De YouTube al escenario: Qué necesitas para triunfar en la música en 2018

Conseguir tu espacio en el mundo de la música no es subir una canción a internet y esperar que el teléfono suene. Definir el personaje que quieres proyectar a la audiencia, transmitir tu propuesta artística, cuidar la imagen, pensar en el oyente, son algunos puntos clave para que tus canciones destaquen entre el mar de archivos indexados en YouTube y llamen la atención de promotores y sellos.

Los cazatalentos, aquellos encargados de peinar el tejido creativo emergente y encontrar potencial en bruto, tienen una labor clave para la industria: acercar ambas partes y, gracias a un equipo sólido, llevar al artista hacia arriba. ¿Qué es el talento? ¿Qué se valora para fichar a un artista? Hablamos con Yahvé de la Cavada, responsable de booking de la promotora Last Tour, del Azkena Rock Festival y también del proyecto Heineken® Volume Up realizado en colaboración con BIME para descubrir cómo debe ser y qué debe tener en cuenta un artista que quiera abrirse paso en la industria musical del 2018.

VICE: ¿Qué es para ti el talento?

Yahvé: El talento es una condición que te hace destacar en un ámbito u otro de manera innata. En música concretamente solemos entenderlo como una especie de brillo especial, algo que desprende quien lo tiene, dándole un aura que va un poco más allá de lo simplemente bien hecho.

¿Hay condicionantes externos que lo motivan?

Indudablemente, hoy en día los medios están más al alcance de la mano de cualquiera, desde la posibilidad de grabar de forma doméstica con calidad casi profesional hasta las innumerables herramientas que ofrece internet y las redes sociales.

Para qué lo comprendamos bien, ¿cuál es el trabajo de un cazatalentos?

Un cazatalentos ha de separar el grano de la paja en el cada vez más sobredimensionado mundo de la industria musical. Así, con la puntería adecuada, debe seleccionar y promover los artistas a quienes encuentra potencial, incluso aunque todavía estén verdes. Por eso son tan valiosas para los artistas y los promotores propuestas como Heineken® Volume Up, que aglutina el interés de una marca como Heineken®, desde siempre muy involucrada en la música, y BIME, un actor importante de la industria musical. De hecho, Heineken® ha querido dar un paso más allá en su colaboración con el festival aprovechando todos los recursos y posibilidades que ofrece BIME para crear un programa de showcases y mentoring para artistas emergentes, acercándose a sus auténticas necesidades.



¿Cómo consigue visibilidad un artista?

Hay diferentes vías, aunque en general discurran de forma paralela. Más que trucos o golpes de suerte, una buena estrategia y un buen equipo es lo que suele estar detrás de un artista que adquiere visibilidad (no solo en cantidad, sino en calidad).

¿Y tú qué mecanismos tienes para descubrirlos?

Por un lado, la experiencia y perspectiva, más ricas que las de la mayoría de la gente; por otro, intuición y visión a largo plazo, para ver lo que puede haber donde aún no lo hay.

Hakima Flissi durante su actuación en Heineken® Volume Up

¿Es necesario que haya publicado mucho material el artista para identificar su talento?

No necesariamente. De hecho, con las nuevas tecnologías los jóvenes están volviendo a formatos de edición reducidos, como el EP, el single o el videoclip, para comenzar a forjar una carrera sólida desde el primer momento.

Es decir, que ahora la música es importante, pero no lo es todo. ¿Qué parte juega la imagen a la hora de captar la atención?

Es importantísimo en la industria. Una simple foto de grupo o un cartel de un concierto habla por el grupo y lo representa. Un diseño pobre o poco cuidado proyecta una imagen que tal vez no se corresponda con la música del grupo, y por eso es aún más terrible lo enormemente que puede perjudicarlo.

¿Qué importancia tienen los directos?

Mucha, aunque en la industria no todo el mundo lo valora tanto. Algunos promotores quieren contratar al grupo de moda independientemente de si tienen un buen directo, pero un público que queda decepcionado ante tu show es un público perdido. Lo que haces tiene que ser demoledor en directo, captar la atención y convencer al público de por qué eres un artista relevante.

¿Es posible triunfar haciendo mala música y viceversa?

Es posible, y desde la explosión de la música popular siempre ha habido ejemplos, pero no suelen trascender. Un artista puede tener un enorme éxito haciendo un producto mediocre, pero es más complicado que la historia sea benévolo con él. Y si no trasciendes, el éxito solo es comercial y muy probablemente temporal, no artístico.

Ahora que cada vez más gente se labra una carrera a través de internet y de forma independiente, ¿qué importancia crees que tiene conseguir entrar en una discográfica?

Se ha debatido mucho sobre la presunta irrelevancia de las discográficas en el futuro de la música (con todas las herramientas DIY que ofrece internet), pero en mi opinión la discográfica, como la (casi inexistente) radio y prensa musical de calidad, tienen un papel de filtro, selección y prescripción necesario para una sociedad en la que el usuario no puede estar pendiente de pasarse el día rastreando qué música es la que va a gustarle el próximo mes.

¿Qué le puede aportar al artista?

Aparte de manejar las herramientas de la industria gracias a su experiencia, y la posibilidad de poner al artista en manos de un equipo que sabe lo que hace, una buena discográfica debería saber cómo promover al artista en el siempre cambiante panorama musical. Y esto es muy valioso.

Háblame un poco de las bandas que habéis seleccionado para Heineken Volume Up. ¿Qué habéis encontrado en ellas?

Las premisas han sido las de buscar bandas locales —esencialmente jóvenes— que tuviesen potencial, que hiciesen música muy diferente entre sí, y que nos pareciese que podían crecer hasta ser muy significativos en la escena, no solo local, sino al menos nacional. Todos ellos tienen madera y cosas que decir.

¿Qué aconsejas a una persona que quiera empezar a labrarse una carrera musical?

Que tenga muy claro su proyecto, que sepa que va a tener que trabajar mucho y que dibuje mentalmente unas líneas claras que marquen la frontera entre lo que quiere hacer y en qué no está dispuesto a ceder. Uno tiene que adaptarse a los engranajes de la industria, pero también ha de buscar la forma de construirse una personalidad dentro de ella.