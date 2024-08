Alors comme ça, on veut organiser un festival techno ?

En 2013, j’ai eu l’idée, avec quelques-uns de mes meilleurs amis, de monter un festival techno à Quimperlé, un bourg du Finistère Sud. Ce 18 août, ECHAP (c’est son nom) fêtera sa cinquième année d’existence – ce qui signifie que oui, techniquement, ce genre d’entreprise est possible et n’est pas plus dangereuse que de naviguer à plus de trois noeuds dans le port de Brest – tout ce que vous risquez, au pire, c’est un peu de casse et quelques dettes. Mais il faut bien intégrer trois choses : 1/ ce ne sera pas simple, 2/ vous allez devoir vous armer d’une sérieuse dose de patience et de bonne volonté, et 3/ vous allez devoir franchir des montagnes de poisse. D’ « Argent » à « Zouaves » en passant par « Incendie » et « Chauves-Souris », un abécédaire de toutes les saloperies qui nous sont tombées dessus en 5 ans du festival ECHAP et qui vous tomberont très probablement dessus si vous vous mettez en tête, vous aussi, d’organiser un festival.

Vous allez en perdre, beaucoup et très vite. Puis vous allez en gagner, mais jamais assez et très lentement. Alors vous irez voir les pouvoirs publics, qui vous demanderont de remplir des dossiers pas si complexes que ça et qui refuseront – à raison – de vous financer parce que vous avez été infoutus de rendre le dossier dans les temps. De toute façon, vous pensiez vraiment vraiment que le Département allait coller son logo sur une affiche où apparaissent des artistes ayant pour nom Drvg Cvltvre ou DJ Overdose ? Non.

Voir aussi : Accréditation, Attention : danger, Acoustique, Action culturelle.



B comme BOURRÉS

Les artistes le seront, les techniciens le seront, les bénévoles le seront, votre public le sera et, dans une certaine mesure, vous le serez aussi. Que vous le vouliez ou non, il va falloir vous démerder pour travailler correctement dans ces conditions.

Voir aussi : Bière, Braquage, Booker, Balances.

C comme CHAUVES-SOURIS

Vous ne le saviez pas, mais le superbe manoir que vous avez choisi d’investir pour votre évènement est également une réserve naturelle de chauves-souris. Après avoir craint le pire pour votre public, puis pour les chauves-souris, vous allez finalement réaliser que, comme toutes les créatures dotées d’un cerveau, les chauves-souris détestent la techno et partiront loin, très loin, dès les premières balances.

Voir aussi : Croix Rouge, Contrats, Camion.

D comme DÉMONTAGE

Tous les ans, ça sera la même galère : vous allez devoir chercher un par un tous les bénévoles / techniciens / membres de « l’orga » présents à l’after pour qu’ils fassent leur part du boulot. IIs vous répondront qu’ils vous rejoindront dès qu’ils auront fini leur verre – ce qu’ils ne feront jamais. Résultat : vous serez seul à déplacer des barrières pendant encore une semaine, en maudissant vos meilleurs amis.

Voir aussi : Dettes, Douane, Disques volés.

E comme ÉLECTRICITÉ

30 minutes : c’est la durée du blackout qu’on s’est mangé au milieu de la première édition. C’est aussi le temps qu’il nous a fallu pour détecter la multiprise défaillante parmi toutes celles qu’on nous avait gracieusement prêtées. Et c’est finalement le peu de temps qu’aura pu jouer le malheureux DJ programmé à cette heure-là.

Voir aussi : Eh merde, Émancipation, Equalizer

F comme FLIGHTSHARE

Ça y est, vous avez passé le cap. Après un an à avoir programmé vos potes du patelin d’à coté, vous invitez un Américain / Japonais / Australien chez vous. C’est le début d’un tas d’emmerdes puisque vous allez chercher à rentabiliser son billet d’avion pour l’Europe en le partageant avec d’autres programmateurs, des types autant sur la paille que vous, qui vont tout faire pour ne pas payer leur part (ils ont raison).

Voir aussi : Fouille à l’entrée, Fond de caisse, Famille.

G comme GRÈVES

Votre festival tombera probablement en plein pendant un mouvement de grève de ces pingouins de pilotes d’Air France. Votre tête d’affiche sera donc clouée à Hambourg et vous ne l’apprendrez que le jour même – évidemment. Deux solutions : soit vous trouvez un remplaçant au pied levé, soit votre tête d’affiche est OK pour appeler deux potes, louer une bagnole et faire un go fast de 800 kilomètres pour vous rejoindre. C’est précisément ce qu’avait fait Gerd. Il s’est pointé à 23h à Quimperlé et, faute de trouver un resto ouvert, a dû dîner chez mes parents.

Voir aussi : Groupies, Gendarmes, Gobelet recyclables.



H comme HÉRAS

Lourdes, pénibles, introuvables, mais nécessaires. La seule installation de ces barrières mobilise 5 paires de bras pendant deux journées, rien que pour le montage. Doublez ce temps pour le démontage.

Voir aussi : Hôtel, Hôpital, Harnais.

I comme INCENDIE

Probablement la merde la plus noire qui puisse vous arriver. Nous c’était très simple : il était 5 heures du matin quand un vigile a pris le micro du DJ pour hurler qu’il fallait sortir. On s’est retrouvés avec des flammes de deux mètres sur le toit de la boite de nuit, 80 000 euros de matériel de location à l’intérieur et 500 mecs bourrés à évacuer en catastrophe. Une fois tout ce petit monde dehors, les pompiers ne pouvaient pas accéder à la salle à cause des voitures garées n’importe comment. Les gendarmes ont fini par voir les kids quitter le parking en état flagrant d’ébriété. Puis une voiture a roulé sur la lance à incendie, la perforant et provoquant un geyser joyeux au milieu du parking. Et alors qu’on ne savait plus où donner de la tête au milieu de tous les gens qui prenaient des selfies, un mec nous a tranquillement volé une table de mixage.

Voir aussi : Invitations, Inondations, Ingratitude, Idées.



J comme JAUGE

On a eu la chance d’être invités par Astropolis pour organiser une croisière dans la rade de Brest : petite jauge, bon délire. Les 200 places disponibles sont vendues hyper rapidement – c’est même la première fois qu’on fait complet. Au moment d’embarquer, on nous a appris qu’on n’avait le droit qu’à 170 places et que l’équipe du bateau allait compter toutes les entrées. Coup de chance, pile 30 personnes ont oubliés de se pointer.

Voir aussi : Journalistes, Jeux d’extérieur, Jus de fruit.

K comme KAKI

Une chose est certaine : la nation de la boue va venir vous reprocher de faire une soirée payante, de trahir « l’esprit de la rave » et d’être de droite. Respirez profondément et expliquez leur que pour des mecs de droite, vous cotisez pour les retraites et les congés des artistes et des techniciens. Rappelez également que vous filez du boulot à des gens qui en ont bien besoin et que vos cotisations financent la construction des écoles et des hôpitaux et qu’ils ne peuvent pas en dire autant.

Voir aussi : Kétamine, Kilo, Kinésithérapie.

L comme LOCATION DE VÉHICULES

Vous allez avoir besoin d’ ne armée de camions que vous allez conduire trop souvent. Une année, on a défoncé la capucine d’un camion de location : ça nous a coûté 5000 euros parce que l’assurance prend TOUT en charge SAUF les dégâts spécifiques à la capucine.

Voir aussi : Limousine, Lapins, Lots de consolation.

M comme MAPPING

Vous embaucherez deux talentueux artistes VJ et un technicien. Vous devrez ensuite louer un projecteur hors de prix qui fait la taille de votre appartement, qu’il faudra installer en haut d’une tour que vous aurez vous même monté en respectant les règles drastiques de sécurité. Tout ça pour un résultat que votre public ne verra pas : il est bourré depuis 15 heures alors quand la nuit tombera, vous pensez bien qu’il préfèrera sa pinte à vos fractales épileptiques. D’ailleurs il pense à peu près la même chose de la musique.

Voir aussi : Mégots, Moquette, Mutisme.



N comme NAVETTES

Une année, comme le spot était trop éloigné, on a mis en place des navettes qu’on conduisait nous mêmes, aller et retour. Vous avez déjà conduit un véhicule rempli de rhinocéros sous perfusion de vodka/nitro ?

Voir aussi : Néons, NON PUTAIN NON, Nitrate.

O comme ORGANISATION

Des réunions, des dossiers, des mails et parfois même les trois en même temps : votre adorable équipe de fumeurs de roulées va faire des blagues sur l’édition précédente, revenir sur la plupart des décisions prises le mois précédent et s’engager sur des tâches qu’ils bâcleront en retard.

Voir aussi : Ordinateur, « Oublié », Occlusion.

P comme PRATICABLES

Une année, alors qu’on préparait la scène qui devait accueillir Forever Pavot et Syracuse, le praticable qui tenait la moitié des enceintes s’est écroulé. On a donc du réduire la voilure du soundsystem, compenser avec les retours et soupirer à nouveau en regardant la facture de la location des enceintes mortes sur le coup.

Voir aussi : Pluie, Plans, Potes, Patron de boîte de nuit.

Q comme QUINOA

Vous avez mis votre pote cuisinier sur le coup, il vous a fait un catering chaud et délicieux, mais voilà : il y a toujours ce type maigrichon à lunettes et à cheveux longs qui ne mange pas de viande.

Voir aussi : Quadriceps, Questionnement, Quatre par trois.

R comme RÉGISSEUR

Une année, on a du virer notre régisseur la veille du festival, puisqu’il ne s’est jamais pointé, n’a pas été foutu de nous filer un simple plan du site, nous avait commandé trois groupes électrogènes à 800 pièces pour du vent et parce qu’il n’apparaissait que pour nous taper des sandwiches. Et vous savez ce qu’est un festival sans régisseur ? Une fosse septique sans trou.

Voir aussi : Rider, Runner, Râler

S comme SÉCURITÉ

La commission de sécurité est l’oral de votre vie. Soit vous êtes un adulte qui anticipe et qui est capable de présenter un dossier qui tient la route en avance et tout va rouler, soit vous êtes un putain de cancre qui rend son dossier en main propre le jour même du festival et il ne faudra pas chialer si la commission refuse que votre festival existe purement et simplement.

Voir aussi : Signalétique, Super (le plein de), Singes.

T comme TECHNO

Vos parents, vos cousins et votre petite soeur détestent ça. Imaginez maintenant ce qu’en pensent les autorités qui doivent autoriser votre évènement. Je peux vous garantir une chose : au bout d’un moment, vous serez capable de prononcer « musiques électroniques plurielles » sans rougir.

Voir aussi : Trafic, Tour de France, Tentes deux secondes.

U comme UBER

Haha, très drôle les Parisiens.

Voir aussi : Unplugged, Ustensiles de cuisine, Utilitaire.

V comme VOISINS

Ils ont choisi de vivre loin de tout, dans cet endroit calme et voluptueux. La dernière chose dont ils ont envie, c’est de voir votre armée bricoler devant chez eux pendant deux semaines, et ne pas pouvoir dormir deux nuits de suite au nom de « la promotion et la célébration des cultures alternatives. »

Voir aussi : Vigipirate, Voleurs, VJ.

W comme WC SÈCHES

Vous trouvez ça dégoûtant à utiliser ? Vous allez pourtant devoir les manipuler, les vider et peut-être enfin les créer vous-même.

Voir aussi : Wagon liche, Wi-Fi, www.VotreSiteInternetEstIncompréhensible.fr

X comme XTASY

Comme au fond vous êtes humain, vous ne voulez surtout pas que quelqu’un claque pendant votre super fiesta. Alors vous avez demandé à un service de prévention de venir expliquer les comportements à risques à vos festivaliers. Dans notre cas, les mecs en question étaient ceux du même service de prévention que celui de la kermesse des écoles et avaient du mal à mettre dans le bon ordre les lettres L, S et D.

Voir aussi : Xvzrtzzzz, Xénophobie, Xanax.

Y comme Y A T’IL QUELQU’UN QUI PILOTE DANS CE FOUTU FESTIVAL ?

Il est 4h45, vous commencez enfin à souffler et à descendre votre deuxième pinte de la nuit. Mauvaise idée, dans à peine plus une heure, un artiste vous dira que son taxi ne s’est pas pointé et qu’il doit être à la gare dans 20 minutes. Mort de honte, vous allez finalement devoir réveiller vos parents pour leur demander de s’occuper d’un artiste qui tire la gueule, ne parle pas français et refuse d’utiliser les douches des hôtels.

Voir aussi : Yelle, Yolo, Yippikai.

Z comme ZOUAVES

C’est comme quand votre oncle vous raconte le service militaire : vous allez finir par croire à une malédiction, vous allez vouloir jeter l’éponge plusieurs fois, mais au final, vous rigolerez comme des zouaves en repensant avec une pointe d’émotion à tout ce que vous avez fait.

Voir aussi : Z’avez pas vu Manu ?, Zen, Zèle.







