50 visages de l’Amérique

Le magazine MATTE est une publication dédiée à la photographie que j’ai commencée en 2010, afin de mettre en valeur le travail de photographes émergents. Chaque numéro s’attache au travail d’un artiste, et je shoote un portrait de lui ou d’elle pour la couverture. Sur les 20 numéros que j’ai publiés à ce jour, dix ont été achetés par la bibliothèque du Museum of Modern Art, et 6 ont été inclus dans l’exposition triennale de l’International Center of Photography.

Le numéro de MATTE spécial 4 juillet compile des photos de Richard Renaldi, qui photographie des jeunes américains depuis 15 ans. Il est disponible ici.

