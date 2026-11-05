« À chaque nouvel album, je remets toute mon existence en question » : conversation avec Meryem Aboulouafa  

Meryem Aboulouafa est une chanteuse née à Casablanca. Elle écrit ses chansons en anglais et en darija, et y esquisse des images saisissantes de la peur, de l’amour et de la famille. Son premier album, Meryem, est sorti en 2020, en pleine pandémie, au moment où les salles de concert du monde entier fermaient leurs portes. Cinq ans plus tard est arrivé son deuxième album, Family, consacré aux personnes qui nous élèvent et à ce que l’on emporte avec soi en quittant leur maison. Elle vit aujourd’hui à Sens, en Bourgogne, où elle écrit son troisième album. Nous avons parlé des habitudes qu’elle a gardées de la maison de ses parents, des choses qu’elle ne peut dire qu’en anglais, et de ce qui lui manque du Maroc.

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Meryem Aboulouafa est une chanteuse née à Casablanca. Elle écrit ses chansons en anglais et en darija, et y esquisse des images saisissantes de la peur, de l’amour et de la famille. Son premier album, Meryem, est sorti en 2020, en pleine pandémie, au moment où les salles de concert du monde entier fermaient leurs portes. Cinq ans plus tard est arrivé son deuxième album, Family, consacré aux personnes qui nous élèvent et à ce que l’on emporte avec soi en quittant leur maison. Elle vit aujourd’hui à Sens, en Bourgogne, où elle écrit son troisième album. Nous avons parlé des habitudes qu’elle a gardées de la maison de ses parents, des choses qu’elle ne peut dire qu’en anglais, et de ce qui lui manque du Maroc.

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Comment était ton enfance ?

Je suis née à Casablanca et on n’a jamais déménagé. C’était très stable. J’ai eu une enfance vraiment joyeuse, j’en suis nostalgique, honnêtement. Il y avait une forme d’innocence et, comment dire, une part de lumière dans la vie que j’aimais beaucoup. Il y avait aussi cette façon que j’avais d’être impressionnée par tout. J’étais très curieuse.

Je me souviens d’une fois où l’école avait été annulée et où je suis restée à la maison avec ma mère, à attendre que mon père rentre pour le déjeuner. J’étais tellement contente. Je me souviens surtout de cette chaleur : j’avais tout ce temps d’un coup, et je pouvais le passer là où je me sentais chez moi, en sécurité. C’était une très belle journée, comme ce sentiment qu’on a quand il pleut dehors et qu’on est au chaud, blotti sur le canapé.

Est-ce que tu t’intéressais à la musique dès ton plus jeune âge ?

J’ai compris plus tard que la musique m’intéressait. J’étais très intéressée par la poésie. J’écrivais déjà, j’écoutais de la musique et je remplaçais les paroles par celles que j’inventais. À l’école primaire, j’allais voir mon père et je lui disais : « Regarde ce que j’enregistre. » Le déclic, l’idée que je pouvais en faire mon métier, est arrivé très tard. J’étais aux Beaux-Arts, j’étudiais pour devenir designer, et ma mère a dit à une de mes amies que j’aimais faire de la musique. Elle m’a demandé : « Je peux écouter ? »

Je me souviens encore de son visage. Elle a tellement aimé la musique, et je me suis dit : c’est quoi, cette réaction ? C’était surprenant, et tellement naturel, et ce naturel-là m’a encouragée, d’une certaine façon. Mon père m’a toujours encouragée aussi, mais c’est mon père, donc c’est différent. J’ai été surprise par sa réaction. Je me suis dit : il se passe peut-être quelque chose, là.

Comment est-ce que tu décides dans quelle langue tu vas écrire une chanson ?

Ça se fait inconsciemment. Parfois je pars avec une intention : OK, celle-ci je vais la chanter en anglais, et celle-là en arabe. Mais ça ne marche pas toujours comme je veux, parce que certains sujets viennent beaucoup plus naturellement dans une langue que dans une autre.

Je n’utilise pas l’arabe comme j’utilise l’anglais. L’arabe est plus proche de moi, évidemment, et je suis plus douce quand il s’agit d’aller en profondeur dans les sujets, parce que j’ai l’impression de parler à ma, comment dire, à ma tribu intérieure. En anglais, j’ai une sorte de distance qui me permet de parler de choses que je n’aborde pas en darija, que je ne pourrais pas du tout écrire en darija.

[Meryem2]

Est-ce qu’il y a un mot en darija que tu aimerais qu’on ait en français ?

الخير (l-khir). C’est un très beau mot. C’est une notion à part entière. Il veut dire l’abondance, mais pas l’abondance matérielle. C’est une richesse, un bien-être. C’est tout le Bien, avec un grand B.

Qu’est-ce que ta mère ou ton père fait que tu t’étais juré de ne jamais faire, et que tu fais maintenant ?

L’autre chose, c’est que je coupe la parole. Je coupe beaucoup la parole. Je ne sais pas d’où ça vient. Je pense que c’est aussi culturel, peut-être. Au Maroc, on se coupe beaucoup la parole. Mon mari est chypriote, et il m’appelle « l’interruptrice ». Les Chypriotes peuvent le faire aussi, mais bizarrement, lui ne le fait pas. Je crois que c’est l’exception qui confirme la règle.

Qu’est-ce que tes parents ont dit quand ils ont entendu Family pour la première fois ?

Ils l’ont écouté tous les deux et ils ont eu les larmes aux yeux. Chacun de son côté, parce que je leur ai fait écouter le projet séparément.

Mon père, qu’il repose en paix, m’a dit : « C’est un très beau projet, mais tu devrais être un peu plus joyeuse. Pourquoi tu fais des chansons aussi mélancoliques ? »

Ma mère me dit en général, pour les chansons en anglais : « Je ne comprends pas les paroles, mais j’aime beaucoup l’ambiance. » Celles en arabe, elle les aime beaucoup. Mais pour celles en anglais, je lui traduis les paroles à voix haute.

Est-ce qu’il t’arrive d’avoir le syndrome de la page blanche ?

J’en ai toujours peur. Je crois que j’y suis en ce moment. Je travaille sur mon troisième album. C’est toujours une étape, et c’est très effrayant, parce qu’à chaque fois que je commence à travailler, je remets toute mon existence en question : est-ce que je devrais arrêter maintenant, est-ce que je vais continuer à faire de la musique ou pas. Il y a un moment de doute, mais je commence à comprendre le schéma, d’une certaine manière.

J’ai un grand doute sur le fait de continuer à faire ce que j’aime. Mais dès que je continue d’essayer, je trouve quelque chose qui me donne envie de faire quelque chose, et puis je me rends compte que j’ai tout un tas de bonnes choses. J’y reviens et je commence à les améliorer. Au moment de les améliorer, j’ai mon deuxième doute, où je me dis : qu’est-ce que je fais ? C’est quoi, ça ? Et puis, quand j’y mets un peu plus d’effort, je me rends compte que ce n’est pas si mal. Quand on aime, on tombe amoureux de la première idée, puis on ne l’aime plus, puis on l’aime vraiment. C’est toujours le même processus.

Est-ce qu’il y a quelque chose du Maroc qui te manque et que tu ne trouves pas ici ?

La vie sociale. La façon dont on prend de tes nouvelles, dont on prend soin de toi. C’est une façon très spontanée de s’occuper de toi, en tant que voisin, en tant qu’ami, de venir t’embêter : « Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va ? » Les gens sont toujours attentionnés.

En fait, je crois que ce n’est pas vraiment qu’on prend plus soin de toi. C’est qu’on calcule les choses différemment. Ce n’est pas matérialiste. Ce n’est pas : si je t’aide aujourd’hui, j’attends que tu m’aides demain. On a une sorte de dimension spirituelle : on sait que l’univers nous le rendra. Si je fais le bien, ça me reviendra. Je n’attends rien de toi ; ça me reviendra de toute façon. Ici [en France], le calcul, c’est un plus un, ici et maintenant. Si les gens se comportaient comme on se comporte au Maroc, ils auraient l’impression de se faire avoir, parce qu’ils ne reçoivent pas assez en retour. C’est du genre : « C’est quoi, ça ? Je suis bête ? Pourquoi je fais tout ça pour quelqu’un qui ne me le rendra peut-être jamais ? » Nous, on a cette dimension du don à l’univers. Ce n’est pas un don matériel. C’est du temps, de l’attention, un mot gentil, ou une information, ce genre de choses. Certaines personnes le font ici, mais ce n’est pas pareil.

Qu’est-ce qui te rend nerveuse ?

Peut-être l’attente. J’ai tellement attendu. Attendu des réponses. Je n’aime pas ça. Je crois que je passe beaucoup de temps à attendre des retours pour savoir ce que je vais faire. Mais je commence à le prendre avec plus de calme, honnêtement. Je commence à le gérer.

Est-ce que tu as un héros ou une héroïne en musique ?

J’aime différents aspects chez différents artistes. J’aime écouter des artistes différents. J’aime énormément la production de James Blake. J’aime Björk : la plasticité de son esprit, sa façon incroyable de changer à chaque fois, d’essayer de nouvelles choses. J’aime le succès de Billie Eilish. Mais j’aime profondément la grâce de Fairuz. Et aussi la beauté et la présence d’Asmahan et de Majda El Roumi. Elles sont très pudiques, toujours très modestes sur scène, et j’aime qu’elles aient fait de leur élégance la marque de leur personnage. J’aime le statut de Maria Callas. C’est la grande dame, la diva. Mon héroïne, c’est un mélange de toutes ces artistes incroyables.