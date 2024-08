Zillennials: la generación atrapada entre los millennials y la generación Z

No todos lo saben pero en internet hay una guerra hecha y derecha entre la generación Z y los millennials de la que, por alguna razón, la gente no puede dejar de hablar (sí, nosotros somos esa gente).

Lo más probable es que ninguno de los dos grupos demográficos se odien de verdad. Es la misma historia de siempre, gente joven burlándose de los mayores, hasta que ellos mismos envejecen. No es la primera ni la última guerra entre generaciones, pero es bastante entretenida y graciosa.

Mientras el mundo se obsesiona con la opinión tan asertiva de estas dos generaciones, tendemos a pasar por alto a los que quedamos atrapados en el medio: los zillennials.

La microgeneración nacida entre 1993 y 1998 es definida como “zillennials” por el Urban Dictionary. Los zillennials se describen como “demasiado jóvenes para relacionarse con los millennials, pero demasiado viejos para relacionarse con la generación Z”. Yo soy una de esas veinteañeras atrapadas en medio de la guerra intergeneracional del internet, cuyos intereses a menudo se superponen con las generaciones anteriores y posteriores a nosotros, incluso cuando no podemos identificarnos completamente con ninguno de ellos.

En pocas palabras, si la generación Z es un iPod y los millennials son un Walkman, los zillennials como yo, somos reproductores MP3 atrapados en medio del ciclo evolutivo. Estamos en constante conflicto entre entregarle nuestra lealtad a los millennials o a la generación Z, mientras disfrutamos de las ventajas de elegir los rasgos de ambas generaciones que se acomoden mejor a nuestros propios gustos.

Se ha dicho mucho sobre las características del mundo millennial o de la gen Z, pero no lo suficiente sobre lo que es la vida zillennial. Estamos aquí para cambiar eso porque importamos tanto (o tan poco) como las generaciones que llegaron antes y después de nosotros.

“Es ese balance perfecto entre ser responsable como un millennial pero también ser relevante como la generación Z”

Foto cortesía de Idris Bakri

Lo que pasa con los zillennials es que nos identificamos con todo lo que hacen los millennials y la generación Z, pero no tanto como ellos. Por ejemplo, yo soy fan de Harry Potter como los millennials, pero también me preocupo por el cambio climático como los de la generación Z. Me gusta más el pan tostado con crema de cacahuate que con aguacate, algo que los millennials necesitan para vivir. Pero también me gustan las plantas como al millennial promedio, sobre todo porque son como perros que no necesito sacar a pasear. Todavía uso el emoji de risa, me peino de lado y uso jeans ajustados, pero eso nunca me ha impedido tener sexo, así que, ¿a quién le importa si estoy siendo descarado? *inserta emoji de risa*

En última instancia, es como estar en medio de tus padres peleando, sin que ninguno tenga una buena razón para estar peleando. Al mismo tiempo, es ese balance perfecto entre ser responsable como un millennial pero también ser relevante como la generación Z, lo cual es genial. – Idris Bakri, 24 años

“Nadie quiere escuchar tu opinión porque los millennials piensan que eres demasiado joven, y la generación más joven piensa que eres demasiado mayor y no seguirán tus consejos”

Foto cortesía de Anjan Sachar

Ser un zillennial es como ser el último al que eligen en un juego de baloncesto porque todos ya eligieron a los suyos y no eres lo suficientemente bueno para encajar de lleno en ningún equipo. Eso muchas veces significa que nadie quiere escuchar tu opinión porque los millennials piensan que eres demasiado joven y no recuerdan cómo eran los 90, mientras que la generación más joven piensa que eres demasiado mayor y no seguirán tus consejos. Pero al mismo tiempo, también es lo mejor de ambos mundos, y tienes el pie en ambas puertas. Estás lo suficientemente informado como para comprender ambos, lo que hace que tu proceso de pensamiento sea más completo porque tienes en cuenta ambas perspectivas.

Hace seis años empecé a trabajar para una revista de moda impresa, pero en un año me cambié a una revista digital. Siento que la transición de escribir para una audiencia impresa a una digital no fue tan difícil para mí como lo fue para algunos de mis colegas millennials mayores. Estoy en el punto perfecto en el que puedo relacionarme con ambas generaciones, aunque ninguna me quiera en su bando. – Anjan Sachar, 25 años

“Las redes sociales son algo natural para mí, a pesar de que crecí con un celular plegable como los millennials”

Creo que los zillennials están envenenados de ironía. Nos encanta burlarnos de los millennials y pensamos que dan un poco de cringe, y aunque nos preocupan muchos de los problemas que le importan a la generación Z, a menudo nos gusta actuar como si fuéramos demasiado cool para preocuparnos.

En redes sociales los millennials tienen una presencia muy “mírame, aquí estoy”, van a fiestas caseras, se toman fotos grupales, etiquetan a todos sus amigos, ponen pies de fotos más directos o suben boomerangs con la peor caligrafía. Pero las redes sociales de la generación Z parecen ser más espontáneas. Como zillennial, siento que las redes sociales son algo natural para mí, a pesar de que crecí con un celular plegable como los millennials.

Cuando se trata de la guerra entre la generación Z, los peinados de lado y los jeans ajustados, siento que es irrelevante. Tienes que usar lo que te haga sentir bien y seguro, no lo que otras personas dicen que debes usar. En esta guerra me molestan más los millennials porque literalmente están peleando con jóvenes de 16 años. —Yamini Nambimadom, 22 años

“Tiendo a estar más de acuerdo con la generación Z porque los millennials se enojan mucho, mientras que los gen Z son bastante relajados”

Foto cortesía de Adam Sirdoreus

Los zillennials somos el factor intermedio, como si estuviéramos jugando a ser árbitros entre la generación Z y los millennials. Tenemos mucha ética laboral como los millennials, pero también estamos en ese punto perfecto en el que seguimos creyendo en perseguir nuestros sueños como la generación Z, que tiene una perspectiva más positiva hacia las oportunidades. Soy coanfitrión de un podcast, llamado Zillennial Canon, donde hablo de cómo las redes sociales se volvieron comunes a medida que nosotros [los zillennials] alcanzamos la mayoría de edad. Entonces, aunque mi hermana de 17 años y yo usamos Snapchat de la misma manera, toda su vida ha sido definida por las redes sociales, mientras que solo la mitad de la mía lo ha hecho. En la guerra entre los millennials y la generación Z, tiendo a estar más de acuerdo con la generación Z porque los millennials se enojan mucho, mientras que los gen Z son bastante relajados. Como zillennial, mi humor está tan empapado de ironía que es difícil usar el emoji de risa, que se usa en exceso de manera poco irónica. Creo que nuestro irónico y oscuro sentido del humor proviene del trauma generacional de haber sufrido el peor de los ataques terroristas, pero también crisis globales como el cambio climático.

Siento que mientras los millennials estaban listos para manchar su reputación por referentes culturales problemáticos como Eminem, Harry Potter o Friends, los zillennials fueron los primeros en cuestionarlos, y la generación Z ha llevado adelante toda esa conversación. – Adam Sirdoreus, 23

“Siento que muchos zillennials en realidad son millennials pretendiendo ser de la generación Z”

Foto cortesía de Aashna Sharma

Como zillennials, somos los hijos de en medio del internet. Dado que somos los únicos que realmente podemos comparar lo que es vivir con y sin internet, tenemos esta extraña relación de amor-odio con nuestras conexiones WiFi. Ya no podemos imaginar una vida sin internet, pero también queremos limitar su interferencia en nuestras vidas o incluso aspirar a alejarnos de él por completo. Me identifico más con la cultura millennial en términos de vivir con tus padres y rechazar la edad adulta, pero también tengo mucho de la generación Z, como preocuparme por el cambio climático y defender el K-pop. También agregaría que la característica que define a los zillennials es nuestro odio visceral por las llamadas telefónicas.

Siento que la guerra entre los millennials y la generación Z es una cuestión de personas muy blancas. Muchos zillenials en realidad son millennials pretendiendo ser de la generación Z. Pasé más de la mitad de mi vida diciéndome que soy millennial, hasta que, de repente, un día, me dijeron que en realidad soy de la generación Z. ¿Y ahora soy zillennial?

Pero ya que estamos hablando de eso, esta guerra imaginaria debe terminar; todos debemos unirnos contra los boomers. – Aashna Sharma, 24 años.

“Me he dado cuenta de que esta guerra es más una batalla ideológica de izquierda contra derecha”

Foto cortesía de Rohan Mehta

Ser un zillennial es como estar siempre al margen. La gente que es más grande que yo parece tener dificultades para obtener información y se siente especialmente incómoda con los tutoriales de YouTube. Entonces, en términos de cómo uso el internet, me identifico más con la generación Z. Por otra parte, me tomó un tiempo pasar de Facebook a Instagram, que es una característica muy millennial. Odio los peinados de raya en medio, pero eso es más porque me recuerdan a un meme de Salman Khan. Soy más del tipo de jeans ajustados, pero no es como si hubiera usado otra cosa que no fueran shorts en el último año. Utilizo “xD” en lugar del emoji de risa porque el emoji me parece demasiado colorido.

Paso mucho tiempo en internet y me he dado cuenta de que esta guerra es más una batalla ideológica de izquierda contra derecha. La generación Z se parece más a la izquierda porque la mayoría de las personas más jóvenes son idealistas y, en general, más abiertas a nuevas ideas, mientras que los millennials parecen ser más conservadores porque se preocupan más por la lealtad a su estilo de vida y cultura. Por supuesto, los millennials a veces se inclinan hacia la izquierda como la generación Z, pero ya sabes lo que dicen: los izquierdistas siempre pelean más con otros izquierdistas. – Rohan Mehta, 24 años

