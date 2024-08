9 trucs que j’aurais aimé savoir avant d’investir en Bourse

En mars dernier, j’ai décidé de devenir un grand garçon et de placer quelques billes en Bourse. Apparemment, je n’étais pas le seul.

Les taux d’intérêt ridiculement faibles et une économie tellement à la dérive que je m’étonne qu’elle n’ait pas encore rejoint le Koursk semblent avoir mis la puce à l’oreille des jeunes investisseurs puisque leur nombre ne cesse d’augmenter. D’après certains sondages, environ 75% des jeunes prévoient d’acheter des actions et des parts dans le futur, notamment par le biais de plates-formes gratuites de boursicotage telles que Robinhood ou eToro. Ces plates-formes ont permis de battre le record de nouveaux arrivants sur les marchés au cours de l’année 2020.

Alors que ces machines destinées au transfert d’argent sont de plus en plus connues, l’idée fausse qui veut que la Bourse soit un club super secret uniquement accessible aux millionnaires est en train de voler en éclats. Lorsque des Redditeurs ont pris d’assaut Wall Street, voici quelques semaines, la victoire n’était pas uniquement dans le camp de ceux qui ont fait monter les actions GME à 400 dollars. C’était un triomphe pour tous les investisseurs particuliers. La forte couverture médiatique de cette histoire a simplement prouvé à quel point il est simple de rentrer sur le marché, tant qu’on y est foutrement prudent.

Est-ce que j’ai eu la bonne idée d’étudier le sujet pendant des semaines ou des mois, histoire de planifier méticuleusement le moindre de mes mouvements et d’aller cueillir les plus fruits les plus juteux ? Malheureusement non. Mais j’aurais certainement dû. Parce que cette histoire s’est avérée sacrément chaotique au bout du compte.

Si vous voulez mettre un pied dans la Bourse mais que vous souhaitez éviter les terribles écueils auxquels je me suis heurté, je vais vous raconter quelques trucs que j’aurais aimé savoir avant de jouer au loup de Wall Street.

VOUS ALLEZ CERTAINEMENT PERDRE PAS MAL D’ARGENT ET ÇA VOUS RENDRA VRAIMENT TRÈS TRISTE

Quelle est la plus grosse quantité d’argent que vous avez perdue en une seule journée ? 5 euros sur un jeu à gratter ? 20 balles sur un pari un peu fou ? 150 boules que vous avez prêtées à un bon pote en pensant qu’il vous les rendrait ? (Marco, si tu me lis, il n’est jamais trop tard) Que diriez-vous de perdre 6 000 euros en moins de 24 heures ?

Il est une heure de l’après-midi ce 9 novembre 2020. Je marche dans mon jardin, très vite, frénétiquement, en décrivant des cercles. Je profite de cette courte pause pour me rouler une autre clope. Mes mains tremblent. Cela dure environ une heure. Peut-être plus. Je remarque mon voisin à sa fenêtre qui me regarde fixement. Il a l’air préoccupé.

Mon précieux portefeuille saigne, et ce n’est pas près de s’arrêter. Pour la plupart des gens, ce 9 novembre a été un jour important du calendrier. C’est le jour où l’on a annoncé officiellement le premier vaccin contre le Covid. Mais cette nouvelle a complètement foutu ma journée en l’air. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien devinez qui avait, dans son portefeuille, tout un tas de boîtes de fabricants de kits de test anti-Covid ? Moi ! Moi, putain ! Et l’avis général (à ce moment-là en tout cas) était : pourquoi aurait-on besoin de kits de test si la fabrication du vaccin est en marche ?

Ce qui me conduit directement au point suivant…

DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE

En gros, étalez vos investissements. Misez sur des sociétés qui font des choses très différentes. L’anecdote précédente devrait illustrer de manière assez explicite l’importance de cette stratégie. Une bonne ou une mauvaise nouvelle peut avoir un impact colossal sur vos chiffres si vous n’avez pas investi intelligemment. Un scandale dans le monde de la fast fashion ? Terrible nouvelle pour Boohoo et H&M. Elon Musk porte un spliff à sa bouche dans un podcast de Joe Rogan ? Ça sent le roussi pour Tesla.

Il est sans doute important de le répéter. Je vais donc m’empresser de le faire encore une fois : diversifiez !

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE BEAUCOUP D’ARGENT POUR COMMENCER À INVESTIR

C’est sérieux. Pas besoin d’avoir des mille et des cents. Et si j’avais su ça plus tôt, je n’aurais pas attendu tant de temps avant d’investir en Bourse. J’ai démarré avec un peu plus de 600 euros, mais j’ai des potes qui ont triplé leur mise en partant avec des sommes du genre 20 balles. Certaines plates-formes de trading acceptent les actions fractionnées, permettant d’acheter une partie d’une action. Ainsi, vous pouvez acheter du Tesla sans dépenser des centaines d’euros sur une action, ou des Bitcoin sans claquer 40 000 balles.

FAITES VOS DEVOIRS

« J’aime les actions. » C’est ainsi que de nombreux Redditeurs ont justifié le fait d’investir tout l’argent dont ils disposaient sur AMC Entertainment, GameStop, Nokia et BlackBerry – des actions dont la plupart d’entre eux ne savaient absolument rien (d’un point de vue financier, s’entend). Si vous comptez investir dans une société, commencez par lire et vous informer sur cette boîte. Vous pourrez trouver des informations importantes sur des sites comme le London Stock Exchange et Hargreaves Lansdown.

Autre chose, investissez sur des boîtes qui opèrent dans des secteurs que vous connaissez et que vous comprenez relativement bien. Si vous jouez finement, que vous avancez en suivant une certaine logique et que vous écoutez les infos, faire du profit devient tout de suite plus facile. Si les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, on va avoir besoin de plus de stations de recharge. Donc la bonne question sera de savoir quelles sont les sociétés qui fabriquent ces stations. Joe Biden est désormais à la tête des États-Unis, qu’est-ce que cela signifie pour le cannabis et les énergies vertes ? *indice* – *indice* Ça clignote ! Vous captez le truc ?

VOUS SEREZ TAXÉ SUR VOS GAINS

Ce point est très important. Vous devrez payer des impôts sur les gains que vous ferez en Bourse. N’oubliez pas ce détail.

NE VENDEZ JAMAIS À PERTE SUR UN COUP DE PANIQUE

Ne cramez pas 40 clopes sur une crise de panique liée au stress et ne vendez pas vos actions dès l’instant où votre portefeuille est un peu malmené. Le marché boursier est une grosse bête difficile à dompter, et vous connaîtrez immanquablement des difficultés à un moment ou un autre. Lorsque cela se produira, si vous pouvez vous accrocher et tenir le coup, ne vendez pas. Voici une petite illustration de ce que je veux dire : j’ai investi sur une société à 125 centimes l’action et j’ai fini par vendre à 101 centimes parce que je me chiais dessus. Maintenant, l’action est à plus de 240 centimes et je me déteste profondément.

EN FAIT, LA PLUPART DU TEMPS VOUS VOUS DÉTESTEREZ ET VOUS REGRETTEREZ CONSTAMMENT VOS DÉCISIONS, QUELLES QU’ELLES SOIENT

Est-ce que l’on gagne vraiment en Bourse si cela se fait au prix d’un doute constant et de regrets perpétuels après coup ?

Voici ce qui va se passer : vous allez effectuer vos recherches, surveiller le cours des actions pour réaliser de potentiels investissements, oublier de miser de l’argent dessus et vous consumer de rage à petit feu quand vous réaliserez, quelques mois plus tard, que l’action a pris énormément de valeur. Quand j’ai vu que le prix du Bitcoin montait continuellement, je me suis dit : « Qui va tirer profit de ça ? Ah, les sociétés qui minent des Bitcoin. » Riot Blockchain était l’une de ces sociétés. La première fois que j’ai regardé le cours de ses actions, elles étaient à 2 euros. Aujourd’hui, elles en valent 40. Si j’avais suivi mon plan d’investissement, j’aurais du fric à ne plus savoir quoi en faire à cet instant. Inutile de vous raconter ce qui s’est passé…

SURTOUT. NE. PAS. ACHETER. À. LA. HAUSSE.

C’est sans doute mon conseil le plus important. Parce que c’est là que j’ai perdu le plus d’argent. Je suis un véritable parieur, donc je me laisse vite emporter par la possibilité de doubler ma mise en 24 heures. Voici comment éviter de se faire surprendre.

Si vous remarquez qu’une action monte de manière complètement folle – disons de 20 à 30% en moins de 24 heures – ne faites pas comme moi et ne sautez pas sur l’occasion en pensant qu’elle va continuer de monter inlassablement. Il est probable que les investisseurs vendront dès le lendemain pour faire du profit. GME est passé de 50 balles l’action à près de 400 en quelques semaines, mais les gens qui ont acheté alors que le battage médiatique avait démarré sont encore au fond du seau à l’heure actuelle. Et ce malgré le fait que l’action soit remontée à plus de 250 balles quand j’écris ces lignes.

ENFIN QUELQUES RÈGLES IMPORTANTES :

Si vous comptez investir, assurez-vous d’investir uniquement de l’argent que vous êtes disposé à perdre. Plus important encore, sachez reconnaître les fluctuations inévitables du marché boursier. Parfois vous perdrez de l’argent, d’autres fois vous en gagnerez (avec un peu de chance vous en gagnerez plus que vous n’en perdrez). La clé pour gagner, si tant est qu’il y en ait une, c’est la patience, la force de volonté de ne pas regarder votre portable toutes les 5 minutes, et une bonne dose de courage.

