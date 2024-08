14 absurdités auxquelles croit Donald Trump

Si vous étiez conscient et éveillé entre 2015 et aujourd’hui, vous savez probablement que le président Donald Trump a des croyances peu orthodoxes. Je ne parle pas du racisme flagrant et de la corruption manifeste qui caractérisent son administration, mais de sa vision du monde pour le moins hors du commun. Par exemple, il trouve que les requins sont « des créatures dégoûtantes » et leur souhaite la mort.



Dans une interview accordée mercredi dernier, il a déclaré : « Si vous achetez un paquet de céréales, vous devez avoir une carte d’électeur. » Son ignorance apparente en matière de courses montre à quel point les riches connaissent mal le monde dans lequel nous vivons. Tom Brady, ami proche de Trump, a mangé sa première fraise à 40 ans ; Hillary Clinton n’a pas conduit une voiture depuis 1996, et de nombreuses célébrités croient que la Terre est plate.

Faisons donc un tour des choses les plus stupides auxquelles le chef de l’armée la puissante du monde croit sérieusement.

1. Vous devez montrer votre carte d’électeur pour acheter des céréales

Dans une interview accordée au Daily Caller, Trump a abordé l’un de ses sujets préférés : la fraude électorale. « Si vous achetez un paquet de céréales, vous devez avoir une carte d’électeur », a-t-il déclaré. N’importe quelle personne ordinaire vous dira qu’aux États-Unis, il n’est nullement nécessaire de présenter une pièce d’identité pour des courses basiques. Mais comment Trump pourrait-il le savoir ? Il est né riche, du coup, on se demande s’il a même déjà mis les pieds dans un supermarché.

2. Le sport est mauvais pour la santé

« Le président américain considère que le sport est malavisé, arguant qu’une personne, comme une batterie, naît avec une quantité finie d’énergie », rapportait le New Yorker en 2017. Une biographie de Trump avait déjà révélé cette théorie en 2016 :

À la fin de l’université , Trump est devenu persuadé que faire du sport était une perte de temps. Il croyait que le corps humain ressemblait à une batterie, avec une quantité d’énergie finie, qui ne faisait que s’épuiser.

3. Les jeunes paient 12 dollars par an pour l’assurance maladie

Bien que pendant sa campagne électorale, il ait promis une assurance maladie à tous, Trump n’a fait que la rendre plus chère pour le citoyen moyen. Preuve qu’il n’a jamais vraiment compris le coût des soins de santé. Dans une interview accordée au New York Times en 2017, il a déclaré : « Vous avez 21 ans, vous intégrez le marché du travail et vous payez 12 dollars par an pour une assurance. À 70 ans, vous aurez un beau plan. » En réalité, l’assurance coûte au moins 100 dollars par mois aux jeunes.

4. L’amiante aurait pu sauver le World Trade Center

En 2012, Trump a tweeté – et je ne déconne pas – que le World Trade Center « n’aurait jamais brûlé » après les attentats du 11 septembre si l’amiante n’avait pas été retiré des tours jumelles.

5. Le mouvement anti-amiante est dirigé par la mafia

Trump a affirmé ce qui suit dans son livre, The Art of the Comeback :

Je pense que le mouvement anti-amiante était dirigé par la mafia, car ce sont souvent les sociétés liées à la mafia qui éliminaient les déchets d’amiante. Une grande pression a été exercée sur les politiciens et, comme d’habitude, ils ont cédé.

6. Les ampoules basse consommation provoquent le cancer

Remember, new "environment friendly" lightbulbs can cause cancer. Be careful– the idiots who came up with this stuff don't care. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

« N’oubliez pas que les nouvelles ampoules “respectueuses de l’environnement” peuvent causer le cancer. Soyez prudents – les imbéciles qui ont inventé ce genre de choses s’en moquent. »



7. Dormir, c’est mal

Trump s’est souvent vanté de ne dormir que quatre heures par nuit, et honnêtement, ça se voit. « Ne dormez pas plus que nécessaire », écrit-il dans Think Like a Billionaire (2004). « Je dors environ quatre heures par nuit… et cela me donne un avantage concurrentiel. J’ai des amis qui réussissent dans la vie, mais qui dorment dix heures par nuit, et je leur demande : “Comment pouvez-vous rivaliser avec des gens comme moi, qui ne dorment que quatre heures ?” C’est impossible. »

8. « Les mails, c’est pour les mauviettes »

Dans Think Like a Billionaire, Trump nous met en garde contre la technologie perverse.

« Ne vous fiez pas à la technologie. Si vous avez quelque chose d’important à dire, regardez la personne dans les yeux et dites-le. Et si vous ne pouvez pas lui dire en face, prenez le téléphone et assurez-vous qu’elle entend la sincérité de votre voix. Les mails, c’est pour les mauviettes. »

La prochaine fois que Trump tweetera, j’espère qu’il y réfléchira.

9. Les vaccins provoquent l’autisme

Lors d’un débat en 2015, Trump a déclaré : « Je suis totalement en faveur des vaccins », mais a néanmoins affirmé la désinformation suivante à leur sujet :

« Des personnes qui travaillent pour moi, l’autre jour, m’ont raconté que leur magnifique enfant, âgé de deux ans, est allé se faire vacciner et, une semaine plus tard, a eu une fièvre terrible et a été très malade. Maintenant il est autiste. »

10. Les éoliennes tuent les oiseaux

Comme on le sait, Trump ne croit pas aux énergies renouvelables, n’en démontre ses réflexions sur les éoliennes :

Wind turbines are not only killing millions of birds, they are killing the finances & environment of many countries & communities. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

If Scotland doesn’t stop insane policy of obsolete, bird killing wind turbines, country will be destroyed. @AlexSalmond @AberdeenCC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2014

« Les éoliennes ne tuent pas seulement des millions d’oiseaux, elles tuent les finances et l’environnement de nombreux pays et communautés. »

If Scotland doesn’t stop insane policy of obsolete, bird killing wind turbines, country will be destroyed. @AlexSalmond @AberdeenCC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2014

« Si l’Écosse n’arrête pas sa politique insensée des éoliennes obsolètes tuant des oiseaux, le pays sera détruit. »

Contrairement à certaines des autres croyances de Trump, il s’agit d’un mythe largement répandu, mais il n’en reste pas moins un mythe : les oiseaux qui meurent à cause des turbines sont relativement rares.

11. Serrer la main, c’est mal

Trump a très peur des bactéries et a déclaré que « le simple fait de serrer la main » est « barbare » et « une malédiction pour la société américaine ».

12. Il déteste les chiens

Trump adore traiter les gens de « chiens ». Selon le Washington Post, c’est parce qu’il « a une aversion pour les chiens et autres animaux domestiques » et qu’il « considère donc la comparaison canine comme la pire des insultes ».

13. Il est plus populaire qu’Abraham Lincoln

En juillet, Trump a cité un sondage qu’il a de toute évidence inventé. « Vous savez, un sondage vient de dire que je suis la personne la plus populaire de l’Histoire du parti républicain. 92 %. J’ai battu Lincoln. J’ai battu l’honnête Abe », a-t-il déclaré.

14. L’avion furtif F-35 est littéralement invisible

Si un avion furtif est effectivement indétectable par les radars, il est bel et bien visible à l’œil nu. « Avec le F-35 nous gagnons systématiquement parce que l’ennemi ne peut pas le voir. Même s’il était juste à côté de l’avion, il ne pourrait pas l’apercevoir », se réjouissait Trump l’année dernière. Quoiqu’on dise au sujet de son monde, ce n’est pas un endroit ennuyeux.

