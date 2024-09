Pourquoi et comment une sauce nuggets de chez MacDo s’est vendue à prix d’or sur Ebay

Et si l’humanité était en train de courir à sa propre putain de perte ?

Et on ne dit pas ça parce qu’il y a des gens qui se posent la question de savoir si c’est bien ou mal de faire fumer un bédo à son chien. Ni parce que les relations diplomatiques entre les États-Unis, la Corée et la Russie sont au plus bas depuis la Guerre Froide. Non, on dit ça parce que quelque part dans le monde, quelqu’un a lâché un peu plus de 14 000 dollars dans le seul et unique but d’acquérir deux petits pots de sauce MacDo. L’annonce, parue sur Ebay, mettait en vente deux pots de sauces pour nuggets retrouvés dans « une vieille voiture » et qui, visiblement, ont passé la dernière décennie entre le siège avant, la portière et le vide-poches.

On ne va pas se mentir : rien ne justifiera jamais un tel achat. Mais on peut quand même trouver plein de motivations farfelues pour le justifier. Par exemple, il se trouve que l’une des deux sauces en question – la « Szechuan teriyaki dipping sauce » – faisait partie de la campagne de pub pour le lancement du dessin animé Mulan, en 1998. On entend de plus en plus parler d’un remake au cinéma de Mulan prévu pour 2018 mais est-ce vraiment une bonne raison pour acquérir un exemplaire de cette vieille sauce à prix d’or ?

Comme il arrive parfois avec certaines idées stupides qui circulent en ligne, les internautes se sont mobilisés en masse pour faire revivre la sauce Mulan. Rapidement, un culte nostalgique s’est créé autour de la sauce et la pétition sur Change.org a recueilli 20 000 signatures. Et la vieille pub pour la sauce, trouvée sur Youtube, atteint à présent les 114 000 vues. Et la vidéo intitulée « Behind de Meme » qui décortique tout ce petit phénomène a encore plus de succès avec plus de 370 000 vues.

Depuis la diffusion de l’épisode de Rick et Morty consacré à cette sauce MacDo disparue, d’autres vendeurs ont voulu s’emparer du filon sur eBay. Un vendeur du Wisconsin, qui s’est choisi pour pseudo higni-steve, a mis en vente une affiche publicitaire de la sauce Mulan pour 499,99 $. Pour l’instant, aucun acheteur ne mord à l’hameçon. D’autres tentent de vendre des dessins de la sauce ou bien des bouteilles vides avec une étiquette faites par leurs propres soins.

McDonald’s a bien évidemment été contacté pour savoir si cet engouement allait permettre de relancer la sauce. Leur porte-parole a expliqué que ce n’était pas à l’ordre du jour mais que « nous écoutons toujours les demandes de nos clients, donc il ne faut jamais dire jamais ».

En 2017, l’humanité serait prête à se damner pour un petit sachet de sauce pourrie, pleine de colorants et d’OGM et inspirée par un dessin animé. Si vous êtes à la dèche en cette fin de mois, c’est peut-être le moment de commencer le nettoyage de printemps en quête d’une telle pépite.