Fotografía absurda en todo su esplendor con naturalezas muertas

Para nuestro número fotográfico anual, hemos contactado con 16 fotógrafos emergentes para que nos cuenten qué artistas les sirvieron de inspiración. Después preguntamos a sus «ídolos» si les gustaría publicar fotografías suyas en el mismo número de la revista. Creemos que el resultado genera un original diálogo en torno a la línea de influencia que vincula a los jóvenes artistas con aquellos ya consagrados. La siguiente pieza contiene una entrevista de Zhongjia Sun a sus ídolos, Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari, de Toilet Paper, y una explicación de sus obras.

Foto por Zhongjia Sun

Zhongjia Sun es una artista visual, recientemente graduada en un máster de Fotografía por la Parsons School of Design, y editora de su propia revista, Common Common, una publicación colorista y perturbadora. Su obra se ha expuesto en ORDINARY Magazine, Aint-Bad Magazine e iGNANT, y también en exhibiciones en Nueva York, Filadelfia y otros países. Su exposición más reciente tuvo lugar en la Bienal de Fotografía de Chiang Mai, en Tailandia, en 2017.

Foto por Zhongjia Sun

Los bromistas italianos Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari trabajan juntos desde 2009. En 2010 fundaron la revista Toilet Paper, un espacio en el que dar rienda suelta a su alegre y extravagante imaginario. El dúo también ha creado varias portadas increíbles para VICE a lo largo de los años y es conocido por fusionar el surrealismo con lo cotidiano de la fotografía comercial.

Foto por Toilet Paper

Zhongjia Sun: ¿Qué significado tiene para vosotros el término «naturaleza muerta»?

Toilet Paper: Es un oxímoron, como «muerto viviente». Me encanta que dos simples palabras sean capaces de reflejar la ambigüedad y las dos caras del lenguaje y la naturaleza humanos. Está más vinculado a la realidad de lo que crees.

Foto por Zhongjia Sun

¿Cómo es vuestro proceso de creación? ¿Qué proporción de planificación e improvisación hay?

Un set de Toilet Paper es como una orgía: es difícil discernir quién está haciendo qué y con quién. Cada imagen es el resultado de una larga cadena de acontecimientos y es tan impredecible como el mensaje del juego del teléfono roto. Esa quizá sea la parte más complicada de trabajar con nosotros. Nunca sabes lo que va a pasar hasta que estás en la sesión fotográfica, momento en que saltan las grandes ideas, como ranas en una charca: innumerables, impredecibles y no siempre hermosas. A no ser que las beses.

Foto por Zhongjia Sun

He visto que en uno de los números de Toilet Paper todas las imágenes son verticales. En los otros, eran todas horizontales. ¿Por qué decidisteis empezar a publicar fotografías verticales?

Muchas veces la respuesta correcta es la más simple: estuvimos un año colaborando con la revista Zeit, que publicaba una foto de Toilet Paper en sus páginas una vez a la semana, y adivina qué… ¡El formato era vertical!

Foto por Zhongjia Sun

¿Qué opináis de las tendencias actuales en fotografía?

Creo que se requiere cada vez más valor para ser original, últimamente; muchas veces, lo «nuevo» llega solo a través de la adversidad. Las obras más interesantes que he visto son aquellas en las que se aprecia un conflicto no concluido, un misterio profundo, un secreto. En un mundo atestado de imágenes creadas para el consumo fácil y rápido, resulta complicado distinguir el buen arte de lo que no lo es. Todo el mundo intenta producir algo que permanezca más de dos segundos en la mente del espectador. A fin de cuentas, todos queremos ser eternos.

Foto por Zhongjia Sun

Foto por Zhongjia Sun

Foto por Zhongjia Sun

Foto por Zhongjia Sun

Foto por Zhongjia Sun