À temps pour Pâques, Koriass dévoile un nouveau clip plein d’easter eggs

Si on le joue sans son, rien ne laisserait deviner que le nouveau clip de Koriass accompagne Ennemis, une des chansons les plus percutantes de La nuit des longs couteaux, son plus récent album.

« On était de mèche, on était un team », rappe Koriass, assis sur un bol de toilette, s’efforçant de tout son corps de pondre un œuf dans la cuvette. De là, ça part dans tous les sens. On suit le rappeur alors que sa vie devient de plus en plus étrange, de larmes de jaunes d’œufs à un combat de coqs au Mexique.

Koriass et Le GED, le réalisateur du clip, sorti juste à temps pour Pâques, ont opté pour un concept en apparence simple : faire de tout le clip un géant easter egg autoréférentiel. Et ils n’ont pas lésiné sur les moyens afin de mener à terme le concept. Le clip a été tourné au Mexique, où les lois sur les combats de coqs sont un pas mal plus laxes.

« Vu qu’on sort ça autour de Pâques, l’idée principale, c’était de faire un vidéo qui concorderait avec cette fête-là », explique Le GED par téléphone, que l’on connaît surtout pour les clips léchés d’Alaclair Ensemble. « C’était un défi, de trouver un concept, vu que la toune est quand même super dark, et je ne voulais pas tomber dans le piège de faire quelque chose dans ce style-là. Donc l’inspiration m’est un peu sortie de nulle part, de manière intuitive. »

L’idée lui serait venue lors d’une discussion avec son cousin. Sans être certain que Koriass allait aimer le concept, il a tout de même pris la chance de lui proposer. Heureusement, le rappeur était tout aussi enthousiaste à l’idée de faire un clip humoristique dans ce genre.

C’était la toute première fois que Le GED et Koriass collaboraient, après plusieurs tentatives ratées. « Ça faisait quelques fois qu’il m’approchait, mais ça n’avait jamais vraiment adonné avec nos horaires. Cette fois-ci, ça a fonctionné, dit le réalisateur. On s’est rencontrés pour la première fois au Mexique, quand on est arrivés pour tourner. »

Pourquoi aller jusqu’au Mexique pour tourner un clip qui, au final, demeure un concept plutôt simple? « Comme tu vois, à la fin du clip, il y a un combat de coqs. Ici, ça se donne pas! » s’esclaffe Le GED.

Ça a d’ailleurs été un défi pour l’équipe de trouver des éleveurs de coqs de combat, et ils ont eu besoin de l’aide d’un fixer local. Si, normalement, les coqs sont munis de lames de rasoir, question de les rendre encore plus meurtriers, le réalisateur nous assure que « les poulets s’en sont sortis indemnes, à part quelques égratignures ».

Le tournage qui n’a duré, au total, qu’un jour et demi a eu son lot de problèmes. Comme le confie Le GED, trouver l’équipement nécessaire a été un défi de taille, et l’équipe n’a réussi qu’à avoir la moitié du matériel de sa liste. « Ils nous ont donné des trucs super sketch avec quoi travailler, mais, finalement, le résultat est quand même pas si pire! » conclut le réalisateur.

Billy Eff est sur internet ici et là.