À la rencontre des fans de Empire Of The Sun

Empire of the Sun est l’équivalent de la série New York, police judiciaire : vous vous retrouvez devant parce que c’est diffusé tout le temps, toujours en sourdine dans un coin, tout le monde peut s’identifier à eux et c’est suffisamment inoffensif pour que personne n’aille jusqu’à détester. Et à chaque fois, vous êtes surpris que ça existe toujours.

Le duo australien est apparu en 2008, aux côtés de M83, Miike Snow, Owl City, et la première identité de Calvin Harris (bien différente de la troisième), tous rangés sous la bannière twee-wave de la fin des années 2000 – un mélange soft de la scène électronique à venir et des derniers soubresauts de l’indie rock, très bien immortalisés dans la terrible bande originale du film Garden State. C’était une époque où les prescripteurs de la pop n’avaient pas peur d’utiliser les termes « cinématique », « étincelant » ou « éthérée » (toujours au féminin), mais dès 2013, tout le monde avait foutu le camp et était passé à autre chose.

Sauf Empire of the Sun. Année après année, ces pitres masqués se retrouvent toujours à l’affiche de festivals à travers toute la planète, trimballant leur panoplie new age et leurs refrains enfantins de Glastonbury à Coachella. Armés d’une guitare, de synthés, de chapeaux infernaux et de danseurs qui le sont tout autant, le duo s’est fait maître dans l’art de plaire à tout le monde, proposant un « weird » très accessible pouvant séduire à la fois les kids de l’EDM et les bros du rock, et inversement. EOTS est la personnification du groupe coachellien : un duo coloré qui défie les genres, avec des mélodies « catchy », offrant un spectacle qui plaira à tous ceux venus pour l’expérience plus que pour leur amour de l’art ou des artistes programmés.



Le truc est que, si vous n’avez pas besoin de connaître plus de deux de leurs chansons pour les apprécier, tout le monde était devant la scène et attendait qu’une chose, qu’ils jouent « Walking on a Dream » en conclusion de leur set. Eh bien sachez que ces mecs font toujours de la musique. Leur troisième album, Two Vines, est sorti l’année dernière, mais il vous est impossible de citer un autre titre que « Walking on a Dream », pas vrai ? « Alive », peut-être ? Rassurez-vous, aucun individu présent à leur concert à Coachella vendredi dernier ne le pouvait non plus. Et pourtant, la tente pouvant contenir une dizaine de milliers de personnes dans laquelle ils jouaient était remplie à ras bord. Bordel, qui sont tous ces gens qui ont choisi de voir Empire of the Sun à la place de Radiohead, Travis Scott, Little Dragon ou encore DJ Shadow qui jouaient à la même heure ? Nous avons enquêté.





John, 28 ans, L.A.

Noisey : Qu’est ce qui te séduit le plus chez ce groupe ?

John : T’as l’impression qu’ils sont sur un vaisseau spatial, en route vers une nouvelle dimension.

Oula, donc tu les a déjà vus avant ?

Jamais. C’est ma première fois.

Alors comment tu sais que leurs concerts donnent cette impression ?

Rien qu’en voyant la scène, maintenant, on sait qu’on s’apprête à embarquer avec eux pour un long voyage.

Mais tu les vois à peine à cette distance.

Ouais, je sais pas.

Tu suis ce qu’ils font ? As-tu écouté leur dernier album ?

Non, c’est pour ça que j’ai voulu les voir sur scène, parce que je n’ai pas couté leur album.

Pour quelle raison tu penses qu’ils sont toujours programmés en festival, année après année ?

J’imagine que… c’est parce qu’ils jouent live. Leur show visuel ajoute beaucoup à leur performance. Et ils jouent de la vraie musique, ils ne font pas du playback comme Britney Spears, sans animosité hein. Je veux juste dire que c’est un groupe solide.

Pourquoi t’as choisi leur concert, alors que d’autres artistes comme Radiohead ou Travis Scott jouent en même temps ?

J’irai voir Radiohead plus tard [pas de bol !], mais je voulais voir Empire en premier. Ils inspirent beaucoup mon boulot. Je suis également batteur et musicien. Donc venir à Coachella et voir des groupes incroyables, ça m’inspire quand je rentre. Tu as parfois besoin de cette régénération, ce plein d’énergie. Je viens à Coachella depuis 2005, je me souviens avoir vu M83 jouer dehors en plein milieu de la journée, Daft Punk, Bjork.

Est-ce que Empire of the Sun entretient cette tradition selon toi ?

Ils le font oui, à leur manière. Ce n’est pas artificiel, c’est réel. Tu peux voir l’âme de leur musique, tu vois ?





Romy, Brooklyn, 21 ans et Natalie, L.A., 22 ans

Noisey : C’est votre premier Coachella?

Romy : Non, c’est mon quatrième. Et toi ?

Natalie : Le sixième.

Wow. Vous êtes des vétérans. Pourquoi êtes-vous venues voir Empire of the Sun ?

Romy : Honnêtement, ils sont bons en live. Ils sont plutôt catchy, ce n’est pas juste un groupe pop lamba.

Vous suivez leur parcours depuis longtemps ?

Romy : Honnêtement, j’aime beaucoup « Walking on a Dream ». J’adore cette chanson, c’est elle qui m’a poussé à les écouter. C’est tellement catchy. C’est leur principal avantage, ce qui les rend uniques.

Vous avez l’air d’être de sacrées danseuses.

Romy : Ouais, normal, « High and Low » est une de leur meilleures chansons.

Tu as écouté leur dernier album ?

Romy : Pas vraiment, pour être honnête. J’étais excitée à l’idée de les voir à Coachella, mais je ne suis pas en mesure de dire ce que j’en ai pensé, ouais.

Leur présence sur l’affiche était un argument pour toi ?

Romy : Hum, un peu ouais. Honnêtement, les têtes d’affiche t’attirent toujours. J’adore Lady Gaga. Et Radiohead. Je voulais voir Gaga depuis longtemps.

T’étais pas trop dégoûtée qu’ils l’aient programmé à la place de Beyoncé ?

Romy : Honnêtement, non. Lady Gaga aurait quoiqu’il en soit fait un pur show. Elle tue. S’il y a une concurrente à Beyoncé en terme de performance, c’est bien Lady Gaga.





Vicky, 26 ans et Morgan, 28 ans, Sud Californie

Noisey : Vous avez déjà vu Empire of the Sun ?

Vicky : Jamais, mais je suis excité à l’idée. Je crois que ce qui les caractérise surtout, ce sont leurs concerts très théâtraux. Ils ont une très bonne présence sur scène, quand ils jouent, il y a beaucoup d’interaction avec le public. J’ai entendu dire que c’était super. Et leur musique est très énergique, électronique, donc je pense que ça va être cool.

Tu les suis depuis longtemps ?

Ouais, depuis quelques années. Depuis leurs premiers disques en fait.

Tu as écouté leur nouvel album ?

Je ne crois pas, enfin, peut-être, je ne suis pas trop à jour niveau sorties. Mais j’aime clairement leur musique. Merde, maintenant je passe pour un faux fan ! [Rires]

Vous comptez aller voir Radiohead ou un autre artiste avant la fin de leur set ?

Vicky : Non, on ira voir Dillon Francis juste après. On vient de voir The xx, on a aussi vu Crystal Castles et un peu de Mac Miller. Je ne connais pas beaucoup Radiohead, même si j’ai entendu dire qu’ils étaient très bons ! Moi je veux juste danser et me sentir bien.

Morgan : Je pense que je vais plus m’amuser ici que devant Radiohead, leur musique est extrêmement variée, c’est plutôt flippant. Ils sont à la fois mainstream, à la fois chill, et ils jouent aussi des choses complètement bizarres. Perso, je veux juste danser et m’amuser, et je ne pense pas que Radiohead pourra m’apporter ça. J’étais venu pour eux à la base, mais j’ai changé d’avis.

Qu’est ce qui fait que Empire of the Sun soient si bons sur scène selon vous ?

Vicky : Ils livrent une vraie performance. J’ai l’impression que les autres groupes se contentent juste de chanter, alors qu’Empire veut vraiment impressionner son public.

Qu’est ce que vous aimez en premier chez eux ?

Morgan : Leur musique, elle est tellement énergique, c’est vraiment de la musique pour faire la fête. Et ils restent fidèles à leurs fans, pas comme tous ces groupes qui modifient leur sont s’éloignent de leurs fans originels. Empire of the Su a toujours su rester cohérent. Ils ont toujours été dans cette phase « musique new age »il me semble. Pas complètement électronique, pas tout à fait indie, pas tout à fait rock. Ils ont toujours su naviguer au-dessus de ça. Et bordel qu’ils sont catchy.

Quels sont tes morceaux préférés ?

Morgan : Je ne sais pas si je pourrais en nommer un favori.

Tu as écouté leur dernier album ?

Morgan : Je crois que oui, non ? Il me semble que je l’ai écouté une fois, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus combien d’albums ils ont sorti.

Vous êtes de vrais fans ?

Vicky : Ils font partie de ces groupes qui, dès qu’ils passent à la radio, sont très reconnaissables, et ils sont hyper enthousiastes. J’imagine qu’ils ont une bonne fanbase. Enfin, je sais pas.

Morgan : Ils ne sont pas très mainstream, mais je pense qu’ils le sont suffisamment pour que les gens s’intéressent à eux, du moins je crois.





Ryan, Palm Desert, et Jimmy, L.A.

Noisey : Vous êtes des gros fans d’Empire of the Sun ?

Ryan : Je ne les connais pas trop, je suis venu parce que des potes m’en ont parlé. En fait, je suis surtout là pour Dillon Francis, c’est un de mes DJ’s préférés. Peu de gens aiment vraiment Empire, ils aiment surtout leurs shows. C’est un bon groupe pour chauffer le public avant la tête d’affiche. Leur musique est très populaire et tout le monde peut s’y retrouver et s’éclater dessus.

Vous êtes là pour voir qui d’autre ?

Jimmy : Kendrick. Un mec de L.A. pur cru ! Et il sort un nouvel album en plus, liiiiive !

Vous êtes déjà venus à Coachella avant ?

Jimmy : Non, c’est ma première fois. C’est l’éclate totale. On marche énormément, on traîne et on en prend plein la vue.

Vous pouvez me parler de vos tenues ? Au moment de choisir votre look pour Coachella, qu’est ce qui a traversé votre esprit ?

Jimmy : On a voulu se fondre dans la masse. Du fluo, des débardeurs, des shorts. La température est de 90°, donc il faut s’habiller plus que léger. Pas de chaussettes. Un look très SoCal quoi. Il ne nous manque plus que ces chaussures qui font de la lumière, elles tuent ! On passe un moment fantastique, ça c’est sûr.





Des filles anonymes, 20 ans, L.A.

Noisey : Pourquoi avez-vous opté pour Empire of the Sun à la place de Radiohead ou Travis Scott ?

Fille 1 : Parce que c’est de la feel-good music. C’est un bon remontant, ça me rend hyper heureuse. Leur musique rassemble les gens.

Il y a des chansons que vous appréciez partculièrement ?

Fille 2 : « Walking on a Dream ». Hum… Je n’ai pas écouté leur nouvel album. Mais ce que j’adore chez eux, c’est leur maquillage taré, aucun autre groupe ne fait ça. Ils sont bons sur scène, ils proposent quelque chose.

Coachella est une nouvelle expérience pour vous ?

Fille 2 : C’est ma première fois, et sa deuxième fois.

Le festival se passe comment jusqu’à maintenant ?

Fille 1 : C’est la première fois qu’on fait du camping, donc ça change beaucoup de choses.

Qui attendez-vous le plus ?

Fille 2 : J’ai très hate de voir Kehlani. Et Bon Iver aussi.

Fille 1 : Kaytranada. Kendrick Lamar, je suis vraiment excité de le voir. Lorde ! Enfin.

Comment vous faites le choix d’aller voir un artiste au détriment d’un autre ?

Fille 1 : Dans le cas de Empire of he Sun, parce que j’ai pas mal écouté leur musique il y a des années, et j’ai vu leurs clips sur YouTube. Ils sont différents, tu sais ? Leur son est différent.





Anjani, 28 ans, San Francisco

Anjani : Dépêche-toi ! Ils vont commencer !



Noisey : Tu les as déjà vu ?

Ouais, deux fois. J’adore leurs concerts, ça va bien au-delà de la musique, c’est un vrai show.

Tu as écouté leur dernier album ?

Non.

Tu suis quand même leur carrière ?

Non. Je suis là pour l’expérience. Les costumes, tout ce qu’ils font sur scène est super excitant et amusant, ça te rebooste vraiment.

Pourquoi tu penses qu’ils attirent autant de gens alors que personne ne semble vraiment les suivre ou écouter leurs disques ?

Je ne sais pas. J’aime juste leur musique. À chaque fois que je les ai vus, je n’ai pas été déçue, quand j’ai su qu’ils jouaient à Coachella, je me suis dit qu’il fallait que j’y sois ! C’était un bon argument pour moi.

Tu es venue voir qui d’autre ?

Kendrick, Lady Gaga, The xx. Plein d’autres gens au hasard. J’étais là en 2014, 2013, et 2011. Je vais aller regarder le concert maintenant, salut.



