Zeal & Ardor y el odio a la religión como motor creativo

Cuando de primeras escuchas hablar de Zeal & Ardor y su idea de mezclar soul con death metal, lo primero que pasa por tu cabeza es una suerte de alarma de desconfianza. Ahí mismo tratas de traer a tu memoria alguna fusión que también se haya percibido así de escandalosa y que haya terminado siendo realmente buena. Es posible que antes de encontrar una respuesta caigas exhausto como Gary Kasparov luego de enfrentar a Deep Blue.

Pero si eres lo suficientemente curioso para ver si Zeal & Ardor representa una verdadera novedad, tendrás tu merecida recompensa.

Ni bien te acerques a alguno de sus temas, de inmediato notarás que la fusión no es exactamente de soul y death metal, sino que es más bien de negro spirituals y death metal y allí el delirio de Manuel Gagneux (cabeza visible y padre mental de Zeal & Ardor) comienza a tener un sustento que da sentido a muchas ideas del mundo: el odio a las religiones. Él mismo se preguntó: ¿cómo sonarían los spirituals tocados por músicos satanistas de death metal noruegos? Gagneux se subió a esa idea y desarrolló un concepto basado en el odio al cristianismo de los esclavos de Estados Unidos y los furiosos jóvenes escandinavos. Zeal & Ardor estrenaron el flamante Stranger Fruit a fines del mes pasado: un disco que recomiendo fervientemente desde el día uno en que lo escuché. Me resultan irresistibles los pasajes en los cuales los dos géneros mayormente aquí abordados logran fusionarse para entregar un sonido absolutamente nuevo.

Manuel Gagneux nació en Basilea. De madre original de Carolina del Norte y padre suizo —ambos músicos—, se mudó a Nueva York en 2013. Sobre su infancia cuenta que “siempre tuvimos un piano en nuestra casa, así que tuve la suerte de poder tocar música toda mi vida. Comencé escuchando sonidos ásperos desde el principio y me interesé movidas extrañas en mi adolescencia. Cosas como Mr. Bungle, Aphex Twin y Tom Waits. Todavía los amo profundamente.”

NOISEY: Stranger Fruit tiene un par de semanas en la calle, ¿cómo te sientes al haberlo lanzado al mundo?

Manuel Gagneux: Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Después de haber trabajado en él, perdí el oído objetivo y no tenía idea de si la gente lo disfrutaría. Haberlo lanzado y escuchar las buenas reacciones de la gente es un gran alivio.

¿Cuáles son tus partes favoritas del disco?

Realmente me gusta “The Fool”, porque es una especie de punto de inflexión en el disco. Realmente no encaja en nada más estilísticamente (lo cual me encanta) y marca el punto donde las cosas se ponen jodidas en el álbum.

Hay un gran desempeño de producción en Stranger Fruit ¿qué puedes decir sobre el trabajo de Zebo Adam y Kurt Ballou?

Zebo realmente tiene un gran oído para la calidad del sonido y también posee la paciencia de un perfeccionista. Es algo que a mí realmente me falta. Por cierto, también es un tipo fantástico para tratarlo. Muy inquisitivo y cauteloso de lo que podría ser lo mejor para el proyecto. Kurt, como debes saber, está en una liga propia. Solo nos comunicamos por correo electrónico para coordinar ideas. Él inmediatamente obtuvo lo que estábamos buscando y lo superó por millas. Creo que es un tipo estoico con un filoso sentido del humor.

Además de satisfacer tus necesidades artísticas, ¿crees que Zeal & Ardor funciona como un taller para obtener nuevos conocimientos para los fanáticos de la música?

Podría ser. Ciertamente no es mi intención, pero si funciona para alguien así, pues no me opongo.

El título del nuevo disco es un buen guiño para la música negra tradicional ¿Recibiste comentarios de músicos de esa escena?

No por ahora. No he estado en un entorno que permita esos comentarios, honestamente. Tal vez pueda darte una actualización después de la gira por Estados Unidos.

Desafortunadamente hay una gran cantidad de pueblos y grupos étnicos oprimidos por la religión, ¿por qué elegiste mezclar las ideas musicales de los esclavos estadounidenses y los satanistas nórdicos?

Porque el satanismo moderno se opone exactamente a eso. Esta idea funciona brillantemente como una metáfora de la liberación que esos pueblos necesitan. Reforzar la identidad y la aceptación de esa lucha.

Foto cortesía del artista

¿Deberíamos esperar un nuevo proyecto tuyo en el que hagas otro tipo de crossover sorprendente?

Si lo tuviera, no te lo diría pero… ¡cuidado con el jazz-gabber, eh! (risas)

¿Es Zeal & Ardor sólo una salida para tu creatividad o eres una persona con una posición fuerte con respecto a las religiones?

Mi mayor problema con las religiones es que algunas de ellas intentan difundir sus creencias.

¿Eres satanista?

Prefiero no responder esta pregunta directamente.

Uno puede imaginarse muchas formas en las que llegas a alcanzar este sonido en particular, pero me gustaría saber cuál es el proceso de escritura de tu música.

Siempre es diferente según la circunstancia. A veces comienza con un riff de guitarra, a veces con una línea vocal o arreglo de piano. Uso mis recursos como bloques de Lego y luego veo cómo se establecen los contrastes interesantes. Después trato de tocar las piezas al mismo tiempo y veo cómo suenan. Eso es prácticamente todo.

¿Te resulta difícil encontrar a los colaboradores adecuados para tus discos y giras?

Pensé que podría ser difícil al principio, pero luego pregunté a mis amigos músicos y varios estuvieron de acuerdo en participar. Simplemente entendieron la música y la trajeron a la vida de una manera que de ninguna manera podía hacerlo yo solo. Tengo suerte, supongo.

¿Podrías mencionar tu disco de blues favorito, tu grabación favorita de spiritual, y tu disco de death metal de cabecera?

Blues: “Dark Was the Night, Cold Was the Ground” de Blind Willie Johnson. No es exactamente un spiritual, pero amo la grabación de 1947 de la canción “Rosie”. Y “Dreamweaver” de Golem sería mi disco death favorito.

Foto cortesía del artista

Me sorprendió cuando escuché tu ecléctico y pop proyecto anterior, Bird Mask. ¿Qué tan importante es para ti tener la oportunidad de expresarse con total libertad?

Para mí es muy importante. Si me aburro con un proyecto musical, realmente no puedo hacer buena música. Es por eso que todavía trabajo en ambos proyectos.

¿Firmarías alguna vez con una discográfica multinacional?

La única forma en que firmaría con un sello importante es si puedo conservar la libertad creativa. Pero hasta aquí, todo bien, no me hace falta.

