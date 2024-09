15 photos de 2021 qui résument la crise climatique mondiale

En 2021, le monde a connu une multitude de phénomènes météorologiques extrêmes, allant des inondations sans précédent à des incendies de forêt terrifiants. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a établi un lien entre le nombre et l’intensité croissants de ces événements et le réchauffement climatique, avertissant que l’augmentation des émissions de CO2 ne fera qu’accroître le nombre de catastrophes naturelles à l’avenir. Si ces événements provoquent des dégâts et souvent des décès, ils entraînent également un mouvement massif de personnes qui fuient vers des lieux plus sûrs.

Lors de la COP26, le sommet des Nations unies sur le climat, les pays ont convenu de limiter les émissions de gaz à effet de serre, afin de ne pas laisser les températures mondiales augmenter de plus de 1,5 degré. Les pays ont également convenu d’une « disparition progressive » de l’énergie au charbon, bien que de nombreux militants aient été déçus que le terme « disparition progressive » ait été remplacé par celui de « diminution progressive » dans l’accord final.

Les feux de forêt en Grèce

La Grèce a été en proie aux pires feux de forêt qu’elle ait connu depuis 2007, après que des températures record et des vents violents ont provoqué des incendies qui ont détruit des maisons et des cultures, faisant trois morts au total. L’Organisation météorologique mondiale a établi un lien direct entre ces incendies et le réchauffement climatique.

Un homme regarde les incendies qui s’approchent du village de Pefki, sur l’île d’Evia, en août. Photo : Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images

Les sécheresses en Turquie

Cette année, le manque de précipitations en Turquie a entraîné des sécheresses extrêmes qui ont menacé les moyens de subsistance des agriculteurs sur l’ensemble des terres agricoles, notamment dans le sud-est de l’Anatolie.

Un berger conduit son troupeau à travers des plaines ravagées par la sécheresse. Photo : Chris Mcgrath/Getty Images.

Une mousse toxique dans la rivière Yamuna, à Delhi

En novembre, une mousse semblable à de la neige est venue recouvrir cette rivière très polluée de Delhi, en raison de « l’abondance des eaux usées et des déchets industriels », selon le gouvernement. Depuis des années, les autorités promettent de nettoyer la rivière sans y parvenir.

Des gens se baignent dans l’une des rivières indiennes les plus polluées. Photo : Sajjad Hussain/AFP via Getty + Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty

Des déchets flottant dans la rivière Lim, en Serbie

En raison des fortes pluies de janvier, les systèmes d’évacuation défaillants près de la ville de Priboj ont inondé de déchets les rivières de Serbie.

Des déchets dans la rivière Lim. Photo : Vladimir Zivojinovic/AFP via Getty Images.

La sécheresse au Kenya

En décembre dernier, une sécheresse prolongée dans le nord-est du Kenya a causé la mort du bétail et menacé les communautés agricoles. La région a connu un tiers des précipitations habituelles depuis septembre.

Six girafes gisent mortes à la périphérie du village d’Eyrib, dans la réserve naturelle de Sabuli. Photo : Ed Ram/Getty Images

Les inondations en Allemagne et en Belgique

Les pluies et la fonte des neiges dans la région montagneuse de l’Eifel, dans l’ouest de l’Allemagne et l’est de la Belgique, ont détruit des milliers de maisons et tué 200 personnes.

Un train traverse une zone inondée à Nidderau, près de Francfort, en Allemagne. Photo : AP/Michael Probst.

La migration massive à travers le monde

Les catastrophes climatiques et les troubles politiques à travers le monde ont entraîné le déplacement massif de nombreuses personnes vers des terres plus stables, ces personnes cherchant souvent l’asile en Europe et faisant face à des gouvernements de plus en plus hostiles.

Un migrant est réconforté par une membre de la Croix Rouge espagnole. Photo : AP/Bernat Armangue.

La sécheresse en Colombie

En février, le changement climatique a provoqué de grandes sécheresses qui ont asséché de nombreux lacs, comme le lac Suesca en Colombie.

Le lac Suesca asséché en Colombie. Photo : AP/Fernando Vergara.

Les incendies en Californie

La Grèce n’a pas été le seul pays à être touché par de vastes incendies cette année. En juillet et août, la Californie a dû faire face à de nouveaux feux de forêt qui ont brûlé plus d’un million d’hectares et tué trois personnes.

Un télésiège inactif à la station de ski de Sierra-at Tahoe en Californie. Photo : Justin Sullivan/Getty Images.

La Russie était aussi en feu

Les incendies en Russie ont éclipsé tous les autres incendies dans le monde cette année, les feux de forêt en Sibérie émettant sept fois plus de CO2 que les feux de forêt aux États-Unis.

Un pompier travaille sur des incendies dans le village de Kuel, en République de Sakha, Russie. Photo : Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty images.

L’ouragan Ida

En Louisiane et sur la côte du Golfe, l’ouragan Ida, de catégorie 4, a décimé des maisons dans une zone déjà fortement touchée par le Covid.

Un homme essuie ses yeux après que sa maison a été détruite par l’ouragan Ida. Photo : AP/John Locher

La COP26

Cette année, les militants du climat ont manifesté dans l’espoir de forcer les dirigeants du monde entier à agir sur le changement climatique lors de la COP26. Au final, beaucoup ont été déçus par l’accord qui en a résulté.

Les militants de la COP26 manifestent contre la pollution des océans. Photo : AP/Alastair Grant.

Un lac rose en Argentine

En juillet, une lagune de la province patagonienne de Chubut, en Argentine, a viré au rose à la suite d’un déversement de déchets chimiques – plus précisément de sulfite de sodium, un produit antibactérien utilisé dans l’industrie de la pêche.

La lagune de Corfo en Argentine, passée du bleu au rose à cause de la pollution. Photo : AP/Daniel Feldman.

Une montagne de vêtements au Chili

On estime que 39 000 tonnes de vêtements invendus en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni ont fini par être déversés dans le désert d’Atacama, au Chili.

Des piles de vêtements déversées dans le désert du Chili. Photo : Martin Bernetti/AFP via Getty Images.

