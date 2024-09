À la rencontre des ‘Beer Thugs’ de Los Angeles

Photo de famille des Beer Thugs. Toutes les photos sont de Javier Cabral

« On est des voyous, tu le sais ça ? »

Voilà ce que me dit Alex « Rhino » Rebollo en me regardant droit dans les yeux, comme pour mesurer mon niveau de « street créd ». Ne rentre pas qui veut dans son club très sélect d’amateurs de bières artisanales, les Beer Thugs. Il est 15 heures ce samedi et trône entre nous un seau rempli de glaçons et de bières. Il y a là une « Crème Brûlée » Imperial Milk Stout sortie tout droit de la brasserie Southern Tier, une « Rosecrans Special » en provenance de Stone Brewing, une bière amère à l’églantier, ainsi qu’une douzaine d’autres bouteilles vachement rares venues des quatre coins du monde et que certains amateurs de houblon tueraient pour goûter.

Mais pour l’instant, je suis trop occupé à tenter de soutenir le regard de Rhino.

Pendant ce duel de regards, alors que « One Step Beyond » de Madness tonne en fond sonore, les potes baraqués et tatoués de Rhino déboulent. Chacun ramène une cargaison de bières « à faire jurer tous les tonnerres de Dieu » dirait Michel Sardou. Devant le seau qui commence à déborder de canettes et bouteilles fraîches, les gars qui rédigent Saveur-Bière se pisseraient probablement dessus.

Un sourire se dessine sur le visage de Rhino. Son tatouage, un brin de laurier, se plisse légèrement au coin de l’œil – là où les cholos se font tatouer une larme, symbole de leur premier meurtre. Il me sert un fond de « Hi-Res », une triple Indian Pale Ale sortie de la brasserie Sixpoint qui titre à 10,5 %. Le liquide visqueux et rouge foncé remplit mon verre et Rhino trinque avec une telle force que c’est un miracle s’il ne se brise pas sur le coup. Le reste des membres – une douzaine d’hommes latinos et une femme – m’accueillent ensuite à ma première réunion Beer Thugs.

Rhino.

Santé. Tu fais partie des nôtres.

Ce genre d’apéro Beer Thugs n’a lieu qu’une fois par mois environ. Plus la bière que vous rapportez est rare, plus vous pesez dans le groupe. C’est une manière de perpétuer la vieille tradition qui consiste à exposer des trophées précieux avant de les partager avec le reste de la communauté comme le font les clubs de lowriders latinos ou les fans des Raider présents dans les états du sud des États-Unis. Le principe repose sur ces quelques lignes : « si tu peux dépenser 50 $ dans une bière artisanale et la partager avec moi et le reste du groupe, tu mérites le respect ! Je suis content pour toi et je ferais ce que tu veux pour t’aider. »

Il y a plein de choses à se mettre sous la dent pendant qu’on descend des litres de bonnes bières artisanales. Aujourd’hui, la réunion se tient chez Brian Kelso et Carlos Valdepeña dans leur maison de Rosemead, en Californie. Au menu : des chips de tortillas frites avec du bacon de Los Toros Mexican Meat Market et des petites saucisses italiennes produites localement et vendues au Claro’s Italian Market.

Les membres des Beer Thugs utilisent leur passion commune pour les bières artisanales comme un moyen d’exprimer leur identité biculturelle – latino-américaine – tout entretenant leur réseau perso.

« Il ne s’agit pas uniquement de camaraderie – on fait ça aussi pour la bière artisanale », me répond Kelso quand je lui demande ce qui l’a attiré chez les Beer Thugs. Il a rencontré Rhino l’année dernière à l’ouverture de la Progress Brewing, pas loin de South El Monte. C’est le point de rendez-vous hebdomadaire pour les Beer Thugs du coin et d’autres latinos qui kiffent boire des bières artisanales ailleurs que dans le fond de leur jardin dans la Vallée de San Gabriel. Valdepeña me présente ensuite à quelques Beer Thugs en les désignant par leur préférence en matière de houblon : « Celui-là aime les bières belges, lui, les Indian Pale Ales, les stout, et caetera… C’est une question de trouver sa saveur. »

Le QG des Beer Thugs

Le club des Beer Thugs a été fondé par Rhino, ancien skinhead Oi! comme son corps couvert de tatouages l’atteste. Il arbore notamment le slogan de la Stone Brewing, « Cheers to the arrogance », un mantra qu’on peut traduire par « Santé à l’arrogance », devenu un principe de vie rock et destroy. Le tatouage a été manuscrit par le fondateur de la Stone Brewing, Greg Koch, un vieux pote de Rhino. (Koch ne suit qu’un seul compte sur Instagram. Devinez lequel.) C’est une figure emblématique de la bière artisanale à Los Angeles. En plus d’avoir sa propre brasserie, il développe des recettes pour d’autres comme l’Ohana Brewing Company ou la Rev Brewing et écrit aussi pour l’un des premiers blogs latinos consacré à la bière artisanale aux États-Unis : Beers in Paradise.

Valdepeña a préparé des brochettes de petites saucisses italiennes produites dans la région, avec du fromage de chèvre et du basilic.

Rhino m’explique qu’il a créé les Beer Thugs parce qu’il « n’était plus à sa place » chez les Hop Heads, un gros club basé sur le même principe. Le sien existe depuis 5 ans et compte des membres en Californie, sur la côte Est et même à Tokyo. La plupart sont d’anciens punks, camés et autres skinheads. Le Beer Thugs est un des clubs privés presque exclusivement latino qui existent dans le sud de la Californie. Ses membres utilisent leur passion commune pour les bières artisanales comme un moyen d’exprimer leur identité biculturelle tout entretenant leur réseau perso. IPA NATION est un autre club dans le même genre. On y trouve des gens de tout âge et les femmes sont encouragées à devenir des membres actifs de la communauté.

En général, il faut connaître quelqu’un du club pour espérer en faire partie. Dans mon cas, il s’agissait de Julio Trejo, l’un des premiers latinos à blogguer sur les bières artisanales sur son site In The Suds. Ça fait plusieurs années qu’il connaît Rhino et il a été intégré aux Beer Thugs lors de notre rencontre. Malgré le look un peu flippant de la bande, Rhino m’assure qu’ils ne sont pas un gang. « On est juste un groupe de potes. » Ils essayent donc de ne pas créer d’embrouilles avec les autres clubs d’amateurs de bières artisanales. Rhino m’explique aussi que les Beer Thugs ne sont pas selects : vous êtes bienvenu « à condition de vous entendre avec tous le monde. »

Alors que l’après-midi touche à sa fin, les rasades sont de plus en plus généreuses et les conversations – qui tournent surtout autour des différentes saveurs des bières – gagnent en volume.

Valdepeña se tourne vers moi et me lance : « On n’est rien qu’une bande de putains d’esthètes de la bière ».