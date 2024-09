La cuisson d’un oeuf, du point de vue de l’oeuf

Images via

Dernièrement on a vu pas mal de vidéos dont la spécificité première est que la caméra qui prend ces images est placée dans un endroit où l’oeil humain ne peut se rendre. Il s’y noierait, dans le cas de cette video de l’intérieur d’un lave vaisselle. Il se ferait déchiqueter, s’il devait finir dans la gueule de cette ours, désorienter sur un enjoliveur et dans le cas présent, se ferait frire comme un beignet puisque la GoPro de cette vidéo se trouve au fond d’une casserole pendant la cuisson d’un oeuf poché. Je suis à peu près sûr qu’un oeuf et un oeil se cuisinent de la même façon.

Le chef derrière ce projet s’est fait récemment connaitre au travers de sa chaine Youtube How To Make Sushi Japanese Food Recipes et de ses nombreuses et appétissantes vidéos. Si l’on en croit son commentaire Reddit intitulé “Yes It Is True, I Boiled My GoPro To Get You This Footage”, MakeSushi1 a eu la surprise de voir sa caméra ne plus fonctionner suite à cette expérience, puis, sans explications aucunes, reprendre vie le lendemain.

Retrouvez les vidéos de MakeSushi1 sur sa chaine Youtube. Bon appétit.

Via r/videos