Dix questions que vous avez toujours voulu poser à une personne laide

« Vous pouvez dire que je suis laid », m’assure Del Keens, quand j’essaie de trouver une façon de le décrire sans être insultante : différent, spécial…

« Je suis comme je suis, précise-t-il. Et je suis payé pour mon visage, comme Heidi Klum. » Del a 45 ans et est mannequin laid : il a travaillé avec des marques comme Diesel et Calvin Klein, entre autres. C’est un photographe qu’il l’a découvert il y a une vingtaine d’années, alors qu’il travaillait comme courrier à moto à Londres. UGLY Models, agence de mannequins spécialisée dans les visages extraordinaires, lui a offert un contrat.

En 2006, il est déménagé à Berlin, où il a poursuivi sa carrière en posant pour une annonce de Sixt. Dans un maillot or devant une voiture avec les mots : « Il y a eu un problème de mannequin, mais au moins le prix de la location de la voiture est séduisant. » En 2012, il a fondé sa propre agence, Misfits Models, destinée aux personnes qui n’entrent pas dans le moule de la beauté traditionnelle. Jusqu’à maintenant, l’agence compte 600 modèles.

Bien sûr, la beauté intérieure compte beaucoup plus qu’une taille fine ou qu’une chevelure soyeuse. Mais, dans notre culture, on juge encore beaucoup les gens en fonction de leur apparence. J’ai parlé à Del pour savoir ce qu’est la vie sans le moindre avantage que confère la beauté conventionnelle.

VICE : As-tu plus de difficulté que les autres à rencontrer des femmes?

Del Keens : Je suis célibataire en ce moment, mais j’ai eu des femmes dans ma vie. C’était beaucoup plus difficile quand j’étais jeune. Les ados sont méchants et superficiels. Mon apparence éloigne les idiots, ce qui est un plus. Je suis forcé de chercher des personnes intéressantes plutôt que celles qui misent sur leur physique. Quand j’étais adolescent, je me tenais avec les marginaux qui faisaient du BMX et fumaient derrière le gym. Je n’ai jamais fumé, par contre.

Comment ça se passe pour toi sur Tinder?

Quand j’ai essayé, ce n’était pas si mal. J’ai eu quelques matchs et des dates. Beaucoup m’ont demandé si j’avais vraiment l’air de ça ou ont balayé vers la droite parce qu’elles m’avaient vu quelque part et étaient curieuses. Mais les conversations se sont terminées assez vite dans ces cas-là.

Est-ce que quelqu’un t’a déjà dit que tu étais laid?

Évidemment, et bien pire que ça. Je viens d’une famille simple, mon père était camionneur et ma mère femme de ménage. J’ai grandi dans un coin plutôt délabré de South London, il y avait beaucoup d’intimidation. Mais si quelqu’un me dit : « T’es laid », je me dis : « Et alors? Ce n’est rien de nouveau. » Généralement, le mot n’est pas un problème. Ça dépend surtout du contexte. Si quelqu’un me le dit en privé, c’est blessant. Mais je ne vois pas de problème à être classé dans les « mannequins laids ». J’ai l’air bizarre. Les clients me veulent parce que le monde se souvient de ma tête.

Penses-tu que ta vie serait plus facile si tu étais plus beau?

Ce serait certainement plus ennuyant. Récemment, je suis retourné dans mon quartier et j’ai revu d’anciens camarades de classe. Plusieurs n’en sont jamais sortis, ont un travail de 9 à 5 ennuyant. Même si je n’étais pas modèle, ma vie serait plus intéressante que la leur. Mon apparence m’a obligé à travailler plus fort. Il faut du travail pour être drôle, pour développer un talent ou, au moins, avoir quelque chose à raconter. Les belles personnes sont souvent ennuyantes, parce qu’elles ne se sont jamais donné de mal pour quoi que ce soit.

Est-ce que tu détestes les belles personnes parce qu’elles ont la vie plus facile?

Leur vie est plus facile seulement quand il s’agit de choses superficielles. Pour réussir sa vie, la confiance en soi a plus d’importance que l’apparence. J’ai toujours eu une grande confiance en moi et mon apparence n’a jamais vraiment été un problème. Même quand j’étais adolescent, je n’avais pas autant de problèmes que les autres de mon âge, parce que j’avais eu à bâtir ma confiance à partir d’autre chose que mon apparence depuis l’enfance.

Est-ce que tu te retournes dans la rue pour zieuter les belles femmes?

Comme je suis un agent de mannequins, je me retourne surtout quand je vois un visage qui a du caractère et qui pourrait convenir à Misfit Models. Je les trouve beaucoup plus intéressants. Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de succès quand j’approche des modèles potentiels dans la rue. D’abord, mon allemand n’est pas très bon. Ensuite, les femmes ne croient pas que j’ai une agence de mannequins, elles pensent que je cherche à avoir leur numéro de téléphone. Ce serait sans doute plus facile si j’étais un bel homme en complet.

Est-ce que tu fréquenterais une femme qui ne correspond pas aux standards de beauté?

Si je vois une femme à l’apparence parfaite, je me demande d’habitude combien de temps elle a passé dans la salle de bains avant de sortir. Mais je suis très sensible à la beauté. J’aime les beaux visages et les belles silhouettes. La plupart de mes petites amies n’étaient pas des beautés conventionnelles, mais elles étaient relativement jolies.

Est-ce plus difficile d’être un homme laid ou une femme laide?

Je pense que c’est plus difficile pour les femmes. Dans notre société, les femmes sont jugées plus durement sur leur apparence, leurs vêtements, leur coiffure. Très souvent, même les femmes jugent plus durement les autres femmes que les hommes. Mais ce n’est pas la fin du monde. C’est peut-être cliché, mais on se fout de ce que les autres pensent.

Est-ce que les personnes laides peuvent aussi être prétentieuses?

Je ne suis pas prétentieux du tout. Si mes jeans ont des trous ou des taches, je m’en fiche. Ma routine beauté se limite à ma coiffure à la Elvis. Comme tous les mannequins, j’en ai assez de toujours parler de mon apparence ou de mon travail. Si quelqu’un dans un bar me demande ce que je fais dans la vie, je réponds souvent que je suis un homme de ménage. De cette façon, on peut parler de choses plus intéressantes.

Est-ce qu’il y a des moments où tu aimes être laid?

Savoir que mon corps vieilli ne me dérange pas autant que les autres, parce que je n’ai jamais vraiment eu un beau physique. Je pense que je vis des aventures plus excitantes, parce que je ne m’inquiète jamais de l’apparence que j’aurai le lendemain. Même chose si quelqu’un me donne un coup de poing dans la face dans un bar.