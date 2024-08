Fuimos al rodaje de los nuevos vídeos de Yung Beef y Pablo Chill-E de Shishi Gang

Este artículo se publicó originalmente en Noisey en español.



Maury Danger llega en un Audi A4 a la población La Esperanza de Puente Alto, a 20 kilómetros al sur de Santiago. Los niños que llenan la calle se acercan para mirar el coche. Maury, un cantante de 18 años, miembro de la Shishi Gang, se baja y les sonríe. Es pasada la medianoche y los vecinos esperan por el rodaje de dos vídeos protagonizados por Pablo Chill-E y Yung Beef: “Singapur” y “Heroína”. Ambos se grabarán en este barrio.

Videos by VICE

“Fernandito [Yung Beef] está cortándose el pelo donde el Nacho, en la barbería AK 47”, explica Maury Danger mientras sus amigos se pasan un porro y cuentan los minutos para que empiece la grabación. Después comparte que vive cerca, en el punto, pero que ha ido en coche por el rodaje: a unos metros del A4, lucen estacionados un Ford Mustang 5.0 y un Mitsubishi Lancer Turbo. La idea —dice— es que los coches aparezcan en los videos.

Pablo Chill-E creció en Pedro Aguirre Cerda y en Puente Alto. Empezó a hacer trap a los 14 años —hoy tiene 18— para mostrar lo que pasaba en la calle. Lo que pasaba en su vida. En su primera mixtape, Antijiles (2016), colaboran los españoles Yung Beef y Kaydy Cain, miembros de Los Santos (antes PXXR GVNG). Son colaboraciones que grabaron en un apartamento del barrio Bellavista, en Santiago, cuando La Pandilla de los Pobres visitó Chile en octubre de 2016. Todos se conocieron a través de Facebook. Pablo en 2014 chateaba con Kokos Ackee, el responsable de la parte audiovisual de PXXR GVNG. En resumen: Kokos publicaba los temas de Pablo en su perfil de Facebook porque le gustaban y Yung y Kaydy los escucharon y se engancharon.



VH El Virus fue el primer productor musical que grabó a Pablo. “Lo conocí por un compañero de equipo que jugaba al fútbol conmigo. Me dijo que tenía un amigo que quería cantar, y como yo estaba empezando, le dije ‘ya, poh tráelo y vamos a grabar’”, recuerda. “El Pablo, cuando empezó, escribía y cantaba en inglés. Me acuerdo que grabamos dos temas en inglés —que nunca salieron— y no lo vi como en tres meses. Estaba como desmotivado. Pero decidió volver. Y ahí volvió con las ideas de sus primeros temas: ‘Ilegal’ y ‘De 0 a 100’. En ese tiempo [2014-2015] el Pablo era más fanático de A$AP Rocky. Le gustaba hacer ese estilo de trap, que era un poco más lento, más de palabrear al ritmo de la pista”.

Pablo Chill-E y Yung Beef

Son las dos de la mañana en La Esperanza y Pablo Chill-E con Yung Beef hacen lip sync mientras desde el Audi A4 de Maury Danger suena “Singapur” a todo volumen. Una cámara Sony a7S II los graba y cuatro focos LED los iluminan. Detrás de la cámara, donde se amontonan vecinos, niños y miembros de la Shishi Gang, se pasan porros y jarabes. “Hermano, ¿querís code [codeína]?”, le pregunta un niño a otro. “No quiero, me duele la guata [el estómago]”, le responde el menor.

La productora a cargo de la realización es Graba Tu Video. El director general, Patrick Pacheco, Crac MC, cantante de reguetón que en 2007 pegó fuerte con el hit “Poncea“, cuenta que el fuerte de la empresa es la realización de videoclips de música urbana. “Innovamos harto en lo que es el tema de escenografía. En este caso grabaremos en el barrio, donde ya es más complicado producir algo controlado por la cantidad de gente que llega, pero al menos el ambiente ha sido supergrato: todos han participado bien”, comparte Patrick, de 30 años.

Otro vídeo que los Shishi grabaron en La Esperanza es “Maldaoso“, una suerte de mambotrap donde Pablo Chill-E y Maury Danger cantan junto a Luxian, uno de los últimos en unirse a la familia. En YouTube suma más de 1 200 000 visualizaciones en menos de cinco meses.

Pablito Chill-E y Maury Danger

NOISEY: ¿Por qué grabáis los videos aquí?

Maury Danger: Porque yo vivo ahí, un poquito más p’allá, en el punto (…) El punto es algo que me dejó mi familia a mí y dónde hacemos cosas ilegales. Y ahí en el punto, no sé, nos ponimo de acuerdo y hacemos sus fumatones todos los Shishi Gang. Ahí nos juntamos también poh, ahí fumamos, ahí nos entretenimo.

¿Cómo conociste a Pablito?

Hermano, yo a Pablito lo conocía de vista hace harto tiempo. Mi ‘apá hace poco se fue a vivir pa’ Valparaíso y ahí conocí al Lucas [Luxian]; y el Lucas canta desde los 12 años y pa’onde andábamos el tipo andaba improvisando y cantando. Hasta que un día estábamos en el punto y llega el Pablo. Ahí el Lucas me dice: “mira el Pablo Chill-e”. Y yo no sabía quién era. Y me empezó a mostrar los temas y ahí nos hicimos amigos. Y ahí me dijo “hermano, deberíai meterte en la música”. Y yo: “sí poh, hermano, estaría bueno”.

Maury hace una pausa y dice: “Mi familia siempre ha estado en lo ilegal y yo nací en eso. No pude elegir mi vida. Por eso al Pablito le dije ‘démosle nomás’, si la música es algo lindo, es algo que igual siempre me ha gustado. Y le dimos nomás. Y ahí me dijeron que cómo me gustaría hacer un tema y yo dije que me gustaría hacer un tema de cuando era chico, de cuando era muy maldaoso [travieso]. Y ahí el Luxian sacó el estribillo de ‘Maldaoso’: ‘A mi mamá siempre le dijeron que yo era un cabro chico maldadoso’ [canta]. Y eso”.

Maury hace otra pausa y luego dice: “Cuando yo tenía 10 años mi ‘amá cayó presa, y estuvo ocho años. Y cuando yo tenía 11 años, cayó preso mi ‘apá y estuvo dos años. Y ahí estuve solo hasta los 18 años. Igual salió hace poco mi ‘amá. Y por eso también me gusta estar en el ambiente musical. Me gusta la carrera musical que llevo, la gente que me rodea, mi producción musical, todo, sobre todo VH, una persona que yo creo que también fue el que me dio la oportunidad. Porque si él no hubiese querido no se hubiera podido”.

***

Pablo formó Shishi Gang Records para encontrar talentos de calle. Los miembros que han entrado al sello son amigos y después se convierten en familia. BlackRoy, un rapero de 23 años de la comuna de La Pintana, es uno de los miembros más activos. “Shishi Gang es la trampa acá en Chile”, dice. “Shishi Gang es trap en español, trap latino, nosotros somos trap acá en Chile. Trampa viene de drogas, viene de pistolas; te habla de todo lo que viene de la calle, entonces nosotros estamos relatando la calle, estamos relatando lo que se vive en Chile y con el palabreo chileno, ¿me entendí? Nosotros no estamos copiándoles a los demás, nosotros estamos haciendo algo diferente, estamos representando a Chile. Como los niggas ocupan el coa [slang] de ellos, nosotros ocupamos el de nosotros, ¿me entendí?”, explica BlackRoy.

Asegura que los Shishi están pegando fuerte. “Nos escucha la gente en los barrios bajos, en el hampa, en la cárcel, en la bohemia, nos apoyan en todos lados. ¿Por qué? Porque llegamos a otro tipo de público. Más que nada la gente se siente identificada con nosotros porque relatamos la calle. Yo soy un rapero que antes tuvo problemas con la justicia: yo estuve tres meses preso antes de integrarme a Shishi Gang, después de sacar hartos temas con El Ambidieztro preso. Y luego salí y me integré a Shishi Gang, entonces ahora volví a hacer música y aquí estamos”.

Cuenta que ha trabajado con productores como Claps y Cris Music, con quien va a lanzar su primer mixtape, Young Teflay, bajo Shishigang Records. “Es una mezcla de varios ritmos, como mambo trap, reguetón, dancehall y mezclas de sonido nuevas, como trap con reggae. Tiene colaboraciones con Pablo Chill-E, Drago Malfoy, Cristián Lleflight, Jo$e Young King, Julianno Sosa, Dione El Capo, Tommy Boysen y productores como Xander, Jotah BeatMaker y Balif Sosa Beat y VH El Virus”, comparte.

NOISEY: ¿Cómo conociste a Pablito?

BlackRoy: Con el Pablo nos conocimos porque yo grababa con ElAmbidieztro. Todos los temas antiguos que están en mi canal de YouTube están mezclados por él. En medio me conocí con el Pablito. Un día fui a cantar al punto y simpatizamos los dos, por el tipo de música que hacemos y por todo, como somos iguales, venimos los dos del barrio bajo, venimos haciendo música verídica, en Chile, en coa, como tiene que ser.

Dos perros se cruzan delante de la cámara Sony a7S II mientras Yung Beef y Pablo Chill-E graban el video de “Heroína” en La Esperanza. Yung sonríe y Pablo acaricia a uno de los perros. Son pasadas las tres de la madrugada y el rodaje está por terminar. Ya no están las vecinas que llegaron con bebés en carritos y con niños de la mano. Pero sí quedan varios miembros de la Shishi Gang. Algunos lucen cinturones Ferragamo que combinan con camisetas Gucci y chaquetas Tommy Hilfiger. La cordillera hace rato que no se ve y el cielo es una mezcla de krippy y kush.

***

Young J. Star conversa con Kilo Gabbana, de La Vendición, mientras “Heroína” suena de fondo. Young —de 26 años— es uno de los productores responsables de que el trap callejero suene profesional. Cuenta que en 2012 le fue muy bien y que ha sacrificado familia, trabajo y dinero por su pasión. En su último mixtape — El Ofiuco— participan Pablo Chill-E, BlackRoy, Lleflight, Jo$e Young King y Savage Anyelito, de la Shishi Gang; y también Gianluca, Young Cister, Big Angelo, Polimá Westcoast y Ben Weapons. Una suerte de selección nacional del trap.



Primero trabajó con Ben Weapons y Big Angelo. “Empezamos a experimentar más que nada lo que era el nuevo trap en sí”, dice. El 2016 produjo la primera mixtape de Pablo Chill-E: Antijiles. Y comparte que los temas “Nos ven” y “Somos pobres”, en donde participan Yung Beef y Kaydy Cain, los grabó en una improvisada sesión en Santiago. “Los grabé en el comedor de un apartamento que alquiló el management de los chicos [de La Vendición]. Llevé todo mi estudio hacia el apartamento y salió; salió mientras los chiquillos se cortaban el pelo, mientras sacábamos unos… [ríe]”.

Pablo Chill- E, Yung Beef y Kilo Gabbana

NOISEY: ¿Cómo conociste a Pablito?

Young J. Star: A Pablito lo conocí por Big Angelo. Después de eso, más que nada nos pusimos de acuerdo y le dije a Pablito: “Ven a mi estudio”. Y me dijo: “ya, vamos, pongámonos de acuerdo”. Y de ahí lo pasé a buscar y ahí empezamos: ese mismo día grabamos “Pablo”. De ahí como que no nos perdimos porque en sí teníamos la misma esencia, los mismos valores, las mismas metas. Son de esas amistades que hay que cuidar más que nada. No sé si me entendí.

Tú tienes dos mixtapes: El Alquimista y El Ofiuco.

Exactamente. En “El Alquimista” fue importante La Vendición [para] así abarcar más el sector de España, donde incluí a Young Cister, incluí a Yao Skuad, también incluí a Big Angelo, a Pablito y a Slim J, que es parte de mi sello. En eso consistía.

Young J. Start a la derecha

¿Por qué le pusiste El Ofiuco?

El Ofiuco es quien domina a las serpientes; entonces ¿a qué hace alusión una serpiente? A personas de sangre fría: pueden ser mujeres, mujeres que te roban y te utilizan para determinado objetivo; también pueden ser personas que [solo] te quieren para ciertos objetivos. Entonces yo encuentro que tengo la capacidad de reconocer a cierto tipo de personas. Por eso es la alusión. Pero más que nada es para darle un concepto.

Young J. Star —también conocido como La Estrella o Jay Ferragamo— cuenta que se demoró dos meses en terminar ese mixtape. “Tuve que meter muchas horas de estudio y producción. Pero sembré mi semilla como artista. Ahí me motivé y de verdad empecé a creerme que de verdad podía hacerlo. Ahí me determiné que puedo ejercer mi carrera como artista”.

MIRA:

Felipe Monserrat, fotógrafo y director de videos, dirigió “Pablo”, el primer video de Pablo Chill-E, que se subió a YouTube el 4 de marzo de 2016. “Un día voy a Treino —la tienda de streetwear del Jano, un amigo mío— y me dice que conoció a un pendejo que estaba rapeando muy bien. Me enseña el SoundCloud y ahí escucho a Pablito por primera vez y me doy cuenta que tiene el medio flow. Recuerdo que le digo al Jano: ‘Tenemos que hacer algo con este hueón ahora ya. Hay que potenciarlo y darle todas las manos posibles’. El Jano me dijo que hace rato tenía pensado hacer algo con él, así que sí, que le diéramos. Después de ese día tuvimos una reunión con Pablito. Nos contó que tenía un tema al que quería hacerle un videoclip y toda la onda. Yo le dije que ya, que le diéramos; yo igual ya venía colaborando como fotógrafo con hartos artistas, como Ceaese, la Catana, WILDCAT, varios que estaban moviendo la escena de hace tiempo, así que me lancé”.

Pablo, Nacho, Chuchu Retro y Yung

Felipe recuerda que se juntó con los amigos de Pablito en la estación del metro Santa Ana. “Estaba Big Angelo, Cristian Lleflight y otro amigo de Pablito, que acababa de salir del Sename. Me acuerdo que nos pasó a buscar Young J Star en un coche y nos fuimos a los cerros de Renca o Recoleta. Para allá llegó el Ben Weapons con un camioneta también para el vídeo, y nos pusimos a filmar en los mismos cerros”.

En ese tiempo —dice Felipe— a Pablito no le gustaba mostrar la cara así que en la mayoría de las tomas aparece tapado con un gorro blanco. “Yo creo que era por un tema de códigos. Un par de veces me dijo ‘no a la cara’, pero de todas maneras yo me metía igualmente, porque quería que la gente conociera a Pablo”, recuerda.

Los niños que revolotean por la calle lo saludan, lo abrazan, le dicen que lo quieren, le piden selfies. Y él les sonríe y se hace fotos con todos. Pablito, el chico de la PAC que solo quería cantar, ahora tiene 12 millones de visualizaciones en YouTube y 76 mil seguidores en Instagram. A la fecha suma cuatro mixtapes – Antijiles (2016), Youngsta (2017), Flaite Shit (2018) y S.U.N.O. (2018)— distribuidos por La Vendición.

***

Robinson Henríquez, mánager de Pablo Chill-E y Desafío Music, apura una hipótesis: “Yo creo que ahora en Chile se está creando el movimiento, se está creando el nicho de mercado; que es importante, que se está dando en España, Argentina y ahora está llegando a Chile con fuerza. Pablito es el pionero y la gente se identifica porque él cuenta cosas de barrio, sentimientos, críticas sociales, que nadie está dispuesto a hablar; entonces hemos tenido buena aceptación de la gente”, dice.

Young J. Star agrega una mirada más filosófica. “Yo soy muy creyente de lo que es la metafísica y las energías. Y Pablito ha sacrificado tiempo, familia, dinero. La música es algo que obviamente le va a funcionar porque su cabeza está 24/7 pensando en hacerlo. Entonces, a una persona que tiene tanta determinación y tanta fuerza de voluntad por algo que quiere, es difícil que no le resulte”.

Maury Danger complementa: “Yo creo que sus letras, su estilo, todo lo que él le da a sus canciones le gusta a la gente. Cada verso de sus canciones pega. Yo me pongo a escuchar todas las canciones del Pablo, y todos los versos me identifican. Yo entiendo lo que dice. A eso voy. Yo creo que eso le gusta a la gente. Y bueno, a cada uno le toca lo que uno esfuerza: uno cosecha lo que sembró. Y el Pablito es superesforzado. De cabrito ha andao ahí esforzao: en micro a todos los estudios, por ahí pagando por vídeos y eso. Eso es un esfuerzo que la gente no ve. A nosotros nos gustaría que explote el género chileno como explotó el género puertorriqueño con Bad Bunny. Y pa’llá vamos. El Pablito va a llegar a ser uno de los más grandes de aquí, de América. Y va a llegar a Europa, va a llegar a todos los países. A todos los países que él quiera va a llegar, porque su humildad, su respeto, su estilo y su talento son increíbles”.