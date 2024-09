Alléluia ! Voici « Dis Generation », le nouveau clip de A Tribe Called Quest

Vous l’attendiez, vous n’en pouviez plus, vous aviez commencé à perdre espoir, mais enfin, le voilà. Alléluia ! Le nouveau clip de A Tribe Called Quest est enfin disponible ! Bon, pour ce soir c’est cuit vu qu’il fait beau et que vous êtes probablement en train de célébrer ça en terrasse quelque part – et vous avez bien raison – par contre vous le verrez peut être demain matin, lorsque la pluie et le froid seront revenus ce qui, du coup, donnera tout son sens à cette vidéo du single « Dis Generation » extrait de We Got It From Here… Thank You 4 Your Service, l’album de reformation du groupe New-Yorkais, sorti en novembre dernier. C’est 100 % noir et blanc, tout en faux-plan séquence hypnotique et en irruptions de lumière oniriques et ça se passe juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire de l’espoir, des terrasses et de la météo.



A Tribe Called Quest sera en concert le samedi 10 juin à Paris, au festival We Love Green. On ignore, pour l’instant, le temps qu’il fera ce jour là.