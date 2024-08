Zeta plasma el «Sufrir» que logran las fronteras impuestas por el hombre

Es difícil separar la geografía con la rabia de un track como “Sufrir,” sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de Zeta, su origen y el destino que parecen perseguir hasta el rincón más apartado del planeta.

Zeta es una banda de Puerto La Santa Cruz, Anzoátegui, Venezuela, una población costera que no ha podido contener a los individuos que conforman a la banda. Ellos viven de gira por meses, atravesando diferentes países para tocar su música ante públicos cada vez más grandes, llevándolos recientemente al prestigioso The Fest en Gainsville, Florida, donde abarrotaron el recinto. Han creado lazos en casi todos los territorios latinoamericanos, amistades y relaciones en todos los países donde han tocado. Son vínculos con los que ríen en las buenas y extienden la mano para ayudar en las malas.

Videos by VICE

Dicho esto, la banda no cree en las fronteras físicas. Inclusive es parte de su narrativa. Pareciera que la experiencia de Zeta tiene como fin borrar estos límites impuestos por el hombre. Su sexto disco, Magia Infinita, explicará esta narrativa a detalle. En el comunicado de prensa, ahondaron sobre el significado del título del álbum: “Es el sentimiento de superación de la nostalgia, a su transformación en amor libre y sin apegos, el cambio de ser ajeno a sentirse parte; experimentado por cualquier persona que se encuentre en transición de un lugar a otro, bien sea físico o emocional.” Transición como doctrina y rebelión, estar aquí y ahora como acto político.

Como adelanto al álbum, Zeta compartió “Sufrir” a principios del mes, un track de poca duración, con letra que casi podría ser un haiku, con fuerte carga emotiva. Un grito de desahogo capturado en una sesión en la Ciudad de México hace algunos meses en Estudios Noviembre y con un visual a cargo de Light & Noise y Rarara Films. Musicalmente encontramos la evolución más reciente de la banda, donde su predilección por el post hardcore está puntualizad por poli ritmos percusivos que le dan un aire antes poco escuchado. Según la banda, es la influencia afrocaribeña de su ciudad natal, reafirmando de nuevo un conflicto geográfico: Aunque las fronteras desaparezcan, el sabor local del hogar lo llevamos a todos lados.

La letra de “Sufrir” no deja totalmente claro cuál es la razón del sentimiento, pero no es difícil pensar que este desapego de la tierra donde los vio nacer es tanto bueno como malo, y excusa para muchos seres de lucrar al agudizar este sufrimiento. Para la banda, “es entender que el hogar se lleva dentro de cada uno de nosotros, no depende de una bandera, ni depende de un sitio o momento en específico, es algo que llevamos con nosotros y que nadie nos puede quitar, lo que nos mantiene unidos a pesar de la distancia, rompiendo las fronteras mentales y espirituales.”

No es un tema con una respuesta fácil, sino un conflicto emocional que puede ser canalizado a través de la música que busca asegurarnos nuestra identidad individual en el contexto de donde estamos parados en el mundo. Dale play arriba al video.

Sigue a Noisey en Facebook.