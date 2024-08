10 questions que vous avez toujours voulu poser à une statue vivante

Cet article a été initialement publié sur VICE Pays-Bas.

Pendant plus de 20 ans, Eveline Beuman a travaillé en tant que statue vivante professionnelle, à savoir l’un de ces artistes de rue immobiles que vous avez sans doute déjà aperçu à Covent Garden à Londres ou à Times Square à New York. Entre-temps, elle a créé 108 apparences différentes et lancé sa propre agence de location professionnelle, Living Sculpture. Elle a également remporté plusieurs récompenses pour son art, à la fois pour ses compétences d’artiste et de conceptrice de personnages.

J’ai discuté avec Beuman afin de savoir ce que ça fait de rester debout pendant des heures entourée de centaines de touristes excités, de devoir gérer les perturbateurs agaçants et de se gratter en toute discrétion.

VICE : Est-ce que n’importe qui peut devenir une bonne statue vivante ?

Eveline Beuman : Non, je ne crois pas – cela demande beaucoup d’autodiscipline, ainsi qu’une grande paix intérieure. En théorie, n’importe qui peut en apprendre les bases, mais il faut travailler très dur pour réussir. En outre, il faut aimer être au centre de l’attention.

La plupart des gens pensent qu’il suffit de rester immobile, mais c’est beaucoup plus subtil que ça. Tout le monde peut rester immobile, ça n’a rien de très spécial. Le secret pour être une bonne statue vivante est de trouver le bon timing et d’effectuer des mouvements de qualité. Il s’agit de savoir quand et comment bouger afin d’améliorer l’histoire que vous essayez de raconter. Lorsque vous vous déplacez, vous devez créer l’illusion que vous êtes réellement fait de bronze ou de pierre, et faire croire aux gens que vous vous « cassez » pour bouger.

Une des statues vivantes que vous pouvez louer via l’agence d’Eveline, Living Sculpture. Elle a également réalisé le costume porté par la statue. Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Eveline Beuman

Comment vous préparez-vous avant de travailler ?

Il faut beaucoup de temps et d’efforts pour se préparer. Par exemple, la peinture sur mon visage peut prendre jusqu’à trois heures, selon le personnage. Ce qui est en vérité une bonne chose, car ce processus lent m’aide à entrer dans le personnage.

Ce boulot est-il épuisant ?

C’est vraiment fatigant et physiquement exigeant. Cela peut être particulièrement difficile quand je dois garder les bras tendus pendant longtemps mais, de manière générale, la plupart de mes muscles sont douloureux à l’issue de chaque performance.

Que faites-vous quand vous avez besoin de vous gratter ?

C’est un problème vraiment ennuyeux – la dernière chose que vous voulez est de briser l’illusion. La plupart du temps, la démangeaison disparaît d’elle-même, mais si vous ne pouvez pas attendre, vous devez vous gratter en vous déplaçant et en vous assurant que personne ne le remarque. En tant que statue vivante, c’est un problème qu’il faut apprendre à gérer, car il survient à chaque représentation.

Parvenez-vous à gagner votre vie en tant qu’artiste de rue ?

Non. Un de mes amis a essayé et gagnait environ 172 dollars par semaine, sans compter les dépenses. En outre, il est extrêmement difficile de faire ce boulot à longueur de semaine.

Préférerez-vous travailler durant une chaude journée d’été ou un soir d’hiver froid et humide ?

Je ne sais pas vraiment quel est le pire, pour être honnête. Il est presque impossible de se produire lors d’un après-midi de canicule. Les costumes sont en caoutchouc et vous font transpirer, même avant de monter sur scène. Une journée pluvieuse est loin d’être mieux – pas tant sur le plan physique, mais parce qu’il n’y a pas vraiment de public, c’est donc moins amusant. Les journées venteuses peuvent également être assez ennuyeuses. Il est difficile de ressembler à une statue quand votre costume virevolte dans tous les sens.

Comment faites-vous face aux gens qui tentent de vous distraire ?

En fait, cela n’arrive pas souvent. Surtout, je peux généralement les repérer assez tôt pour me préparer mentalement. J’essaie toujours de réagir positivement aux perturbateurs. Parfois, j’écarte les bras et je leur fais un câlin. Il est déjà arrivé qu’on me fasse des gestes grossiers, qu’on percute en scooter mon piédestal, ou même qu’on agite sa prothèse dentaire devant mon visage. Mais peu importe, si je continue de sourire, ils finissent par s’arrêter.

Quoi d’autre vous dérange à propos du public ?

Il n’y a rien que je déteste plus que les parents qui forcent leurs enfants à prendre une photo avec moi ou à mettre de l’argent dans mon plateau, quand il est évident qu’ils n’en ont pas envie. J’aimerais pouvoir parler aux enfants et leur dire qu’ils ne sont vraiment pas obligés.

Quel moment positif vous a le plus marquée ?

Il est difficile d’en choisir un, j’ai tellement de bons souvenirs. Il m’arrive de faire semblant d’être une vieille dame et de m’asseoir tranquillement sur un banc. J’aime vraiment quand les gens viennent s’asseoir à côté de moi et essaient d’avoir une conversation. Il n’y a pas longtemps, un jeune garçon handicapé est venu me serrer dans ses bras et m’a demandé ce que je faisais. Je n’ai jamais rompu avec le personnage parce que c’est la partie amusante. Il n’avait pas complètement compris ce que je faisais, mais il voulait rester avec moi, alors il a continué de me serrer dans ses bras. Ses parents étaient si heureux – ils ont pris des tonnes de photos.

Qu’espérez-vous accomplir en tant que statue vivante ?

J’aurais rêvé remporter le World Living Statues Festival l’année dernière, aux Pays-Bas. Même si j’ai remporté plusieurs championnats nationaux hollandais, et que je suis heureuse de pouvoir faire ce que j’aime, j’aime l’idée d’avoir le titre de championne du monde.