25 choses à savoir sur la baise avant de fêter vos 25 ans

Ce que votre grand-mère avait l’habitude de répéter le dimanche midi au-dessus d’un plat de rôti est malheureusement vrai : plus on vieillit, plus les années filent. Il y a encore quelques minutes, nous étions en 2016 et je pouvais facilement m’enfiler une bouteille de vin avant de sortir m’amuser. Et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, je suis passée de l’autre côté : j’ai eu 25 ans.

Et si je pouvais remonter le temps ? Eh bien sachez que je ne le ferais pas. La raison principale : la baise n’a fait que s’améliorer. À 25 ans, vous n’avez probablement plus besoin d’une liste des choses incontournables à savoir sur le sexe. Mais peut-être qu’au fond, si. Et c’est très bien, car c’est ici que j’interviens.

Mais qu’est-ce qui fait de moi, belle blonde d’une vingtaine d’années à la poitrine phénoménale, une personne qualifiée pour donner ces genres de conseils ? Ma fuck-list pourrait être une preuve suffisante, mais sachez que je passe également la moitié de mon temps à écrire sur le kink, le pegging, la baise, l’anulingus, le doigtage… Bref, considérez ce qui suit comme un condensé de mon savoir, sous forme de liste facile à assimiler.

Voici donc les 25 choses à savoir absolument sur la baise avant de fêter vos 25 printemps.

1) Faites-vous tester régulièrement

Même si vous êtes dans une relation plus ou moins officielle. Même si vous portez une alliance. Même si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez baisé ou même échangé de la salive avec quelqu’un. C’est un début de liste responsable et évident, mais très important. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui pensent qu’elles n’ont pas besoin de faire contrôler leur truc régulièrement.

2) Trouvez d’abord ce qui vous plaît

Vous savez ce qui est encore plus difficile que de savoir ce que votre nouveau partenaire aime au lit ? Quand cette personne elle-même ignore ce qu’elle aime au lit. Il n’est évidemment pas nécessaire que ce soit très compliqué, du style kink spécifique ou scénario imaginaire, mais le simple fait de pouvoir expliquer que vous trouvez super chiant de vous faire lécher la chatte sans qu’un doigt n’intervienne simultanément prouve bien que le plaisir réside dans la connaissance de soi. De plus, c’est extrêmement cool quand quelqu’un sait ce qu’il aime et le fait savoir.

3) Oubliez la gêne : tout le monde est chelou

De nos jours, ne pas avoir de kink ou de prédilection pour une pratique qui sort un peu de l’ordinaire est déjà un fétiche en soi. Appelons ça le normcore classé X. Ce qu’il y a de bien à se rapprocher des 25 ans, d’après moi, c’est que vous ne vous souciez plus de ce que font les autres. Alors oui, embrassez le monstre qui est en vous parce qu’il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Même si cela signifie avouer que vous aimez un bon vieux missionnaire une fois par semaine.

4) La préparation est la clé

Ado, je pensais que le fisting consistait à se frayer de force et d’un seul coup un chemin dans le trou avec son poing (et je suis sûre que c’est probablement le cas pour certaines personnes). Mais la lenteur avec laquelle la personne ajoute un doigt après l’autre dans votre sexe jusqu’à y faire la gestuelle italienne vaut bien plus que tous les coups de poing du monde.

Et cela s’explique en partie par le fait que les préliminaires sont souvent préférables à la pénétration complète (nous y reviendrons plus loin dans cette liste), mais aussi parce que le soin et l’ardeur mis dans la préparation de l’acte peuvent être satisfaisants à eux seuls.

Image: Sian Bradley

5) La première baise ne doit pas toujours être géniale

Un point de vue controversé, quoique courageux : la première fois ne sera pas forcément la meilleure. Soit parce que vous êtes complètement bourrés, soit parce que vous êtes nerveux, ou simplement parce que vous ne vous connaissez pas encore très bien (voir le point précédent). La morale de l’histoire : ne ghostez jamais quelqu’un que vous aimez bien après un mauvais premier coup. Après le deuxième, là vous n’avez plus le choix.

6) Léchage vs suçage de clitoris

Hé, oh. Il ne suffit plus de savoir où se trouve le clitoris — il faut savoir quoi faire quand on a la langue dessus. Certaines personnes préfèrent les léchages de clito tandis que d’autres préfèrent les suçages/aspirations de clito. Assurez-vous de maîtriser les deux. Et par pitié, n’essayez jamais de dessiner des lettres avec votre langue sur la chatte de quelqu’un pour lui faire passer un message.

7) Chaque corps est différent

Même si un nombre extrêmement inquiétant de mâles Youtubeurs essaient de vous convaincre qu’il existe des astuces imparables pour faire jouir votre partenaire à tous les coups, la monotonie d’une routine a) tuera votre relation et b) ne fonctionnera pas avec la moitié des personnes que vous allez rencontrer.

8) Allez toujours pisser après, SANS EXCEPTION

Même si vous êtes exténué. Même si vous pensez avoir vidé votre vessie entière pendant l’acte. Même si vous devez traverser un salon rempli de mecs puants pour arriver aux pires toilettes communes que vous ayez jamais vues. Je n’ai encore jamais fait la connaissance d’une infection urinaire qui valait la peine de faire l’impasse sur ce fameux jet doré post-sexe.

9) L’anal n’est pas l’ennemi

Si vous avez 25 ans et que vous n’avez pas encore pris du plaisir avec vos fesses, très bien. Chacun son truc.

Mais à mon avis, il n’est pas nécessaire de fermer complètement la porte de votre derrière si vous n’avez jamais essayé. Pour maîtriser cette technique, un bon lubrifiant et beaucoup de patience seront vos meilleurs amis (tout individu qui introduit sa bite ou son gode dans votre fente sans permission ni préparation préalable mérite de brûler en enfer).

10) Il n’y a rien de mal (ou de sale) à avaler

C’est déjà à l’intérieur de votre bouche — pourquoi faire passer une fois de plus cette étrange substance sur votre langue pour aller la recracher dans la poubelle la plus proche ? À moins, bien sûr, que cette poubelle ne soit la bouche de votre partenaire.

11) Utilisez toutes les parties de votre corps

Vous vous souvenez des rediffusions de Friends après les cours, quand Monica criait et haletait « sept », et que vous, alors innocente petite chose, ignoriez quelles autres « zones érogènes » pouvaient bien exister en dehors de la une, de la deux et de la trois ? Aujourd’hui, je comprends parfaitement qu’une cuisse puisse être l’un des éléments les plus sexy de l’équipement avec lequel on est occupé. Tout comme une oreille ou un cou, peu importe.

12) Le doigtage, une pratique sous-estimée

Avez-vous vraiment besoin de plus d’explications ? Si vous êtes lesbienne, vous êtes déjà au courant. Mais si vous êtes un homme cis hétéro, je vous implore d’apprendre à maîtriser cet acte d’amour désintéressé, à savoir réussir à faire jouir quelqu’un avec vos doigts (propres).

13) La personne qui vous tripote pense que vous êtes bien roulé

À votre âge, il n’est pas nécessaire de vous sentir gêné. Ni avant, ni pendant, ni après le sexe. Le simple fait que la personne vous baise signifie qu’il ou elle a envie de vous. Donc qu’elle doit vous trouver sexy, d’une façon ou d’une autre.

14) Le lubrifiant est votre meilleur ami

Pour certains actes sexuels, utiliser du lubrifiant est une nécessité. Il existe également de nombreuses options de lubrifiant différentes pour de nombreux besoins spécifiques.

Le lubrifiant en silicone est super glissant (idéal pour les trucs du cul), mais il est préférable de ne pas l’utiliser avec des préservatifs et/ou des jouets sexuels ; le lubrifiant à base d’eau est idéal pour ne pas perturber le pH de votre chatte ou abîmer vos sex-toys en silicone, tandis que le lubrifiant à base de CBD peut améliorer votre expérience. Et si vous avez déjà essayé ces lubrifiants chauffants bizarres, vous savez que ça revient plus ou moins à apposer du baume du Tigre ou du Vicks Vaporub sur vos parties intimes. Parfait pour certains types de masochistes !

15) Utilisez des sex-toys

Pendant les trois premières décennies de votre vie, considérez les jouets sexuels comme des achats de première nécessité. Attention : ne vous sentez pas non plus obligé de faire des folies (inutile de vous procurer l’un de ces godes qui pondent des œufs d’extraterrestre, par exemple). La règle à suivre, c’est de vous assurer que vous en avez un pour le « dedans », un pour le « dehors » et un qui vibre de la façon qui vous fait, vous aussi, vibrer. Cette section n’est pas uniquement adressée aux filles et aux gays — vous l’ignorez peut-être, mais c’est incroyablement érotique lorsqu’un hétéro sort une machine à vibrations destinée à votre unique plaisir lors d’un coup d’un soir. Alors si vous avez la vingtaine, investissez.

Ah et d’ailleurs, tant qu’on parle de s’enfoncer des trucs dans le cul, saviez-vous que l’embout d’un gode sert à quelque chose ? Cette base évasée sert en fait à empêcher le manche d’aller se coincer quelque part dans vos entrailles, une situation ridicule et douloureuse qui vous vaudrait d’être l’objet d’une vidéo TikTok extrêmement embarrassante — et bien sûr, à grand potentiel viral. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu.

Image: Chris Bethell

16) Gardez les détails pour vous

Dans le meilleur des mondes, cette règle anti-gossip devrait être d’application dans tous les domaines. Mais elle est encore plus nécessaire en ce qui concerne votre vie sexuelle. Bien sûr, je ne parle pas de confessions intimes à vos besties — sachant que vous possédez tout autant de dossiers croustillants sur elles, ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle.

Mais lorsque vous êtes en after à 5 heures du mat, et que quelqu’un vous demande comment c’était de baiser untel ou untel, inutile de vous répandre : gardez les détails pour vous et tenez-vous-en au strict minimum. Après tout, vous exigez la même réserve en retour, pas vrai ?

17) Jamais de visage ou de détails reconnaissables sur un nude

Lorsque mon ex-copine et moi avions un pied dans le business des nudes, nous avions l’habitude de partager des photos de nos seins étonnamment similaires pour les vendre à des inconnus. Cette petite affaire lucrative était rendue possible grâce à la règle d’or de la commercialisation des nudes : ne dévoiler aucun signe distinctif. JAMAIS. Cela vous évitera tout souci de revenge porn et vous aidera à nier tout ce qui pourrait éventuellement refaire surface plus tard.

18) C’est normal d’avoir des sentiments

Comme l’ont souligné de nombreuses romcoms, il n’est pas facile de baiser un pote sans que des sentiments soient impliqués. Si ça peut sembler tenir de l’exagération cinématographique, allez faire un tour dans les toilettes des filles à 2 heures du matin. Il y en aura toujours une qui chiale parce que son plan cul ne la prend pas au sérieux.

En prétendant que vous pouvez faire l’amour sans faire intervenir vos émotions, vous ne ferez que vous blesser et blesser votre partenaire. De plus, le fait d’inclure ses sentiments dans la baise n’est en aucun cas une mauvaise chose, ni même un truc romantique — c’est juste un aspect dont il faut être conscient.

19) Qui se soucie de savoir si giclage = pisse ?

Ça fait des années que le débat sur le fait de savoir si l’éjaculation féminine est effectivement de l’urine ou non a envahi les articles clickbait, les podcasts et les conversations de salle de bains. La réponse éclairée et adulte à cette question est que ça n’a aucune espèce d’importance. Dans les deux cas, c’est chaud et c’est incroyable.

20) Ne faites pas de fixette sur la taille de votre bite

Les grosses bites ne sont pas l’apanage de tout le monde. Et ce n’est pas parce que certaines personnes n’ont tout simplement pas de pénis, mais bien parce que si tous les propriétaires de bites en avaient une grosse, on aurait une moyenne nationale bien plus élevée et tous les propriétaires de bites dormiraient tranquilles la nuit. À la place, les mecs se retrouvent à s’inquiéter de la taille de leur pénis sans savoir qu’en fin de compte, une bite de taille moyenne est souvent préférable à un anaconda.

Car oui, de nombreux propriétaires de grosses bites s’en tiennent au fait qu’ils ont une grosse bite plutôt que d’apprendre à être vraiment bons au pieu. Saluons tous les possesseurs d’épées de taille moyenne, qui remplissent nos trous et nos cœurs grâce à leur souci du détail.

Image: Chris Bethell

21) Masturbez-vous régulièrement

Tout comme le doigtage, le fait de se faire jouir est sérieusement sous-estimé. Même si vous êtes en couple, prenez le temps de vous faire plaisir en solo. Non seulement c’est une bonne façon de vous mettre en phase avec un partenaire qui pourrait avoir une libido différente de la vôtre, mais c’est aussi un truc de ouf. Il n’y a rien de plus valorisant que de savoir que vous avez la capacité de vous faire jouir quand vous le voulez (dans la limite du raisonnable).

22) Les préliminaires > la pénétration

Dans la grande majorité des cas, les représentations hétéronormatives du sexe nous montrent un homme pénétrant une femme sans préavis, quelques minutes avant qu’ils n’atteignent miraculeusement l’orgasme simultané. Je ne dis pas que personne n’a jamais joui de la façon décrite ci-dessus, mais la beauté intense d’un quart d’heure de titillage de téton avant la descente vers le sud est infiniment plus érotique.

J’ai moi-même déjà entrepris de faire signer un accord à mes précédents partenaires, spécifiant que je devais jouir au moins une fois avant la pénétration. Grâce à ce type de contrat, les préliminaires sont respectés comme il se doit. C’est juste une idée.

23) Et oui, ça peut merder

Si votre partie de jambes en l’air implique vos culs (et c’est souvent le cas), préparez-vous à la possibilité très réaliste de voir inopinément surgir de la merde. Littéralement. Allez, vous avez presque 25 ans. Qu’est-ce qu’une petite crotte entre amoureux ?

24) Essayez-vous à tout au moins une fois

Si vous êtes prêt à manger des escargots parce que vous êtes à Paris, ou des méduses parce que vous êtes à Tokyo, pourquoi ne pas essayer le pegging ? Deux situations possibles : soit vous découvrez que vous n’aimez vraiment pas ça (et vous disposez alors d’une excuse légitime pour refuser à l’avenir), soit, dans le meilleur des cas, vous vivez la plus belle expérience de votre vie et upgradez votre sexualité pour toujours.

25) Le consentement, évidemment

Un élément un peu plus sérieux pour clore cette liste, certes, mais crucial. Le consentement n’est pas seulement sexy, c’est une nécessité. Tout au long de l’acte sexuel, assurez-vous que ce que vous faites est voulu, apprécié et consenti. Amen.

