Alors comme ça, on veut organiser un festival techno ?

En 2013, j’ai eu l’idée, avec quelques-uns de mes meilleurs amis, de monter un festival techno à Quimperlé, un bourg du Finistère Sud. Ce 18 août, ECHAP(c’est son nom) fêtera sa cinquième année d’existence – ce qui signifie que oui, techniquement, ce genre d’entreprise est possible et n’est pas plus dangereuse que de naviguer à plus de trois nœuds dans le port de Brest – tout ce que vous risquez, au pire, c’est un peu de casse et quelques dettes. Mais il faut bien intégrer trois choses : 1/ ce ne sera pas simple, 2/ vous allez devoir vous armer d’une sérieuse dose de patience et de bonne volonté, et 3/ vous allez devoir franchir des montagnes de poisse. D’« Argent » à « Zouaves » en passant par « Incendie » et « Chauves-Souris », un abécédaire de toutes les saloperies qui nous sont tombées dessus en 5 ans du festival ECHAP et qui vous tomberont très probablement dessus si vous vous mettez en tête, vous aussi, d’organiser un festival.

A comme ARGENT

Vous allez en perdre, beaucoup et très vite. Puis vous allez en gagner, mais jamais assez et très lentement. Alors vous irez voir les pouvoirs publics, qui vous demanderont de remplir des dossiers pas si complexes que ça et qui refuseront – à raison – de vous financer parce que vous avez été infoutus de rendre le dossier dans les temps. De toute façon, vous pensiez vraiment que le Département allait coller son logo sur une affiche où apparaissent des artistes ayant pour nom Drvg Cvltvre ou DJ Overdose ? Non. Voir aussi : Accréditation, Attention : danger, Acoustique, Action culturelle.

B comme BOURRÉS

Les artistes le seront, les techniciens le seront, les bénévoles le seront, votre public le sera et, dans une certaine mesure, vous le serez aussi. Que vous le vouliez ou non, il va falloir vous démerder pour travailler correctement dans ces conditions. Voir aussi : Bière, Braquage, Booker, Balances.

C comme CHAUVES-SOURIS

Vous ne le saviez pas, mais le superbe manoir que vous avez choisi d’investir pour votre évènement est également une réserve naturelle de chauves-souris. Après avoir craint le pire pour votre public, puis pour les chauves-souris, vous allez finalement réaliser que, comme toutes les créatures dotées d’un cerveau, les chauves-souris détestent la techno et partiront loin, très loin, dès les premières balances. Voir aussi : Croix Rouge, Contrats, Camion.

