligencia, probaron tener un pensamiento menos reflexivo y ser más propensos a creer en teorías conspirativas o paranormales.

En otras palabras, este tipo de personas están, como dijo una vez Nietzsche, «Encerradas en la vitrina de autoreflexión de la mente».