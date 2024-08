1960-2017 : la Northern Soul est la plus coriace des contre-cultures britanniques

En 1996, Dean Cavanagh décryptait pour i-D le revival de la Nothern Soul au Royaume-Uni, genre musical underground qui, depuis sa naissance dans les années 1960, a défié toutes les formes de récupération possibles. En 2017, à l’heure ou les contre-cultures se commercialisent de plus en plus, la Northern Soul y résistera-t-elle encore ?



Fidèle à son essence underground, la Northern Soul n’a pas de véritable témoignage historique. Elle est une anomalie, une fracture, une mutation parmi les contre-cultures. Plus encore, elle fait partie des rares genres qui peuvent se targuer d’avoir résisté à toutes les tentatives de dilutions mercantiles. Parce qu’une scène qui évolue dans l’obscurité en se délectant de l’ignorance des médias ne peut tout simplement pas être vendue comme un bien de consommation courante.

C’est Dave Godin (personnalité de la scène britannique Soul du début des années 1960), qui a introduit le terme Northern Soul dans son éditorial Blues and Soul. Godin avait besoin d’une expression pour traduire le succès d’un esprit soul venu des Etats Unis et importé dans les clubs du Nord de l’Angleterre dans les années 1960. Des sons bruts, frénétiques, construits autour d’orchestrations de cuivres, de chants déchirants. Limitée en quantité, grandement recherchée et immédiatement adoptée par les adeptes de certains clubs, la Northern Soul devient une sorte de religion, inspirant la ferveur et la passion de ses fans. The Mojo (Bradford), Twisted Wheel (Manchester), Up The Junction (Crewe), Golden Torch (Stoke) et The Wigan Casino deviennent les sanctuaires de ces chefs-d’œuvre. Une scène qui se détermine avant tout par l’appétit musical des gens qui la peuplent, l’énergie intarissable de ses danseurs et les généreuses doses d’amphétamines qu’on y échange.