182 Days : éloge du temps que l’on prend et de la liberté que l’on gagne

Le titre 182 Days — à peu près six mois — évoque le temps passé à conceptualiser, produire et retoucher les photos de l’exposition ainsi qu’à élaborer le concept de sa présentation.Depuis le vernissage original, elle a continué à évoluer, et j’en présenterai une version légèrement actualisée au Pakkard Studio de Los Angeles plus tard ce mois-ci.

Chaque image représente un aspect de ma relation avec la photographie, par exemple un moyen de solutionner des problèmes ou de recréer une occurrence, ou encore simplement une idée qui n’a pas encore été exécutée. Jamais auparavant je n’avais eu le privilège de créer une œuvre personnelle. Mes photos avaient toujours été prises en réaction à ce qui m’entourait. Cette exposition fait l’éloge du temps que l’on prend et de la liberté que l’on gagne pour arriver à produire une œuvre significative pour soi, de par son concept, son contenu ou son processus.

J’avais l’objectif de présenter les thèmes classiques de la photographie qui m’ont inspiré et ont aussi défini ma compréhension de l’art. Évoquant la nature morte, le paysage et le tableau vivant, les photos se veulent le point de départ d’un nouveau chapitre d’idées et de création dans ma carrière.

L’exposition comprend 11 photos réalisées au cours d’une période de six mois et une rétrospective en 135 photos réalisées entre 2009 et aujourd’hui. Elles ont été prises en France, en Russie, en Pologne, en Espagne, en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Il y a aussi des visages, dont celui de Bruce LaBruce, Tommy Genesis, Roy Woods, Majid Jordan, Travis Scott, Black Atlass, Playboi Carti, Jacques Greene et Kaytranada. Et certaines ont été commandées par Vogue, VICE, Oyster Magazine, The Guardian et The Huffington Post.

182 Days sera présentée à partir du 22 août au Pakkard Studio de Los Angeles.





”Isolated” : Cette série met l’accent sur l’iconographie de la vie de tous les jours, mais exempte de l’attachement humain immédiat ou de visage familier.

Landscapes : Des photos de la section des paysages de 182 Days.

Vase : Un vase brisé, un vase réparé; les premières photos qui m’ont inspiré l’exposition 182 Days.

Intersection : Des photos de la série 312 mettant l’accent sur décor sans cesse changeant à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue des Pins.

182 Days 1 + 2 : Les deux parties des 11 nouvelles photos conceptualisées spécialement pour l’exposition.