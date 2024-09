À la rencontre des fans de Lil Yachty

Lil Yachty est le futur de la musique, ça c’est bon, on le sait. Lil Yachty est aussi et surtout un condensé parfait de tous les changements intervenus dans le rap ces dernières années. Lil Yachty est jeune, différent, totalement sobre (!) et pas vraiment attiré par les clichés habituels du rap. Des tas de gens lui tombent d’ailleurs dessus pour cette raison. Mais combien de fois vos parents vous ont dit qu’il n’y aurait plus jamais personne comme [insérez le nom d’un musicien mort] ? Et combien de fois avez-vous balancé la même remarque à vos cadets qui, selon vous, écoutent -forcément- de la merde ? Et combien de fois est-ce que ça s’est révélé faux et vide de sens ? Tout le temps. Parce qu’il y aura toujours de nouveaux artistes pour capturer les coeurs et les esprits de la jeunesse. Et bien sûr, cette personne aura un look et un son différents de ceux auxquels vous êtes habitués. Mais la connexion émotionnelle qu’elle établira avec son public sera la même, peu importe l’année sur le calendrier.

Comme le montrent son dernier clip et son attitude en général, Yachty n’a strictement rien à foutre de ce que les gens pensent de lui. « Que ces kids aillent se faire foutre, frérot ! » lançait t-il à Kyle dans l’introduction de « iSpy ». « Regarde autour de toi ! Profite de la vie ! » Bah tiens. « Les kids veulent juste s’amuser et être posi » écrivait Kyle Kramer, ici-même, à propos de Yachty, en mars dernier. « Le futur du rap réside dans l’ambient et les mélodies, et l’instrument le plus excitant de la musique contemporaine : la voix digitalement modulée. »

Quelques jours avant la sortie de son son premier véritable album, Teenage Emotions, nous sommes allés à la rencontre des kids en question au Rolling Loud à Miami, un festival hip-hop de trois jours où le rappeur de 19 ans était à l’affiche, aux côtés d’autres jeunes espoirs du rap comme Lil Uzi Vert et Playboi Carti. Qu’ont ils à nous dire sur Yachty, le bonheur ou le fait d’être un adolescent en 2017 ? La réponse est juste en-dessous.





Samir, Brian, n°3 et Andrew (19 ans, Atlanta)

Noisey : Vous êtes fans de Yachty ?

Samir : Ouais.

Brian : Absolument.

Andrew : Je viens de le voir à Coachella.

Qu’est ce que vous aimez chez lui ?

Brian : Qu’il soit si jeune. Il a notre âge, donc on doit soutenir la jeunesse.

Andrew : Il fait son truc à lui. Il fait juste du Yachty.

Brian : Il est sur une vibe positive. Il est tout le temps heureux en fait.

Andrew : Sérieux, ce mec n’a que 19 ans et il était nommé aux Grammys. Je ne peux que respecter ça.

Brian : Il était au Gala Met aussi. Il a tellement évolué en un an et demi.

Andrew : Il vient de notre état en plus, donc, ça tue. On est originaires du Comté de Cobb.

Donc on peut dire que sa musique vous rend heureux ?

Andrew : Carrément.

Samir : Elle provoque des émotions. Elle fait passer un sentiment que je ne peux même pas décrire, tu vois.

Andrew : Elle me fait sourire. Et quand tu souris, tu es heureux.

Quelle est votre définition du bonheur ?

Brian : Faire ce que tu aimes.

Pourquoi pensez-vous qu’il est dur, surtout pour les gens plus vieux, de comprendre le succès de Yachty ?

Andrew : Parce que ce qu’il ne fait pas du rap à textes. Il fait totalement autre chose. Il est sur sa propre vague. Personne d’autre ne lui ressemble et c’est compréhensible que des gens ne captent pas son délire.

Brian : Je pense qu’il est surtout doué avec les sons. Au niveau des lyrics, il n’est peut-être pas au niveau de gens comme Kendrick ou d’autres.

Andrew : Je crois qu’il a dit récemment dans une interview, qu’en termes d’image ou je ne sais plus quoi, il a l’impression qu’il est le meilleur du game actuellement. Et je dois dire que je suis plutôt d’accord avec ça. Qu’un mec aussi jeune que lui soit rendu là, tu dois respecter ça, que tu sois fan ou non.

Brian : C’est un type avec des cheveux rouges, qui se fait aussi appeler Lil Boat, et qui rappe sur tout et n’importe quoi—je comprends que les gens plus vieux ne soient pas tous fans de son délire.

Qu’est ce qui est le plus dur quand t’es ado aujourd’hui ?

Brian : D’échapper à tout ce qui nous entoure.

Samir : D’être détesté par les anciennes générations. On te méprise automatiquement.

Andrew : Chaque truc qu’on fait est soit irresponsable soit radical et [les vieux] ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde que nous.



Qu’est ce qui fait que c’est cool d’être un ado aujourd’hui ?

Andrew : On recommence tout à zéro. On fait notre propre truc, mec.

Brian : Du point de vue technologique, c’est incroyable. Tout ce qu’on est capable de faire… C’est incroyable. On est à fond sur quasiment tout se qui se développe actuellement.

Quand vous pensez au futur du hip-hop, quels noms vous viennent à l’esprit ?

Samir : Lil Uzi, Lil Yachty.

Andrew : Travis Scott domine tout. Je m’en tape de ce que les autres en disent.

Brian : Il y a aussi un mec de la Bay Area qui s’appelle Caleborate. Peu de gens ont entendu parler de lui. Je pense qu’il va bientôt percer.

Et à l’opposé, qui devrait prendre sa retraite ?

Samir : Merde. Lil Wayne.

Brian : Depuis Tha Carter V.

Andrew : Ce morceau avec DJ Khaled… C’était juste too much. Je sais pas… Si Lil Wayne veut continuer à rapper, il devrait se cantonner à ses vieux trucs. Ce n’est plus un nouveau rappeur, il ne pourra jamais changer ça.



Kia (19 ans, Miami)

Noisey : Tu aimes Lil Yachty ?

Kia : Je l’écoute oui. Je ne suis pas sa plus grosse fan, mais je connais ses morceaux.

Est-ce que sa musique te rend heureuse ?

Kia : Elle me laisse perplexe [Rires]. Elle me donne envie de faire la fête, mais ce n’est pas un truc que j’écouterais spontanément.

Pourquoi elle te laisse perplexe ?

Kia : Je sais pas, il fait partie de ces nouveaux artistes qui font juste du bruit et n’ont pas de vraie ligne directrice dans leur musique.



Tu penses que Lil Yachty est heureux ?

Kia : Je pense oui. Je serais heureuse si j’avais 18 ans et autant de succès que lui.

Je crois qu’il a 19 ans.

Kia : Et il a déjà quitté la maison de sa maman, c’est énorme.

Qu’est ce qui est le plus dur quand t’es ado aujourd’hui ?

Kia : C’est une question difficile. Je crois que c’est toute les choses négatives qu’on nous colle sur le dos. Tout le monde dit qu’on va détruire le monde parce qu’on s’en fout de tout, mais on est bien plus concernés que la génération précédente.

Ouais. On vous met à l’écart avant même de vous avoir écouté.

Kia : Ouais, tout tourne autour de ce qu’ils pensent être bon, et de ce qu’ils croient qu’il est nécessaire de faire. Du coup ce sera notre monde dans, quoi, 20 ans ? Il n’y a aucune raison que les adultes nous disent plus longtemps ce que nous devons faire.

Qu’est ce qui fait que c’est cool d’être un ado aujourd’hui ?

Kia : La liberté… Tu peux faire ce que tu veux, être qui tu veux. Tu peux être un garçon si tu veux être un garçon. Tu peux être une fille si tu veux être une fille. Tu peux te réveiller, et changer de vie. Je trouve que c’est une immense liberté, que nos parents n’avaient pas.

Quand tu penses au futur du hip-hop, quels noms te viennent à l’esprit ?

Kia : Migos, clairement. Je dirais Yachty, Uzi — ils représentent le futur, qu’on les aime ou pas. Le futur, c’est eux. C’est ce vers quoi nous nous dirigeons.

Qui est hors-sujet selon toi ?

Kia : Oh non, je ne veux blesser personne.



Ok, si tu ne veux pas te faire d’ennemis, tu n’es pas obligé de répondre.

Kia : Je sais. Ils vont être sur mon dos après. C’est flippant d’y penser. Je crois que chacun fait son truc. Et il ne s’agit pas de les mettre sur la touche. C’est juste normal qu’ils ne soient pas populaires auprès de tout le monde.



Grace (18 ans) et Isabella (19 ans, Miami)

Noisey : Vous êtes fans de Lil Yachty?

Isabella : Pas vraiment.

Grace : Il a quelques bonnes chansons.

Isabella : Ouais, il était bon au début de sa carrière.

Grace : Quand il a décollé. « 1 Night » est super bon, mais je crois qu’il a juste…

Isabella : On n’est pas en train de dire « oh, il est trop mainstream », hein. Mais il en fait un peu trop.

Grace : Il est un peu agaçant.

Isabella : Ouais.



Qu’est ce qui vous plaisait dans la musique de ses débuts ?

Isabella : C’était plus excitant. Je veux dire, il se fait de l’argent, et c’est cool, mais en même temps, il est devenu chiant.

Quelle est votre définition du bonheur ?

Isabella : Je pense que c’est un état d’esprit. Tu peux être heureux dans n’importe quelle situation. Ça se passe vraiment dans la tête.

Grace : Que tu sois pauvre, que tu sois riche, aussi longtemps que tu gardes de bonnes personnes dans ton entourage, tu seras heureux.

Qu’est ce qui est le plus dur quand t’es ado aujourd’hui ?

Grace : L’argent [Rires]. Les finances, vraiment, quand tu n’as pas l’aide de tes parents.

Et ça se passe comment avec les gens plus vieux ?

Grace : Ils pensent que notre génération est débile.

Isabella : Ouais.

Grace : Ils pensent juste qu’on est stupides.

Isabella : Et que nous ne prenons que de mauvaises décisions.

Grace : Je veux dire, ils ont eu une jeunesse eux aussi, non ? Je suis sûre que mon père a fait des tas de trucs dont il n’est pas fier. Tu tires des leçons de ce genre de choses normalement.





Erika (18 ans), Jojo (19 ans) et Nyx (19 ans, Miami)

Noisey : Vous aimez Lil Yachty?

Unanimement : Oui.

Qu’est ce que vous aimez chez lui ?

Nyx : Je sais pas. Il est différent. Il se tape de ce que les gens pensent de lui, il fait ce qui lui chante. J’aime ça chez lui.

Jojo : Il a un look arty avec ses perles dans les cheveux et tout. J’adore ça.

Est-ce que sa musique vous rend heureuse ?

Erika : Ouais. Attends, c’est quoi le nom du mec là ? Joe Budden. T’as vu ce truc ?

Oui, Joe Budden est un peu plus vieux. J’ai parfois l’impression que les adultes ne comprennent pas les ados et ce qui les rend heureux. C’est quoi votre définition du bonheur ?

Nyx : Le bonheur ? C’est passer du bon temps et… voilà, de bonnes vibes.

Jojo : La positivité.

Erika : La même chose : de bonnes vibes, et chiller, tout simplement.

Ok. Et la musique de Lil Yachty vous fait ressentir ces choses ?

Erika : Ouais, elle me donne envie de danser, de me défouler et de faire tout ce que je veux.

Qu’est ce qui est le plus dur quand t’es ado aujourd’hui ?

Jojo : Je crois que c’est gérer ses dépenses. Genre tu as plein de choses à acheter : une voiture, un appartement, de la bouffe. Être indépendant et se débrouiller seul est difficile.

Et d’un point de vue émotionnel ?

Erika : Les relations, évidemment, les amitiés qui se brisent, et tout ça.

Quand vous pensez au futur du hip-hop, quels noms vous viennent à l’esprit ?

Nyx : X.

Erika : Oh, ouais, XXXTentacion.

Vous kiffez ?

Erika : Ouais, je l’adore.

Qui d’autre ?

Nyx : Lil Uzi et Drake.



Jojo : Lil Uzi, Travis Scott, Kid Trunks.

Et qui a passé la date de péremption selon vous ?

Nyx : Je dirais Playboi Carti mais il vient de sortir un nouvel album, donc il est toujours dans la course, j’imagine.

Une dernière chose à ajouter au sujet de l’adolescence ?

Nyx : On n’a qu’une vie. On n’a qu’une vie, tu me suis ?

Erika : Quand tu auras 30 ans, tu ne pourras plus faire les choses que tu fais maintenant. Tu auras d’autres responsabilités et d’autres chats à fouetter.





Ryan Pfeffer est originaire de Miami et avait déjà été rencontrer les fans de Pittbull. Il est sur Twitter.