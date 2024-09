6 secrets d’artistes dévoilés grâce aux nouvelles technologies

Derrières les portes closes d’institutions d’art des quatre coins de la planète, se cachent des machines à remonter le temps et autres chambres d’investigation. On y voit ressortir de ternes chefs-d’œuvre aussi éclatants qu’à leurs premiers jours ; on y perce des secrets de maîtres ; on y met à jour des compositions secrètes planquées dans de célèbres toiles. The Creators Project vous fait entrer dans ces laboratoires de restauration.

Des toiles de maîtres — Léonard de Vinci, Rembrandt, Goya, Le Caravage — sont souvent considérées comme des chefs-d’œuvre absolus. De nos jours, on les immortalise à coups de smartphones, on les réduit à de minuscules ersatz pixellisés dans des selfies déclinés à l’infini sur Snapchat ou Instagram. Mais les nouvelles technologies peuvent aussi révéler les petits secrets qui se cachent juste sous la surface de ces croûtes. À l’aide d’une large palette de techniques scientifiques variées, les scientifiques et historiens de l’art d’aujourd’hui peuvent sonder les méthodes et les histoires des artistes en toute impunité.

1. La Dame à l’hermine

Léonard de Vinci a retravaillé deux fois avant sa Dame à l’hermine, entre 1488 et 1490, avant d’arriver à sa composition finale. Selon BBC News, l’ingénieur français Pascal Cotte a découvert que de Vinci a en fait changé la position de l’avant-bras de son modèle et a ajouté sa fameuse hermine seulement dans la troisième version de son œuvre. À l’aide de la Layer Amplification Method (LAM), une technique que son équipe et lui-même ont mise au point, Cotte a projeté une lumière intense sur l’œuvre et mesuré les reflets avec un appareil photo à plusieurs objectifs. « La technique LAM nous donne la possibilité d’éplucher la toile comme un oignon, mettant la surface de côté pour voir ce qui se cache en-dessous et entre les différentes couches de peinture », explique Cotte à la BBC. Le résultat ? Il s’avère que de Vinci reprenait occasionnellement ses toiles à zéro.

2. Vieil homme en costume militaire

Image via Live Science

Avec une analyse aux rayons X, le portrait d’une femme apparaît sous le modèle du Vieil homme en costume militaire que Rembrandt a peint entre 1630 et 1631. Les précédentes techniques à l’infrarouge n’ont pas été suffisamment efficaces pour révéler ce dessin caché. Les chercheurs ont expliqué l’entourloupe avec la manie qu’avait le peintre hollandais d’utiliser les mêmes pigments pour sa peinture cachée que celle finale.

3. Sacrifice à Vesta

Image via Technology Review

La signature de Francisco de Goya sur le Sacrifice de Vesta est longtemps restée dissimulée mais a été mise à jour par des chercheurs à l’aide de radiations térahertz. Bien que l’on manque de véritable documentation sur la paternité de cette œuvre réalisée en 1771, elle marque un tournant dans l’œuvre du peintre espagnol. En mai 2013, des chercheurs de l’université de Barcelone ont balancé des térahertz sur la toile et ont trouvé la signature en question noyée dans des couches de peinture dans le coin gauche de la toile.

4. Bacchus

Image via Telegraph

Avec des infrarouges, des chercheurs ont découvert un minuscule autoportrait du Caravage caché dans le portrait de Bacchus daté de la fin du XVIe siècle – début XVIIe. En 1922, des rumeurs disaient qu’une image était planquée dans l’image. À l’époque, on pensait que c’était le résultat d’une restauration malheureuse et le manque de technologies efficaces a vite clôt le débat. Heureusement, l’intérêt a persisté et la rumeur a été confirmée.

5. La Chambre bleue

Image via AP

C’est à nouveau grâce à une méthode d’infrarouges que des chercheurs ont découvert le portrait d’un homme barbu dans La Chambre bleue (1901) de Pablo Picasso. Un passage aux rayons X dans les années 90 avaient décelé une image trouble sous la surface. Depuis 2008, Patricia Favero, conservatrice à la Philips Collection fait des expériences à l’infrarouge. En 2014, elle dévoilait l’image la plus précise que l’on ait à ce jour de ce portrait caché. Maintenant, avec la spectroscopie fluorescente, son équipe travaille à identifier les pigments pour recréer une image numérique de cette sous-œuvre.

6. Un coin d’herbe

En 2008, l’équipe de recherche de la Delft Université of Technology trouvait un mystérieux portrait de femme dans le paysage de Van Gogh, Un Coin d’herbe (1887). Selon la NPR, la découverte confirmait les soupçons de nombreux historiens de l’art — il y avait bel et bien quelque chose sous Un Coin d’herbe. Avec des rayons X qui ont permis de déterminer la composition chimique des pigments, les chercheurs ont pu mettre à jour ledit portrait.

