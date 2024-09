Las fotos de la gente hermosa que toma Sam Hiscox

Me encanta este mundo y eso me asusta todos los días. Cada vez más, experimento la sensación de que nada es real, de que todo es un sueño. Fue por eso que me sentí atraído a tomar fotos. Puede suceder en cualquier momento, si estoy en el desierto o en la ciudad. Cada vez que siento que no estoy en un lugar, o enfrento una escena que podría imaginarme a pesar de que sea real, disparo para que otros puedan ver cómo me veo en mi mundo.

Es entrañable que todo el mundo en esta vida esté malditamente loco; me gusta mirar las peculiaridades de la gente, y las peculiaridades a menudo pueden ser simplemente la cara de alguien. Y luego existen momentos donde alguien es tan hermoso que me hace sentir loco y confuso: ¿cómo puede esta persona realmente existir en el planeta Tierra?

