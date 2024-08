Action Bronson suce l’épine dorsale d’un thon et boit l’Auvergne

Désolé les gars, mais vous êtes déjà en train de mater le dernier épisode de From Paris with Love. C’est la dernière fois que vous baverez de faim et mourrez de soif devant les déambulations dans la Ville Lumière d’Action Bronson et de son « shaman » en vin nature et pote un peu mystique, Clovis Ochin. Deux épicuriens à la recherche de ce que la Nation française à offrir de meilleur en matière de plaisirs culinaires et de bonnes boutanches.

Avant de les voir se péter le bide dans la capitale et vadrouiller en Auvergne, vous pouvez cliquer ici pour revoir les épisodes précédents de leur épopée gastronomique ; un itinéraire éthylique « à la natural » jalonné de caves, de restaus et de gens plutôt ouvert d’esprit.

Le Verre Volé

Le premier arrêt d’Action et sa bande a lieu dans ce « bistrot » du Xe où les bouteilles de pif sont fièrement alignées sur les murs. Le Verre Volé, situé à un jet de caillou du canal St Martin, est une des premières adresses parisienne à avoir mis en avant le vin nature, rappelle Clovis.

Les deux complices tombent nez à nez avec un énorme thon jaune, qu’ils attaquent avec l’aide de Takao Hinazawa, le chef du restau. Action finit même par casser l’épine dorsale du « gros bébé » pour en sucer la moelle devant l’œil amusé de Thomas Vicente, le co-propriétaire, auteur d’une harissa à tomber. « Ce morceau, c’est le paradis ».

Tout ce petit monde s’installe ensuite sur la terrasse et se lance dans la dégustation de quelques quilles choisies par la maison. Action se siffle une bouteille de Lammidia, fruit de deux vignerons des Abruzzes, en matant les passants. La bouteille de blanc est d’une saveur incomparable. « On dirait du jus d’ananas fermenté ».

Vient l’heure de déguster le thon en sashimi – à tremper dans un beurre noisette – arrosé d’une bouteille d’Entre deux bleus, un savagnin élaboré par Kenjiro Kagami dans le Jura. Un vin qui fond en bouche et qu’Action compare à « du pop-corn avec du beurre, comme quand on va au cinéma ».

Brutos

Pour le dîner – sans passer par la case sieste – Clovis et Action se retrouvent chez Brutos où Lucas Baur de Campos, le chef brésilien, leur sert rien de moins qu’un burger à la cervelle de veau fumée, une côte de bœuf (de Normandie) à tomber par terre et un poulet rôti gros comme une machine à laver. « Quand je mange du bœuf comme ça, j’ai juste envie de boire à la bouteille », explique Action avant de boire à la bouteille. « Je me sens comme un lion quand je fais ça. Apportez-moi ma viande. »

La cave d’Aurélien Lefort

Action et Clovis décident ensuite de prendre la route et d’aller voir les mains derrière les bouteilles qu’ils se jettent derrière la cravate. Direction l’Auvergne, d’où la famille de Clovis est originaire, et la cave d’Aurélien Lefort. Un vigneron, « très spécial », qui fait des vins atypiques en production limitée – un tonneau à la fois.

La visite commence par un petit mélange « artisanal » de gamay et de pinot dont la richesse et la profondeur empêchent toute tentative de description. Clovis mime un acte sexuel avec une petite cuve et Action sort son herbe « bien plus puissante que du pinard ».

La bande se requinque avec une petite planche de fromage et de charcuterie comme en terrasse. Le mélange de jambon fumé, de Comté, de pain et de la fameuse harissa fait qu’Action lâche un « meilleur sandwich jamais mangé ».

S’ensuit une petite balade dans la nature. « Je ne savais pas qu’on allait faire de l’escalade », ronchonne Action. « J’ai l’impression d’être un boy-scout », ronchonne Action. « Je veux à la fois une vie simple et un peu de chaos. Je travaille mieux quand les choses sont folles », philosophe Action.

La maison de Patrick Bouju

Après Lefort, c’est au tour de Patrick Bouju, un autre vigneron de la région et une star des vins naturels, d’accueillir Action et Clovis. « C’est un maître et un mec que j’adore. Un gars super gentil. Il a un truc dans les yeux qui le rend super accueillant », raconte ce dernier. La rencontre est importante. Les trois peaufinent l’assemblage du pinard d’Action, À la natural, en bouffant un saucisson de filet mignon de porc, au milieu des chats.

Renforcée par l’arrivée de Bertrand Grébaut, la petite équipe descend ensuite dans la cave de Bouju, creusée dans le basalte, pour aller tâter les tonneaux. Une cave qui ressemble quand même vachement à un labyrinthe souterrain (il y a même un puit) et que l’on peut tout simplement décrire comme « moyenâgeuse ».

« Le problème avec Brooklyn, c’est que je n’ai pas de cave avec de la roche volcanique, conclut Action. Du coup je mets les bouteilles dans ma salle de bains, à côté de la baignoire. Parce qu’il y fait un peu plus frais. »