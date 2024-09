7 Playboy bunnies ont recréé leurs covers iconiques 30 ans plus tard

Le meilleur de VICE Belgique, tous les samedis dans votre boîte mail, c’est par ici.

Quels que soient vos sentiments envers Playboy, le magazine iconique qui propose du divertissement pour homme – pour tous, pardon -, il est difficile de se disputer sur le mérite d’une série de photos commandée par Playboy, dans laquelle sept Playmates ont recréé leurs couverture emblématiques une trentaine d’années plus tard. Les magnifiques portraits ont été photographiés par Ben Miller et Ryan Lowry.



Faisant écho au sentiment de Hugh Hefner – Once a playmate always a playmate – les femmes présentées partagent des souvenirs de leur temps en tant que bunnies, faisant passer Playboy pur une sorte de sororité plutôt qu’un club de gentleman. « J’avais une équipe de running Playmate. On était dix filles dans l’équipe et on organisait des marathons dans tout le pays pour collecter des fonds pour des œuvres de charité », déclare Charlotte Kemp, Playmate 1982, dans l’article d’accompagnement de Playboy.

Charlotte Kemp, Playmate Décembre 1982

Charlotte Kemp, Photographiée par Ben Miller

Ce qui est renversant dans ces portraits, c’est le message positif en ce qui concerne l’image corporelle, la sexualité et l’âge. Les couvertures vintage et leurs reconstitutions contemporaines présentent des beautés plantureuses qui séduisent, mais les versions plus âgées sont sans doute encore plus magnifiques que les originales.

Comme le souligne Reneé Tenison, Playmate of The Year en 1990 et Playmate de novembre 1989, Playboy jouit d’une bonne réputation en tant que vitrine de diverses représentations de la beauté. « Quand j’ai rejoint Playboy, il y avait un peu de controverse parce que j’étais la première Playmate of The Year afro-américaine et que certaines femmes ont dit que je me faisais objectifier », déclare Tenison. « Mais j’ai dit : Eh bien, si vous êtes pour le choix, n’aurais-je pas le droit de choisir ce que je veux faire ? Si je veux poser nue, je devrais pouvoir poser nue ! »

Regardez les photos originales et leurs mises à jour récentes ci-dessous :

Reneé Tenison, Playmate of the Year 1990, November 1989 Playmate

Reneé Tenison, Photographiée par Ben Miller

Cathy St. George, Playmate Aout 1982

Cathy St. George, Photographiée par Ben Miller

Lisa Matthews, Playmate of the Year 1991, Playmate Avril 1990

Lisa Matthews, Photographiée par Ben Miller

Candace Collins, Playmate Décembre 1979

Candace Collins, Photographiée par Ryan Lowry

Monique St. Pierre, Playmate of the Year 1979, Playmate Novembre 1978