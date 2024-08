2018 sera l’année du « café aux champignons » et du « latte » à la lavande

La chaîne de distribution américaine Whole Foods a récemment publié un communiqué de presse intitulé « Les tendances alimentaires de 2018 ». En substance, il s’agit d’une liste de courses virtuelle de 2018 composée de dix aliments sélectionnés par des « clients de Whole Foods et des experts à travers le monde ».

Depuis que Whole Food a été racheté par Amazon (cette entreprise détenue par un milliardaire qui veut se balader dans l’espace), on s’attendait un peu à ce que l’enseigne de grande distribution américaine se tourne vers le futur et l’alimentation.

La chaîne, spécialisée dans le bio, a donc réuni une équipe de « chasseurs de tendance chevronnés » ayant « 100 ans d’expérience cumulé en matière d’approvisionnement de produits et d’étude des préférences des consommateurs ». Leur mission ? Tenter d’anticiper le contenu des rayons des magasins et des assiettes des acheteurs en 2018.

En tête des prévisions, on trouve les « saveurs florales ». C’est dans cette catégorie que rentrent les lattes à la lavande ou les limonades à la fleur de sureau. Autrement dit : plus besoin de se faire chier à aller découvrir ces saveurs dans ce qu’on appelle « la nature » puisque tous ces ingrédients vous attendront directement dans votre supermarché local.

Ensuite, il y aura les « super poudres », ces bases alimentaires qui peuvent être mélangées à des boissons. Selon les experts, « les fans de Smoothie se régaleront avec des poudres à base de spiruline, de chou kale, d’herbes et de racines pour une expérience en vert ». Une rapide vérification du #spiruline sur Instagram permet de constater que Whole Foods est déjà sur la bonne voie en matière d’algue.

Sans surprises, les fleurs et les « super greens » (compléments alimentaires en poudre) font partie des tendances alimentaires lourdes mais ça part légèrement en cacahuètes dans la catégorie « champignons utiles » qui accueille du café et des produits hygiéniques à base de champi’ – considérés comme des « incontournables ».

D’après le communiqué de presse de Whole Foods, les tacos sont aujourd’hui très « tendance ». On peut notamment y lire que « l’engouement autour des produits qui viennent d’Amérique latine ne va pas connaître de ralentissement ». Quant aux tacos, ils ont visiblement « leur vie propre ». Et selon Whole Foods, ceux du futur seront composés d’une tortilla, de jicama en lamelles et de jacquier cuit al pastor.

Parmi les autres tendances évoquées, on note aussi la présence de déchets alimentaires « recyclés », comme « la peau de pastèque marinée, le pesto de fanes de betterave ou la salade de tiges de brocoli ». Il y a aussi des snacks soufflés « high-tech » sans plus de précisions, du lait de banane et des spécialités du Moyen-Orient comme l’aubergine ou les fruits secs.

En gros, les prédictions de Whole Foods rejoignent sensiblement celles des gens qui se sont penchés sur l’alimentation de demain : pas mal d’ingrédients durables à base de plantes et des repas bourrés de nutriments – à l’emballage super pratique – qui doivent être, en ce moment même, embarqués dans la soute de la navette spatiale de Jeff Bezos.