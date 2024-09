Simon Beck réalise des fresques monumentales dans la neige

Photo par Marshall Birnbaum

Les créations de Simon Beck sont si imposantes qu’on ne peut les voir que depuis les sommets, les remontes pentes, un hélicoptère ou à l’aide d’un drone. Cela tombe, bien là où Simon Beck réalise ses oeuvres, on trouve tout cela. Cet artiste britannique s’est en effet fait spécialiste des fresques sur neige et pour cela, il exerce le plus clair de son temps en montagne. Si on compte aujourd’hui plus de 140 pieces à son actif en Europe, c’est cette fois-ci et pour la première fois aux US, dans l’Utah, à l’occasion du Summit Artist Residency Program, qu’il a signé sa dernière et colossale performance.

Les travaux de Beck ont pour but de sensibiliser aux problèmes liés à l’environnement et au changement climatique. Cette dernière création – de la taille d’un lac – est une sorte de crop circle massif fait uniquement de pas dans la neige. “Le but de Simon était simple, créer un belle et imposante oeuvre éphémère rien qu’en marchant dans la poudreuse avec ses moon boots.” explique Marshall Birnbaum, directeur du Summit Artist Residency Program. Une démonstration impressionnante de ce qu’il est possible d’achever avec un peu de maths, de patience et pas mal de discipline.

Retrouvez ci-dessous sa dernière vidéo ainsi que son activité sur sa page Facebook.

Photo par Marshall Birnbaum

Photo par Marshall Birnbaum

Photo par Chris Detrick

Photo par Chris Detrick

Photo par Chris Detrick