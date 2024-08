La vie de château : sur le tournage du dernier clip des Alchimistes et Geeeko

Depuis leurs débuts en 2014, les deux faux-frères des Alchimistes ont pété les codes façon fullmetal et ont prouvé qu’ils faisaient définitivement partie de cette nouvelle vague bruxelloise que la France chérit depuis cinq ou six ans.

Après avoir fait bande à part avec « Antisocial », sur lequel il n’y avait aucun invité — ce qui offre un 13 titres super cohérent du début à la fin —, Les Alchimistes ont sorti « OSEF » en janvier dernier, cette fois avec des guests de luxe. « Woo » est le troisième clip de cet album, après le featuring avec Laylow et celui avec JeanJass.

Après avoir travaillé avec Neto Firmino, Cardinal Vice, Moncef Mkawed & Thibaut Lefevre ou Freaknik, le duo collabore pour la première fois avec Geeeko, le dernier nom qui monte depuis la capitale, mais aussi avec le réalisateur Nori Ozawa pour le clip.

VICE : Rizno et Ruskov, contents des retours de votre dernier projet « OSEF » ?

Ruskov : Ouais, les gens ont bien compris notre ouverture d’esprit maintenant.

Rizno : Les retours sont positifs, c’est encourageant pour la suite.

Personne n’oserait remettre en question votre complémentarité avec vos styles respectifs ; tout semble rouler pour vous deux. C’est quoi la plus-value qu’apporte Geeeko dans un son comme « Woo » ?

Rizno : Il a une vibe qui colle bien avec le son. On a directement pensé à lui quand on élaborait le morceau ; le résultat est cool.

Ruskov : Il a une énergie jeune et non-négligeable. La connexion s’est faite naturellement, entre gens de Bruxelles.

Rizno : Bruxelles c’est petit, on s’est connectés dès qu’il a commencé à faire du son.

Geeeko : Ça s’est passé dans les DM’s. Les g’s ont fait partie des premiers à me donner de la ce-for quand j’ai commencé ; avant même que je sorte mon premier clip. C’était normal que je réponde présent quand ils m’ont invité sur ce track.

Rizno des Alchimistes.

Et la connexion avec Nori Ozawa pour le clip ?

Rizno : On cherchait un réal belge et disponible et notre équipe, Blue Sky, avait déjà bossé avec lui pour Frenetik. Ça nous a parlé, donc on a fait appel à lui.

Nori Ozawa : Quand on a collaboré avec Blue Sky pour les deux derniers clips de Frenetik, on s’est bien entendus. Du coup, on nous a contacté pour ce projet-ci et ça s’est fait tout naturellement avec Les Alchimistes. Tout était cool.

Geeeko : Super carré, ils ont bien arrangé tout ça.

Nori Ozawa, t’avais carte blanche pour le clip ?

Nori Ozawa : Alors généralement, j’ai carte blanche mais Les Alchimistes avaient déjà une idée prédéfinie sur ce clip ; ils voulaient quelque chose d’esthétique avec un peu de monde. J’ai amené mes idées et on a couplé nos envies respectives.

Ruskov : On opère comme à chaque fois : en harmonie.

Rizno : L’idée c’était d’avoir un clip esthétique simple mais efficace, on avait un moodboard de départ qu’on a retravaillé avec Nooz, il nous a proposé plusieurs pitchs et on est partis sur celui du château.

Ruskov en mode pas acteur.

Comment on se prépare à un clip comme celui-ci ?

Rizno : C’est marrant, c’est la première fois qu’on pose cette question. Je dirais que c’est pas le tournage le plus compliqué auquel on ait participé, donc on n’a pas vraiment eu besoin de se préparer.

Ruskov : Toujours rester naturel. On n’est pas des acteurs.

Et toi Nori, t’as acquis pas mal d’expérience depuis tes débuts et niveau présence face cam, ces trois gars ont déjà fait leurs preuves ; t’avais quand même des appréhensions avant le tournage ?

Nori Ozawa : C’est vrai que ça fait quelques années maintenant que je fais de la réalisation. Pendant quelques années, je faisais tout, tout seul. Là, depuis un peu moins d’un an, j’ai monté mon équipe, Nooz Productions, et on évolue ensemble. Les trois sont déjà pas mal rodés niveau tournages, et c’était bien de ne pas avoir à leur expliquer plusieurs fois ce qu’on attend d’eux et ils étaient ouverts à ce que l’on leur a proposé.

J’avais pas d’appréhension particulière avant le tournage jusqu’à la veille, quand on a commencé à sérieusement parler du coronavirus en Belgique. On a tourné un jour avant que les mesures soient communiquées et on a dû adapter le tournage en fonction de tout ça.

L’idée de clipper dans un château, c’est pour souligner la réussite ; ou c’est purement esthétique ?

Nori Ozawa : C’est un choix purement esthétique, on trouvait que le lieu était décalé par rapport au son et aux personnages que sont Les Alchimistes et Geeeko. On voulait se démarquer en proposant un lieu ayant du cachet et qui dénote avec le côté street qu’ils peuvent avoir.

Rizno : On dit château depuis le début mais en vrai, c’est une maison de maître. Et c’était surtout pour l’esthétique.

Ruskov : L’esthétisme c’est important. La réussite, c’est un chemin illimité car l’homme quel qu’il soit est un éternel insatisfait.

Ruskov est torse nu, et Rizno et Geeko en doudoune. Il faisait excessivement froid ou Ruskov a juste des bouffées de chaleur ?

Nori Ozawa : Alors c’est uniquement esthétique ! Ruskov est très charismatique avec tous ses tatouages ; ça donne super bien à l’image.

Les scènes avec les potes derrière, c’est un indispensable du rap ou quoi ?

Ruskov : Évidemment ; ce sont ceux qui sont le plus proches et qui font de nous ce que nous sommes.

Nori Ozawa : Oui, c’était une des demandes des Alchimistes d’avoir ce côté amis, famille. On a essayé de retranscrire ça dans ce lieu tout en donnant un côté un peu décalé avec le fish-eye. Je dirais pas que c’est un indispensable et c’est une constante ; le rap est une musique de partage entre amis, famille…

Rizno : C’est dispensable ; franchement ça faisait longtemps qu’on avait pas invité de gens dans nos clips. Et encore, avec le coronavirus qui arrivait, y’avait pas tout le monde.

Et Geeeko couché sur du plastique, c’est la prochaine mode ?

Geeeko : C’était une idée du réal ; après tu connais, on joue le jeu quand tu vois que les mecs ont un plan précis en tête !

Nori Ozawa : Le choix était là aussi esthétique. C’est pour amener profondeur et contraste à l’image. C’est super important de faire attention à ce genre de détail ; c’est en partie ce qui fait la différence.

Sortir un clip pendant que les gens sont bloqués à la maison, c’est pas mal niveau stratégie non ?

Nori Ozawa : C’est vrai que ça peut aider, après je pense que tout le monde aurait préféré sortir un clip dans des conditions plus agréables. Mais c’est vrai que les gens sont encore plus connectés en cette période.

Geeeko : Ça dépend je crois ; la musique ça se partage entre potes, ça s’écoute dans le casque ou les écouteurs quand on fait des trajets ; et là, on est tou·tes chez nous, sur notre téléphone. Donc est ce qu’on consomme vraiment plus de musique ? Pas sûr.

Rizno : Bizarrement, je crois pas que les gens consomment énormément de musique en cette période, donc je sais pas si c’est stratégiquement bon.

Souvenirs d’avant le confinement.

Ça vous impacte comment niveau musique ce confinement ? Vous arrivez à rester productifs ?

Ruskov : Les deux-trois premières semaines ont permis un peu de repos et de recul ; impatient de retourner en studio pour boucler le prochain projet.

Rizno : On planifie la suite comme on peut, que ce soit dans l’écriture, les futurs clips ou les scènes reportées.

Geeeko : Ça permet de tester de new shii, de passer du temps avec soi-même et se recentrer sur notre création. On est confinés avec notre créativité, nah say !

Nori Ozawa : En ce qui me concerne, les mesures nous interdisent tout simplement de travailler, du moins la partie tournage. On a beaucoup de projets reportés voire annulés. Je profite de cette période pour peaufiner ceux qui sont juste reportés et aussi pour travailler sur mes projets persos. Je me suis remis aussi un peu à la 3D, ce que j’avais dû mettre de côté depuis plus de deux ans.

Geeeko, ton premier projet était prévu pour ce printemps.

Geeeko : C’est toujours prévu pour le printemps. Je communique dessus bientôt mais préparez-vous parce qu’on a testé des new shii avec Chuki, et je suis super content des différentes ambiances de ce projet, c’est réel.

Le rookie de l’année.

Nori Ozawa, avant « WOO », on t’a vu à la réal sur les clips de Frenetik donc, mais aussi Tawsen, Ya Levis, Hiro, Singuila. C’est qui les prochains en Belgique avec qui t’aimerais travailler ?

Nori Ozawa : On collabore beaucoup plus avec des artistes français en ce moment mais franchement, je suis ouvert du moment que les sons me plaisent. Mais si je dois en choisir un, j’aime beaucoup Hamza ; son délire, sa musicalité, son côté américain. Je pense vraiment que nos deux univers peuvent faire des étincelles. Côté français, j’aime beaucoup SCH et Ninho.

Plus de showcases, tout ça tout ça ; ça vous fait un peu peur ? Comment se présente le post-confinement ?

Rizno : La vie continue, tôt ou tard yˋaura un retour à la normale. Faut prendre son mal en patience. Après le confinement, on reviendra avec des nouveaux singles.

Geeeko : J’adore la scène mais on va trouver des alternatives pour des autres moments de partage.

Ruskov : Peur ? Pour quoi faire ? (Tant pis si t’as pas la réf) La suite : encore plus de scènes, et une tournée si Dieu veut.

