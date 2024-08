80 gigas de vieilles vidéos Apple sauvés de l’oubli

Apple existait depuis 26 ans quand Sam Henri est né. Cela ne l’a pas empêché de développer une véritable passion pour la marque : du haut de ses 15 ans, il possède une archive de quelques 800 vidéos liées à la firme de Cupertino. Publicités diverses, keynotes, vidéos de formation et spots de lancement bizarres… L’adolescent a passé des mois à les entasser sur son disque dur, patiemment. Ses plus vieilles trouvailles remontent à 1980, quand même.

“J’utilise les produits et services d’Apple depuis toujours”, m’a expliqué Henri, qui gère une chaîne Youtube consacrée aux nouveautés high-tech, au cours d’un échange de mails.

Tout a commencé en avril dernier, quand Henri a découvert sur Reddit que la chaîne YouTube de vidéos d’archive Every Apple Video allait être fermée. Convaincu que le contenu disponible sur Every Apple Video devait rester vivant et accessible, il a répliqué en uploadant ses propres trouvailles sur une nouvelle chaîne appelée Every ? Video, renommée ensuite The Unofficial Apple Archive. Apple et YouTube n’ont pas encore répondu à nos demandes de commentaire.

Vous le reconnaissez ? Image : capture d’écran tirée de l’archive de Sam Henri

YouTube a supprimé The Unofficial Apple Archive une semaine après son ouverture. Pour la plate-forme vidéo de Google, la nouvelle chaîne de Sam Henri s’était rendue coupable de “violations multiples ou sévères des règles concernant le spam, les pratiques malhonnêtes et le contenu trompeur ou de violation des conditions d’utilisations.” L’adolescent aura sans doute piétiné tel ou tel copyright malgré lui. La décision de YouTube est tout de même nimbée d’un certain mystère, beaucoup de chaînes consacrées à Apple étant toujours en ligne.

Il y a trois jours, Henri a lancé un appel à l’aide dans le subreddit /r/apple. Sa question : “Je suis le mec qui a lancé The Unofficial Apple Archive (EveryAppleVideo v2) et s’est fait virer. Que dois-je faire avec ces 80 gigas de vidéo ?” Plusieurs internautes lui ont répondu qu’il devrait aller voir du côté de /r/datahoarder, la sous-catégorie des spécialistes de l’archivage numérique. Là, il a fait parvenir son butin à plusieurs utilisateurs. L’un d’entre eux l’a transformé en torrent ouvert à tous. Un certain -Archivist a même décidé d’héberger tous les fichiers sur son serveur.

Image : capture d’écran tirée de l’archive de Sam Henri

La plupart des contenus récupérés par Henri, qu’ils proviennent de archive.org, de vieilles versions du site d’Apple ou de contributions d’autres Redditors, sont des vidéos officielles : publicités, keynotes (parfois des bootlegs)… Au milieu de toute ces choses plutôt banales surnagent quelques bizarreries, comme cette vidéo promotionnelle pour EasyPay rythmée par un remix de Baby Don’t Hurt Me et incarnée par des acteurs très fatigués ou la fameuse Pencil Test, disponible un peu partout et dénuée d’employés excessivement enthousiaste mais toujours aussi étrange et merveilleuse.

Sam Henri affirme qu’il est motivé par un désir de préserver l’histoire et les traces de l’évolution d’une entreprise qui l’a profondément marqué. “Apple a joué un rôle énorme dans ma vie, m’a-t-il expliqué. Je me rappelle quand j’ai eu le iPod nano de première génération pour mon sixième anniversaire, quand j’ai fait mon premier projet sur iMovie, quand je suis rentré tôt de l’école pour regarder la keynote de l’iPad 2… Apple n’est pas qu’une boîte, c’est un point d’ancrage pour ma génération, et archiver ces vidéos est une responsabilité.”