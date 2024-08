Exclusif : le merveilleux clip du prince RnB Amo Achille

Pour ne plus rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter de VICE Belgique.

En 2017, le succès est venu frapper à la porte du producteur Amo Achille grâce à « Boyz In The Yard », en collaboration avec Darrell Cole, Woodie Smalls et TheColorGrey. Émulations desquelles ont découlé un contrat d’enregistrement avec Warner Music, un clip réalisé par Antony Nti et des attentes vertigineuses à son encontre. L’artiste né à Kinshasa ne s’est pas vraiment senti à l’aise avec tout ça. Amo Achille a décidé de rompre son contrat et, alors que ses amis se produisaient dans tous les festivals et étaient écoutés sur toutes les radios, il est parti découvrir qui il était et ce qu’il voulait vraiment.

Aujourd’hui, Amo sort « Sloppy Master », le premier single de son premier album, The Romantic Tragedy of Mistress. Il a abandonné le rap pour le chant et un gros label pour une approche DIY et au final, nous offre un album sombre mais harmonieux, rempli de questions sur lui-même et sur l’amour – eh oui.

Photo par Reza Boerhanoeddin

Klara, la petite amie d’Amo, a joué un rôle important dans la réalisation de ce clip. C’est avec ses parents en Croatie qu’ils ont vu pour la première fois à la télé un clip du réalisateur Rino Barbir, pour un rappeur local. « Je ne savais même pas qu’ils avaient une si bonne scène musicale là-bas », me confie Amo. « Heureusement, Rino a été immédiatement convaincu et ouvert à mes idées, parce que c’était une condition pour bosser ensemble. » Amo a réalisé le clip, mais a souvent été recadré par Klara, qui avait imaginé l’histoire, et par Rino. « Si je laisse aller mon imagination, tout peut arriver, mais heureusement, il y a des gens qui m’ont expliqué qu’il y avait des limites techniques et cinématographiques, et grâce à leur expérience et à ma vision, le résultat est parfait : j’en suis vraiment heureux. »

Un peu plus tôt, Amo Achille m’a confié qu’après de longues recherches, il est enfin parvenu à s’aimer lui-même. Lorsque nous traversons Bruxelles après l’interview, c’est sa propre musique qui passe dans la voiture. Quand « Sloppy Master » m’arrive aux oreilles, j’ose quand même lui dire que cela ressemble beaucoup à The Weeknd. « Je considère ça comme un compliment », me répondra-t-il. « J’ai été influencé par beaucoup de personnes, et aussi par lui. »

Mais écoutez, regardez et jugez plutôt par vous-même.

Mercredi prochain, vous pourrez lire notre entretien complet avec Amo Achille, où il raconte son parcours spectaculaire de Kinshasa vers l’Afrique du Sud, jusqu’au cœur du monde musical belge.

